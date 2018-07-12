Самолет «Сухой Суперджет 100» приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском

Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. После того, как летчики-испытатели сообщили о нештатной ситуации, посадочную полосу покрыли пеной. Экипаж не пострадал. Пассажиров на борту не было.

Самолет относится к экспериментальной авиации. Он не принадлежит ни одной из авиакомпаний.