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19:31, 12 июля 2018

Самолет «Сухой Суперджет 100» приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском

Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. После того, как летчики-испытатели сообщили о нештатной ситуации, посадочную полосу покрыли пеной. Экипаж не пострадал. Пассажиров на борту не было.
Самолет относится к экспериментальной авиации. Он не принадлежит ни одной из авиакомпаний.

Комментарии

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bozk 12 июля 2018 | 19:34

Экспериментальная авиация, неимеющая аналогов в мире.

kir_pich_101 12 июля 2018 | 19:35

И сразу все открестились от уродца.
А она вообще была?
Ведь экспериментальный.

fikus74 12 июля 2018 | 19:37

а стойка шасси - титановая. вот кому-то счастье привалило.

i_c_e 12 июля 2018 | 19:41

Понятно. Отработали, и теперь и с пассажирами будут «без стойки» летать. Экономия. А без крыльев пробовали?

sskull 12 июля 2018 | 19:41

Во, мля, что российские самолеты умеют...
Хохлотролли, че там с укравиацией, не подохла ещё?

kotvinder2 12 июля 2018 | 19:55

sskull: Радуются, опарыши. Чему вот только?

fig__vvam__ 12 июля 2018 | 20:08

kotvinder2: Как чему вы радуетесь? Сел же все-таки.
А сколько этих Суперджетов уже грохнулось.

По итогам правительственного совещания о положении в авиационной промышленности премьер-министром РФ Медведевым было дано поручение Минпромторгу России, Минтрансу России, Росавиации, ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» совместно с ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и другими авиакомпаниями до 31 августа 2017 года разработать комплекс мер по повышению исправности и увеличению налёта самолёта до показателей, соответствующих мировому уровню

sceptic47 12 июля 2018 | 20:20

fig__vvam__: "По повышению исправности"! Какая прелесть!

student_ru_ru 12 июля 2018 | 19:58

sskull: Авионика —THALES (Франция)
Система управления и жизнеобеспечения — LIEBHERR (Германия)
Шасси —MESSIERDOWTY(Франция)
Топливная система —INTERTECHNIQUE(ZODIAC) (Франция)
Интерьер и кислородная система — B/EAEROSPACE(США)
Противопожарная система — AUTRONICS(CURTISSWRIGHT) (США)
Кресла экипажа — IPECO (Великобритания)
Система электроснабжения — HAMILTON SUNDSTRAND (США)
Датчики вибрации двигателя — VIBRO-METER (Швейцария)
Колеса, тормоза — GOODRICH (США)

Российский, говоришь? Где, в каком месте?)

(комментарий скрыт)

sasha2011 12 июля 2018 | 20:35

student_ru_ru:
Список выразительный!
Только возникает вопрос, как можно производить и эксплуатировать такой самолёт при наличии санкций?

Остаётся фюзеляж и двигатели - они-то хоть свои, домашнего производства? Хотя оборудование для их изготовления дкорее всего тоже импортное...
Кондово!!!

student_ru_ru 12 июля 2018 | 20:59

sasha2011: Не только оборудование. но и движки сами полуимпортные. А то и больше.)

"В этой кооперации «НПО «Сатурн» отвечает за разработку и производство холодной части (вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления), а также общую сборку двигателя и его испытания, а Safran Aircraft Engines — за горячую часть (газогенератор), а также коробку приводов, систему управления и осуществляет интеграцию силовой установки."



proxozhij 12 июля 2018 | 19:45

А что если ГосДуму пеной покрыть?

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ppsh 12 июля 2018 | 19:54

Отлично! Крепенький получился Суперджет!

ansata 12 июля 2018 | 19:56

А стюардессу сказавшую горькую правду об этом "самолете" уволили. Гнобили девченку на всех площадкам. Паразиты.

mikr 12 июля 2018 | 20:02

Второй новейший эсминец типа Zumwalt ВМС США «Майкл Монсур» нуждается в замене одной из турбин из-за того, что во время приемочных испытаний корабля ее лопасти оказались повреждены, сообщают американские СМИ.

Между прочим, замена этой турбины обойдется американскому налогоплательщику гораздо дороже, чем постройка десяти Суперджетов - российскому.

ugiazov 12 июля 2018 | 20:08

mikr: А негров там ещё линчуют?

ura_123 12 июля 2018 | 20:09

mikr: Дружок,американские налогоплательщики уж как нибудь переживут замену турбины)))
Кстати о турбинах,что,не радуют крымчан украденные у Сименс агрегаты?

mikr 12 июля 2018 | 20:34

ura_123:
А как насчет отчислений 5% ВВП в пользу НАТО?
Сдюжите? Или опять пояса затяните?

zorkin75 12 июля 2018 | 20:02

На то он и суперроссиянский,чтоб суперски разваливаться на части.Сборщики суперджета знают о чём речь и предпочитают летать на Боингах.

ugiazov 12 июля 2018 | 20:11

Лётчики - хорошие профессионалы. И службы в аэропорту чётко сработали.
Но лучше бы стойка не ломалась.

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