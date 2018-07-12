Британского болельщика, пропавшего неделю назад в Самаре, нашли в гостинице в Москве
Он сильно пьян, — рассказал источник агентства ТАСС. Официально в МВД лишь сказали, что фаната нашли в отеле, с ним все в порядке. Информация передана посольству Великобритании.
Полиция проводила проверку после того, как в интернете стала распространяться информация о том, что родственники не могут найти Дугласа Моретона, уехавшего в Россию на Чемпионат.
Комментарии8
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andreyoo 12 июля 2018 | 19:13
Водка Новичок - как заново родился!
i_c_e 12 июля 2018 | 19:18
«Сильно пьян» это не «всё в порядке», а «всё отлично!». Непонятно, правда, на фига ему из Самары надо было в Москву перебираться. В Самаре не хуже было бы.
andreyoo 12 июля 2018 | 19:45
i_c_e: Отлично стало в пути.
gvs 12 июля 2018 | 19:24
Ой, где был я вчера, не пойму, хоть убей
Только помню, что стены с обоями
Помню; Клавка была и подруга при ней
Целовался на кухне с обоими
(В.С.Высоцкий) (с)
demosua 12 июля 2018 | 19:30
Англичанам объяснили, что в рашке это нормально, ирония судьбы...?
jamba 12 июля 2018 | 19:36
Вот это я понимаю! Но не за горами прекрасные времена, когда, если ты пробухал чемпионат (один или в группе), то в праве потребовать от ФИФА, проведения повторного!;)
koshkaedu 12 июля 2018 | 19:38
Проверить на предмет экстремизма, не кричал ли он в пьяном виде
"Слава Украине!"*)
*) запрещённая в РФ организация.
rusof_ob 12 июля 2018 | 19:58
У них для такого отвяза один месяц, у россиянина - целая жизнь. Вот почему они так завидуют.