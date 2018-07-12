ФИФА намерена обратится к телевещателям с просьбой не показывать красивых девушек во время трансляций

Никаких конкретных критериев красоты в этих рекомендациях не будет. Пока есть только заявление главы департамента организации Федерико Адьекки, который считает нарочитую демонстрацию женской красоты во время футбола сексизмом. Эту мысль он высказал в ходе форума по вопросам разнообразия и борьбы с дискриминацией, которую проводит в дни чемпионата мира организация «Футбол против расизма в Европе». Неожиданно выяснилось, что проблема расизма, вопреки многочисленным материалам западной прессы, во время турнира стоит не так остро, как проблема сексизма. Некоторые журналистки подверглись домогательствам непосредственно в момент исполнения профессиональных обязанностей и даже запустили хэштег – дайте ей работать. Со своей стороны, Адьекки пообещал рекомендовать как телекомпаниям-правообладателям, так и производителям картинки по заказу ФИФА не украшать репортажи женскими образами, а дальше сами журналисты должны решить достаточно ли некрасива девушка, чтобы ее можно было показать. Это при том, что никто не заставляет их наряжаться и подчеркивать собственные достоинства в надежде понравиться всем, в том числе и телеаудитории во всем мире.

Первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко не видит проблемы в том, что при трансляции матчей часто показывают красивых болельщиц. По ее мнению, никакой дискриминации в этом нет. Об этом Драпеко сказала в эфире радио «Говорит Москва».

Между тем, на чемпионате мира осталось провести всего два матча. В сууботу Англия и Бельгия сыграют за бронзовые медали, а в воскресенье состоится финал – Франция — Аргентина.