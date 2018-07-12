«Левому фронту» в Екатеринбурге в 80-й раз отказались согласовать митинг против пенсионной реформы...

Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Заявки подавались в течение 2,5 недель. Организаторы добивались разрешения на акцию на площадках, где можно митинговать во время Чемпионата мира. Им отказали, сославшись на то, что в этих местах уже проходят другие мероприятия.