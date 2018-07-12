Расширение НАТО и увеличение расходов стран альянса на оборону представляет угрозу для России – Клинцевич

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Безусловно, это все опасно для России. Я уже говорил, что эти планы остаются, они будут, и они будут в ближайшее время реализованы. И в данном случае, когда мы говорим о НАТО, как инструменте политического и военного давления, прежде всего на Россию, он будет все время совершенствоваться. Возникают очень большие и серьезные угрозы, в конченом итоге – это затягивание петли удава», — сказал он.

По словам Ф.Клинцевича, Россия вынуждена будет реагировать — «выделять средства и думать о дополнительных усилениях в тех или иных опасных направлениях», что потребует «колоссального дополнительного финансирования».

Он также добавил, что в случае возникновения серьезной опасности для России руководители стран НАТО должны понимать, что ответ нашей страны будет иметь серьезные последствия для самих этих государств.

«В случае возникновения какой-то опасности, реакция России, которая будет, привлечет серьезный ущерб для экономики и народа населения всех стран. Мы же не будем сидеть, сложа руки и думать, когда же на нас нападут», — заключил он.