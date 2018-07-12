Стоимость нефти марки WTI впервые с конца июня опустилась ниже 70-ти долларов за баррель
Инвесторы реагируют на геополитические риски и возобновление добычи в Ливии, — пишет агентство РИА Новости. В седьмом часу вечера стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась до 69,5 долларов за баррель.
Комментарии11
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pro_hanov 12 июля 2018 | 18:37
WTI - русофобская жидкость. Наш хлеб насущный, гордость и надежда - Urals!
ugiazov 12 июля 2018 | 18:37
Спустилась бы до 40. Или уж до 50, было бы заметно.
bozk 12 июля 2018 | 18:37
Самое время повысить стоимость бензина
nns33 12 июля 2018 | 18:38
Саудиты,Ливия,Иран обрушат цену на нефть.
yralez 12 июля 2018 | 18:41
Увеличивается ли цена или уменьшается, что растет в ответ больше всего в РФ ?
Рост цены бензина ?
Не.....рост числа полицаев.
fikus74 12 июля 2018 | 18:46
так вот почему в раше бензин дорожал. чувствовал. он всегда чувствует. вот что нефть животворящая делает.
sbk 12 июля 2018 | 18:48
Ножи в спину только и летят...
norgemann 12 июля 2018 | 18:56
ключевое слов "с конца июня". То есть, 2 недели назад нефть поднялась в цене выше 70 долларов, а сейчас опустилась неже 70 долларов. Ну и что? Цены на рынке постоянно меняются.
polikarpich 12 июля 2018 | 19:01
А это перед "исторической встречей". Чтобы "ампиратор" понял, чего он стоит на земле нашей грешной.
koltak76_ 12 июля 2018 | 19:06
Вот я не пойму! Еще недавно кричал, Обама чмо! Голосовать ходил, как велел начальник.
Прошения просил вместе со всеми Царю владимиру. Про Конституцию даже не вспоминал.
Царь владимир обещал когда-то соскочить с нефтяной иглы.
Так вот это, к чему я клоню.. Россия, вставай с колен!!!
Добрый Царь! хватит впустую продавать нефть и газ, ведь надо дебилом быть,
чтобы понимать, что экономика России от Силы Сибири только в жопе!!
Добрый царь! построй хоть какое то малеьнкое предприятие в Томской области, вложи маленькую часть денег в производство от продажи нашего леса, чтобы заработала экономика Томской области!!!
Ведь не глухой ты и не слепой, наш Царь!! Челом бью!
Не вели казнить, вели слово молвить!!!
polikarpich 12 июля 2018 | 19:09
koltak76_: Ну, вы слишком много требуете!
Я бы поскромнее был.
"Не развали последние предприятия, которые ещё как-то работают!"