Серена Уильямс вышла в финал Уимблдонского теннисного турнира
После возвращения на корт Серена пока не выиграла ни одного турнира. Финал Уимблдона будет ее первым очевидным шансом. На Ролан Гаррос Уильямс дошла до четвертьфинала, но отказалась играть с Марией Шараповой, сказав, что оптимальную форму пока не набрала. Судя по всему на этот раз Серена готова выиграть очередной титул большого шлема. В полуфинале она победила Юлию Гергес из Германии. Пять раз она подала навылет, четыре раза брала подачу соперницы не отдав Юлии ни сета. На выход в финал ей потребовалось час и десять минут. Несколько ранее экс-первая ракетка мира Ангелика Кербер даже легче прошла теннисистку из Латвии Елену Остапенко, проиграв ей даже на гейм меньше.
Финальный матч между Сереной Уильямс и Ангеликой Кербер состоится в субботу.
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