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18:30, 12 июля 2018

Владимир Путин исключил журналиста Максима Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Из состава совета также исключили бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Среди тех, кто занял освободившиеся места, вице-премьер Виталий Мутко.
В мае Максим Шевченко объявил о выходе из президентского Совета по правам человека из-за того, что в СПЧ отказались экстренно созвать заседание после арестов и избиения участников акции «Он нам не царь» в Москве.

Комментарии

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cattt 12 июля 2018 | 18:37

Совет при диктаторе это звучит не современно.

romashka__ 12 июля 2018 | 18:41

Мосгорсуд отменил решение о принудительном лечении Геннадия Пирогова, задержанного с плакатом «Путина в императоры»//

К чему бы это?

pyfrjvsqfldjrfn 12 июля 2018 | 18:49

romashka__: Идеологически верный лозунг. Даже прокурорша поддержала.

danko1 12 июля 2018 | 18:59

pyfrjvsqfldjrfn: И Совет по правам человека защищает право этого царя-императора грабить и уничтожать Россию.
Приход в Совет члена ОПГ Озеро Мутко только подтверждает, что даже быть членом такого совета в такой компании омерзительно.

sagen 12 июля 2018 | 18:49

romashka__: Значит таки готовят в Императоры святейшего..

put__out 12 июля 2018 | 18:59

cattt: Ничего... Соловьёва, вон тоже исключали, так он теперь с утроенной силой стал отлизывать вертикальному. А с Максимки чего взять?...

(комментарий скрыт)

pro_hanov 12 июля 2018 | 18:39

Вероятно, Мутко взяли в президентский совет по межнациональным отношениям из-за хорошего знания им иностранных языков.

irdo 12 июля 2018 | 18:43

pro_hanov:

Вероятно, Мутко взяли в президентский совет по межнациональным отношениям из-за хорошего знания им иностранных языков.
============
Конечно.Другого критерия нет.
Ну не наказывать же моченосца?

komiccap_nkvd 12 июля 2018 | 18:43

власть расправляется с самыми лучшими журналистами.

sagen 12 июля 2018 | 19:00

komiccap_nkvd: Максим теперь может гордиться. Его сам Путин знает. Навального не знает, про Шевчука не слышал, а Шевченко теперь знает и это на всю жизнь.
А вообще Максим проявил предусмотрительность. Сбежать с корабля, который еще в порту, по швартову, к людям - это не посреди моря кормить акул.

tks 12 июля 2018 | 18:47

Собака лаяла
На дядю фраера
Сама не знаяла
Кого кусаяла!.. (с)

diximania1948 12 июля 2018 | 18:53

Теперь в совет пройдут не ниже полковника ФСБ.

kvadrat48 12 июля 2018 | 18:53

Раз не льёт в уши елей,какого хрена его там держать? Вот Мутко - другое дело! Скажет - чего надо,подпишет - чего хочешь. Дурак,но "в доску свой".

koltak76_ 12 июля 2018 | 18:54

Максим хорошо разоблачал врагов, но мало восхвалял доброго Царя своего. За это он будет предан анафеме!
Любить своего Царя надо исключительно в коленно-локтевой позе! Бедный Максим это не понял сразу!!

tverboul 12 июля 2018 | 18:56

Если мне не изменяет память, Шевченко сам, без ансамбля, инициативно вышел из Совета по правам человека около месяца назад. Теперь мстительный Путин выкинул его из Совета по межнациональным отношениям. Оно и понятно, лояльность не может быть частичной. Не забудем, что избраться в Ингушетии ему не позволили с самого верха. Превратит ли это Максима Леонардовича в антиправительственного карбонария? Ответ у меня лично только один: who gives a shit? Писанины и говорения от Ш. сейчас будет много, но это не интересно. А не надо болтаться, как гэ в проруби.

(комментарий скрыт)

mobile_actor 12 июля 2018 | 18:58

Мутко как спец по межнациональным отношениям - это сильный ход президента.

irdo 12 июля 2018 | 19:05

mobile_actor:
Мутко как спец по межнациональным отношениям - это сильный ход президента.
============
Это значит, что гуано в Кремле не тонет.

tanyaya 12 июля 2018 | 19:09

Красиво, чьёрт побери.
Исключили апологетов режима Шевченко и Хлопонина. Заместили их одним (но зато каким кристально честным!) Мутко.
Гениальное решение! Гениальное! Путин - бог!
Цирк продолжается - лошадки бегают по кругу.

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