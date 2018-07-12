Пресненский суд приговорил к 5-ти годам колонии бывшего заместителя руководителя «Спецстроя» Александра Бурякова

Его признали виновным в особо крупном мошенничестве. Суд также назначил штраф размером 600 тысяч рублей. Буряков признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение суда, — сообщает агентство ТАСС.