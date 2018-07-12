Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев, по данным источников, покидает свой пост

Это сообщают агентство ТАСС и издание РБК. Их собеседники утверждают, что об уходе Яковлева будет объявлено на собрании, которое проходит в издательском доме этим вечером. Сам главный редактор ситуацию пока не комментирует. Исполнять обязанности Яковлева, по данным источников, будет гендиректор издательского дома Владимир Желонкин. Сам Желонкин сказал в интервью агентству Интерфакс, что Яковлев уходит в отпуск примерно на год по личным обстоятельствам.