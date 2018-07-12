В ФРГ наследники умерших пользователей «Фейсбука» смогут получать доступ к их аккаунтам.

Такое решение принял накануне Федеральный верховный суд.

Высшая юридическая инстанция ФРГ отменила решение судебной палаты Берлина по иску родителей 15-летней девочки, которую в 2012 году задавил поезд метро. Отец и мать хотели выяснить, была ли смерть их ребенка суицидом, просмотрев переписку с друзьями в соцсети. Однако «Фейсбук» отказал родителям в доступе к аккаунту девочки, который уже получил статус посмертного, ссылаясь на обязанность сохранять тайну личной переписки. Этой аргументации последовала и вторая судебная инстанция, указав на необходимость защиты информационного самоопределения граждан.

Верховный суд ФРГ, однако, постановил, что как письма и дневники, так и аккаунты в электронных сетях могут считаться объектом наследования. Договор с владельцами соцсетей о регистрации пользователя должен перейти к наследникам умершего. Тем самым родители несовершеннолетней девочки имели право на содержание ее личной переписки. Права других пользователей при этом не должны защищаться, поскольку они и при жизни адресата не могут повлиять на то, кому он покажет их сообщения, аргументировал суд.

Представитель концерна «Фейсбук», проигравшего процесс, указал на правовую неоднозначность ситуации.

Вердикт Верховного суда ФРГ – первое в мире решение о возможности наследования цифрового содержания, находящегося на чужом сервере.