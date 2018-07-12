Трамп ставит перед странами НАТО трудновыполнимые условия, требуя увеличить расходы на оборону до 2% ВВП – Косачев
Президент США Дональд Трамп ставит перед странами НАТО трудновыполнимые условия, требуя увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Такое мнение выразил в прямом эфире «Эха Москвы» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Он напомнил, что пока только 6 стран согласились увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. В частности, они пообещали достичь этой планки к 2024 году. «А теперь Трамп говорит, что этого мало, и страны должны достичь 2% ВВП к началу 2019 года. И дальше он закидывает следующую планку — 4%. Хотя даже 2% для многих стран – цифра неподъемная», — отметил К.Косачев.
В качестве примера сенатор привел Германию, для которой 2% от ВВП составит дополнительно порядка 70-80 млрд евро в год. «Это очень приличная сумма», — подчеркнул К.Косачев.
Он добавил, что до последнего момента США брали на себя основное бремя расходов на НАТО. «Американцы оплачивали и оплачивают 75% бюджета НАТО. Остальные 27 стран платят менее 1%. Трамп первым поставил вопрос, что это несправедливо и что за услуги нужно платить. Он монетизировал трансатлантическую солидарность», — заключил сенатор.
Комментарии3
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danko1 12 июля 2018 | 18:50
Косачев делает, что не понимает, что тогда России придется не на 2%, а на десятки увеличить расходы на оборону?
Чем кончилась для нас предыдущая гонка вооружений- известно.
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 19:06
danko1: Косачев прос то трусит.
Он уже понял, что для стран НАТО 2% это вполне легко.
Россия-то 6% тратит на военку, ну и Германия потянет 4%, у нее экономика помощнее будет, и на много.
А вот Россия надорвется. Поэтому Косачев и в панике.
ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 18:53
Два процента от Владимира Владимировича Путина ( ВВП ) ,это ровно один ....леха " два процента " , он же лехаим халяль ный ,он же сосисон ,он же сисян ,он же мутант с ногой 76 размера ,ну вы меня поняли !)))