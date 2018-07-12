Расширение НАТО и увеличение расходов стран альянса на оборону представляет угрозу для России – Клинцевич
Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член совета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
«Безусловно, это все опасно для России. Я уже говорил, что эти планы остаются, они будут, и они будут в ближайшее время реализованы. И в данном случае, когда мы говорим о НАТО, как инструменте политического и военного давления, прежде всего на Россию, он будет все время совершенствоваться. Возникают очень большие и серьезные угрозы, в конченом итоге – это затягивание петли удава», — сказал он.
По словам Ф.Клинцевича, Россия вынуждена будет реагировать — «выделять средства и думать о дополнительных усилениях в тех или иных опасных направлениях», что потребует «колоссального дополнительного финансирования».
Он также добавил, что в случае возникновения серьезной опасности для России руководители стран НАТО должны понимать, что ответ нашей страны будет иметь серьезные последствия для самих этих государств.
«В случае возникновения какой-то опасности, реакция России, которая будет, привлечет серьезный ущерб для экономики и народа населения всех стран. Мы же не будем сидеть, сложа руки и думать, когда же на нас нападут», — заключил он.
Комментарии6
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kalandr 12 июля 2018 | 18:48
Хаха, пенсионный возраст поднимут до 75....
nns33 12 июля 2018 | 18:53
kalandr: пенсионный возраст поднимут до 75.... ======= пенсии скорее отменят.
danko1 12 июля 2018 | 18:54
kalandr: Учитывая, что НАТО увеличивает долю расходов на оборону, а Россия, та, что Путин, на агрессию, то разумные люди опасаются не НАТО, а Путина, который объявил, что привык бить первым и угрозы засыпать планету ядерным пеплом от него исходят.
НАТО в данных условиях воспринимается как защита от неадекватных действий кремлевского фюрера, рейтинг которого в мирное время стремительно падает, а во время войн растет.
ura_123 12 июля 2018 | 19:03
kalandr: "Датой выхода на пенсию считать смерть гражданина(ки)."
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 19:11
ura_123: По словам Ф.Клинцевича, Россия вынуждена будет реагировать — «выделять средства и думать о дополнительных усилениях в тех или иных опасных направлениях», что потребует «колоссального дополнительного финансирования».
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Дураки любят прыгать на старые грабли, на которых они уже побывали.
Именно непомерное "выделение средств" на военку и погубило СССР.
Идиот хочет снова ввязаться в гонку вооружений со всеми развитыми странами сразу.
У СССР хоть Варшавский Пакт был.
А у России что есть кроме голой задницы?
ura_123 12 июля 2018 | 19:01
Ворооооооооооооооооонеж....