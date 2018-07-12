Самолет «Сухой Суперджет 100» приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском
Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. После того, как летчики-испытатели сообщили о нештатной ситуации, посадочную полосу покрыли пеной. Экипаж не пострадал. Пассажиров на борту не было.
Самолет относится к экспериментальной авиации. Он не принадлежит ни одной из авиакомпаний.
Комментарии20
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bozk 12 июля 2018 | 19:34
Экспериментальная авиация, неимеющая аналогов в мире.
kir_pich_101 12 июля 2018 | 19:35
И сразу все открестились от уродца.
А она вообще была?
Ведь экспериментальный.
fikus74 12 июля 2018 | 19:37
а стойка шасси - титановая. вот кому-то счастье привалило.
i_c_e 12 июля 2018 | 19:41
Понятно. Отработали, и теперь и с пассажирами будут «без стойки» летать. Экономия. А без крыльев пробовали?
sskull 12 июля 2018 | 19:41
Во, мля, что российские самолеты умеют...
Хохлотролли, че там с укравиацией, не подохла ещё?
kotvinder2 12 июля 2018 | 19:55
sskull: Радуются, опарыши. Чему вот только?
fig__vvam__ 12 июля 2018 | 20:08
kotvinder2: Как чему вы радуетесь? Сел же все-таки.
А сколько этих Суперджетов уже грохнулось.
По итогам правительственного совещания о положении в авиационной промышленности премьер-министром РФ Медведевым было дано поручение Минпромторгу России, Минтрансу России, Росавиации, ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» совместно с ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» и другими авиакомпаниями до 31 августа 2017 года разработать комплекс мер по повышению исправности и увеличению налёта самолёта до показателей, соответствующих мировому уровню
sceptic47 12 июля 2018 | 20:20
fig__vvam__: "По повышению исправности"! Какая прелесть!
student_ru_ru 12 июля 2018 | 19:58
sskull: Авионика —THALES (Франция)
Система управления и жизнеобеспечения — LIEBHERR (Германия)
Шасси —MESSIERDOWTY(Франция)
Топливная система —INTERTECHNIQUE(ZODIAC) (Франция)
Интерьер и кислородная система — B/EAEROSPACE(США)
Противопожарная система — AUTRONICS(CURTISSWRIGHT) (США)
Кресла экипажа — IPECO (Великобритания)
Система электроснабжения — HAMILTON SUNDSTRAND (США)
Датчики вибрации двигателя — VIBRO-METER (Швейцария)
Колеса, тормоза — GOODRICH (США)
Российский, говоришь? Где, в каком месте?)
sasha2011 12 июля 2018 | 20:35
student_ru_ru:
Список выразительный!
Только возникает вопрос, как можно производить и эксплуатировать такой самолёт при наличии санкций?
Остаётся фюзеляж и двигатели - они-то хоть свои, домашнего производства? Хотя оборудование для их изготовления дкорее всего тоже импортное...
Кондово!!!
student_ru_ru 12 июля 2018 | 20:59
sasha2011: Не только оборудование. но и движки сами полуимпортные. А то и больше.)
"В этой кооперации «НПО «Сатурн» отвечает за разработку и производство холодной части (вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления), а также общую сборку двигателя и его испытания, а Safran Aircraft Engines — за горячую часть (газогенератор), а также коробку приводов, систему управления и осуществляет интеграцию силовой установки."
proxozhij 12 июля 2018 | 19:45
А что если ГосДуму пеной покрыть?
ppsh 12 июля 2018 | 19:54
Отлично! Крепенький получился Суперджет!
ansata 12 июля 2018 | 19:56
А стюардессу сказавшую горькую правду об этом "самолете" уволили. Гнобили девченку на всех площадкам. Паразиты.
mikr 12 июля 2018 | 20:02
Второй новейший эсминец типа Zumwalt ВМС США «Майкл Монсур» нуждается в замене одной из турбин из-за того, что во время приемочных испытаний корабля ее лопасти оказались повреждены, сообщают американские СМИ.
Между прочим, замена этой турбины обойдется американскому налогоплательщику гораздо дороже, чем постройка десяти Суперджетов - российскому.
ugiazov 12 июля 2018 | 20:08
mikr: А негров там ещё линчуют?
ura_123 12 июля 2018 | 20:09
mikr: Дружок,американские налогоплательщики уж как нибудь переживут замену турбины)))
Кстати о турбинах,что,не радуют крымчан украденные у Сименс агрегаты?
mikr 12 июля 2018 | 20:34
ura_123:
А как насчет отчислений 5% ВВП в пользу НАТО?
Сдюжите? Или опять пояса затяните?
zorkin75 12 июля 2018 | 20:02
На то он и суперроссиянский,чтоб суперски разваливаться на части.Сборщики суперджета знают о чём речь и предпочитают летать на Боингах.
ugiazov 12 июля 2018 | 20:11
Лётчики - хорошие профессионалы. И службы в аэропорту чётко сработали.
Но лучше бы стойка не ломалась.