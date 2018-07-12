«Левому фронту» в Екатеринбурге в 80-й раз отказались согласовать митинг против пенсионной реформы
Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Заявки подавались в течение 2,5 недель. Организаторы добивались разрешения на акцию на площадках, где можно митинговать во время Чемпионата мира. Им отказали, сославшись на то, что в этих местах уже проходят другие мероприятия.
Комментарии6
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patrikk_1 12 июля 2018 | 19:13
«Левому фронту» в Екатеринбурге в 80-й раз отказались согласовать митинг против пенсионной реформы...
Тук-тук.
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин! Принёс заметку про вашего мальчика!
- Тук-тук.
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин. Принёс заметку про вашего мальчика.
- Тук-тук.
- Кто там?
- Да никто! Это я, почтальон Печкин! Принёс заметку про вашего мальчика!
- Тук-тук.
- Кто там?
- Тук-тук.
- Кто там?
- Тук-тук.
- Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там?..
osj99 12 июля 2018 | 19:19
patrikk_1: суверенная демократия в действии
ura_123 12 июля 2018 | 19:23
patrikk_1: Тук-тук!
Кто там?
Конституция!
Никого нет дома...
fadey_erei 12 июля 2018 | 19:26
patrikk_1:
Оно и понятно, што Вам, пригожинским долбодятлам, звуки "тук-тук" звучат как призыв пройти к кассе за зарплатой....
Но есть известная народная мудрость - цыплят по осени считают, Патруша.
Про Вашего мальчика ты, как в сигда, ессно спалился, ибо ибо "тук-тук" - к чему бы это...?
Тебе бы к психиатрам обратиться, пока бед не натворил, а Патруша....?
i_c_e 12 июля 2018 | 19:44
В Екатеринбурге, смотрю, активная жизнь идёт — сплошные «мероприятия»
rampa 12 июля 2018 | 20:15
i_c_e: это да. Зачем нам пенсия, когда каждый день праздник