Пресненский суд приговорил к 5-ти годам колонии бывшего заместителя руководителя «Спецстроя» Александра Бурякова
Его признали виновным в особо крупном мошенничестве. Суд также назначил штраф размером 600 тысяч рублей. Буряков признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение суда, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии2
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nns33 12 июля 2018 | 18:41
За кражу миллионов 600 тыс. штраф. Алёхиной---400 тыс.
fikus74 12 июля 2018 | 18:44
а Рыбке - 500 тыс. рубле - за слова. вот.