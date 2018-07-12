Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона
В полуфинале американская теннисистка нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гергес. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. В финале Уильямс сыграет с немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер.
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В полуфинале американская теннисистка нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гергес. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4. В финале Уильямс сыграет с немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер.
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Комментарии3
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velbkeirf1 12 июля 2018 | 18:55
Слонопотамик Сиря или американская трагедия мирового женского тенниса
grandloh 12 июля 2018 | 19:00
velbkeirf1: Вы черноротый неудачник. А Сирена - звезда спорта. И кроме того, шикарная женщина, талантливая и успешная.
velbkeirf1 12 июля 2018 | 19:04
grandloh: не вопрос для кого и кобыла невеста