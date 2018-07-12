Владимир Путин исключил журналиста Максима Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Из состава совета также исключили бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Среди тех, кто занял освободившиеся места, вице-премьер Виталий Мутко.
В мае Максим Шевченко объявил о выходе из президентского Совета по правам человека из-за того, что в СПЧ отказались экстренно созвать заседание после арестов и избиения участников акции «Он нам не царь» в Москве.
Комментарии18
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cattt 12 июля 2018 | 18:37
Совет при диктаторе это звучит не современно.
romashka__ 12 июля 2018 | 18:41
Мосгорсуд отменил решение о принудительном лечении Геннадия Пирогова, задержанного с плакатом «Путина в императоры»//
К чему бы это?
pyfrjvsqfldjrfn 12 июля 2018 | 18:49
romashka__: Идеологически верный лозунг. Даже прокурорша поддержала.
danko1 12 июля 2018 | 18:59
pyfrjvsqfldjrfn: И Совет по правам человека защищает право этого царя-императора грабить и уничтожать Россию.
Приход в Совет члена ОПГ Озеро Мутко только подтверждает, что даже быть членом такого совета в такой компании омерзительно.
sagen 12 июля 2018 | 18:49
romashka__: Значит таки готовят в Императоры святейшего..
put__out 12 июля 2018 | 18:59
cattt: Ничего... Соловьёва, вон тоже исключали, так он теперь с утроенной силой стал отлизывать вертикальному. А с Максимки чего взять?...
pro_hanov 12 июля 2018 | 18:39
Вероятно, Мутко взяли в президентский совет по межнациональным отношениям из-за хорошего знания им иностранных языков.
irdo 12 июля 2018 | 18:43
pro_hanov:
Вероятно, Мутко взяли в президентский совет по межнациональным отношениям из-за хорошего знания им иностранных языков.
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Конечно.Другого критерия нет.
Ну не наказывать же моченосца?
komiccap_nkvd 12 июля 2018 | 18:43
власть расправляется с самыми лучшими журналистами.
sagen 12 июля 2018 | 19:00
komiccap_nkvd: Максим теперь может гордиться. Его сам Путин знает. Навального не знает, про Шевчука не слышал, а Шевченко теперь знает и это на всю жизнь.
А вообще Максим проявил предусмотрительность. Сбежать с корабля, который еще в порту, по швартову, к людям - это не посреди моря кормить акул.
tks 12 июля 2018 | 18:47
Собака лаяла
На дядю фраера
Сама не знаяла
Кого кусаяла!.. (с)
diximania1948 12 июля 2018 | 18:53
Теперь в совет пройдут не ниже полковника ФСБ.
kvadrat48 12 июля 2018 | 18:53
Раз не льёт в уши елей,какого хрена его там держать? Вот Мутко - другое дело! Скажет - чего надо,подпишет - чего хочешь. Дурак,но "в доску свой".
koltak76_ 12 июля 2018 | 18:54
Максим хорошо разоблачал врагов, но мало восхвалял доброго Царя своего. За это он будет предан анафеме!
Любить своего Царя надо исключительно в коленно-локтевой позе! Бедный Максим это не понял сразу!!
tverboul 12 июля 2018 | 18:56
Если мне не изменяет память, Шевченко сам, без ансамбля, инициативно вышел из Совета по правам человека около месяца назад. Теперь мстительный Путин выкинул его из Совета по межнациональным отношениям. Оно и понятно, лояльность не может быть частичной. Не забудем, что избраться в Ингушетии ему не позволили с самого верха. Превратит ли это Максима Леонардовича в антиправительственного карбонария? Ответ у меня лично только один: who gives a shit? Писанины и говорения от Ш. сейчас будет много, но это не интересно. А не надо болтаться, как гэ в проруби.
mobile_actor 12 июля 2018 | 18:58
Мутко как спец по межнациональным отношениям - это сильный ход президента.
irdo 12 июля 2018 | 19:05
mobile_actor:
Мутко как спец по межнациональным отношениям - это сильный ход президента.
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Это значит, что гуано в Кремле не тонет.
tanyaya 12 июля 2018 | 19:09
Красиво, чьёрт побери.
Исключили апологетов режима Шевченко и Хлопонина. Заместили их одним (но зато каким кристально честным!) Мутко.
Гениальное решение! Гениальное! Путин - бог!
Цирк продолжается - лошадки бегают по кругу.