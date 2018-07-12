Все допинг-пробы, взятые до и во время Чемпионата мира по футболу в России, дали отрицательный результат
Об этом сообщает ФИФА. Как отмечает агентство ТАСС, программа проверок в этом году стала самой масштабной в истории чемпионатов мира. Было взято почти 4 тысячи образцов.
Комментарии17
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hangman19 12 июля 2018 | 19:37
кто мочу менял рашкостанцам?
ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 19:45
hangman19: Укрогабонистанцы !))))
vikwlad 12 июля 2018 | 19:51
Наверняка, была какая-нибудь дыра в стене, через которую мочу меняли.
fig__vvam__ 12 июля 2018 | 19:55
hangman19: Ценность этих проверок нулевая.
ФИФА контролировала сама себя, как Россия в Сочи.
ВАДА к проверкам футболистов на допинг допущена не была.
А ФИФА обнаруживать допинг не заинтересована. Абсолютно то есть.
Коррупция съела ФИФА.
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«На чемпионате мира в России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы, когда речь заходит о допинг-контроле. Взятие проб, транспортировка и анализ образцов — всё это ФИФА делает самостоятельно», — говорится в материале Зеппельта, опубликованном на сайте Sportschau.
Он отметил, что на предыдущих чемпионатах мира были независимые наблюдатели из Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«В России же ФИФА никому не позволяет заглянуть за эти кулисы. На турнире нет ни внешних, ни независимых экспертов», — добавил журналист.
sskull 12 июля 2018 | 19:38
А нашатырь уже забыли, путинские портянки???
Ща вам, мля, какой нибудь недобитый бандеровец с Канады снимет фильмец.
uhovostro 12 июля 2018 | 19:40
Ну, кто бы сомневался...
proxozhij 12 июля 2018 | 19:41
А в самой ФИФА берут пробы интересно? Например, на аргентинский кокаин.
kamen_12 12 июля 2018 | 19:46
proxozhij: Кокаин допинг, алкоголь тоже.
perestarok 12 июля 2018 | 19:45
"Все допинг-пробы, взятые до и во время Чемпионата мира по футболу в России, дали отрицательный результат"
А где же очередной Уродченков?
fig__vvam__ 12 июля 2018 | 19:59
perestarok: Немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за организацию допинг-контроля на чемпионате мира 2018 года в России.
«На чемпионате мира в России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы, когда речь заходит о допинг-контроле. Взятие проб, транспортировка и анализ образцов — всё это ФИФА делает самостоятельно», — говорится в материале Зеппельта, опубликованном на сайте Sportschau.
Он отметил, что на предыдущих чемпионатах мира были независимые наблюдатели из Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«В России же ФИФА никому не позволяет заглянуть за эти кулисы. На турнире нет ни внешних, ни независимых экспертов», — добавил журналист.
То что ФИФА не заинтересована в обнаружении допинга и покрывает допингистов всем очевидно.
Гнилая организация.
там еще многих пересажают
mppv 12 июля 2018 | 20:05
perestarok:
Родченкову сделали пластическую операцию и сейчас он заменяет убитого Бабченко
max3446 12 июля 2018 | 19:49
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве ожидают от Киева шагов по дегероизации боевиков УПА*.
«Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа…» — напомнил он.
«Мы не можем согласиться с тем, что эти люди не считаются преступниками, нельзя будет их называть преступниками», — подчеркнул Дуда.
хрясь сцаными тряпками по мордам майданутых кастрюлеголовых
vincenttt 12 июля 2018 | 19:49
гэбистская моча "сочи14" опять в действии..
sadda 12 июля 2018 | 19:51
Скорей бы этот цирк с конями заканчивался.
zorkin75 12 июля 2018 | 20:06
А почему не делали россиянцам алкопробу?Там бы всё было положительно.
mppv 12 июля 2018 | 20:07
При процедуре отбора проб "отбираемый" должен сосредоточенно созерцать портрет Путина ... Тогда результат будет ...
parasuk_ 12 июля 2018 | 20:08
А вот министр обороны польши уже нашел следы клея на обуви польских футболистов. Скоро выступит с докладом :)