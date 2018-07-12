Z Архив новостей новости
5 3 6 49
Эксклюзив Эха 18:45, 12 июля 2018

Трамп ставит перед странами НАТО трудновыполнимые условия, требуя увеличить расходы на оборону до 2% ВВП – Косачев

Президент США Дональд Трамп ставит перед странами НАТО трудновыполнимые условия, требуя увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Такое мнение выразил в прямом эфире «Эха Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Он напомнил, что пока только 6 стран согласились увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. В частности, они пообещали достичь этой планки к 2024 году. «А теперь Трамп говорит, что этого мало, и страны должны достичь 2% ВВП к началу 2019 года. И дальше он закидывает следующую планку — 4%. Хотя даже 2% для многих стран – цифра неподъемная», — отметил К.Косачев.
В качестве примера сенатор привел Германию, для которой 2% от ВВП составит дополнительно порядка 70-80 млрд евро в год. «Это очень приличная сумма», — подчеркнул К.Косачев.
Он добавил, что до последнего момента США брали на себя основное бремя расходов на НАТО. «Американцы оплачивали и оплачивают 75% бюджета НАТО. Остальные 27 стран платят менее 1%. Трамп первым поставил вопрос, что это несправедливо и что за услуги нужно платить. Он монетизировал трансатлантическую солидарность», — заключил сенатор.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko1 12 июля 2018 | 18:50

Косачев делает, что не понимает, что тогда России придется не на 2%, а на десятки увеличить расходы на оборону?
Чем кончилась для нас предыдущая гонка вооружений- известно.

fig_vvam__ 12 июля 2018 | 19:06

danko1: Косачев прос то трусит.
Он уже понял, что для стран НАТО 2% это вполне легко.
Россия-то 6% тратит на военку, ну и Германия потянет 4%, у нее экономика помощнее будет, и на много.
А вот Россия надорвется. Поэтому Косачев и в панике.

ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 18:53

Два процента от Владимира Владимировича Путина ( ВВП ) ,это ровно один ....леха " два процента " , он же лехаим халяль ный ,он же сосисон ,он же сисян ,он же мутант с ногой 76 размера ,ну вы меня поняли !)))

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 470 6 33196 07:10
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 178 6 21150 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 747 6 59859 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 260 6 25822 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 100 6 9994 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 65 6 6685 09.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 111 6 11531 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 188 6 19733 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Блоги

«Тинькофф банк» признал наличие инструкции, запрещающей брать на работу геев и кавказцев Документ написал его сотрудник, который руководствовался «неясными причинами», сообщили в пресс-службе компании по итогам расследования…

5 51 6 9283 05.07
Kбанки, происшествия, интернет, общество, национальности, лгбт, события
Новости

Вуколов: Люди старшего возраста, оставшиеся на рынке труда, станут серьезным ресурсом для развития экономики Это заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов…

5 69 6 7311
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 371 6 40307 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 74 6 8297 10.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 130 6 14907 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 119 6 13768 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 110 6 12981 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 43 6 5106 10.07

Популярное за неделю

Новости

Армия Израиля нанесла удары по трем военным постам в Сирии Это стало ответом на перелет сирийского беспилотника на израильскую территорию и  перехваченного израильскими силами.

5 13 6 14168
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кто-то уже сказал, что англичане это сделали нарочно, чтобы испортить нам чемпионат мира по футболу. Ну понятно: нас не любят, потому что мы духовные, а не материальные…

5 110 6 132192 07.07
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Уместно ли  теперь подтрунивать над российской сборной по футболу?
5 48 6 11707 08.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1054 6 756174 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Боевые бараны Кремля Боевые бараны Кремля В интернет впорхнуло прошение министра культуры РФ Мединского о предоставлением молитвенного отпуска…

5 48 6 127689 05.07
Kмединский, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7108337
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3566430

Сегодня в эфире