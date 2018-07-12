Главный редактор «Коммерсанта» Яковлев уходит в отпуск на год по личным обстоятельствам

Шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев временно покинет свой пост в силу личных обстоятельств, сообщил «Интерфаксу» гендиректор издательского дома Владимир Желонкин. «В силу личных обстоятельств С.Яковлев попросил отпустить его в отпуск сроком примерно на год», — сказал В. Желонкин, который будет временно исполнять обязанности С. Яковлева.