Владимир Путин исключил журналиста Максима Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Из состава совета также исключили бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Среди тех, кто занял освободившиеся места, вице-премьер Виталий Мутко.

В мае Максим Шевченко объявил о выходе из президентского Совета по правам человека из-за того, что в СПЧ отказались экстренно созвать заседание после арестов и избиения участников акции «Он нам не царь» в Москве.