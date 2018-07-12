В Третьяковской галерее с 1 сентября отменят плату за учебные занятия в своих залах

Решение было принято на фоне инцидента с преподавателями исторического факультета МГУ. Ранее их выгнали из музея за то, что они, по мнению Третьяковки, проводили нелегальные экскурсии.

Решение распространяется на все учебные заведения, говорится на странице Третьяковки в Фейсбуке. Раньше проведение бесплатных экскурсий в залах галереи было доступно только профильным художественным школам и ВУЗам. Остальные же должны были получать специальные разрешения. Они стоили 5 тысяч 310 рублей для каждого внешнего гида. Теперь же любой ВУЗ с 1 сентября сможет подать заявку и бесплатно вписать свою экскурсию в сетку мероприятий Третьяковки. При этом, как отметили в галерее, в постоянной экспозиции Новой Третьяковки все занятия по предварительной заявке как были, так и останутся бесплатными. Напомним, ранее несколько преподавателей истфака МГУ написали открытое письмо Минкультуры. В нем они сообщили, что пришли со студентами обсудить работы художника Василия Верещагина, однако сотрудники Третьяковки попросили их покинуть музея. Они заподозрили проведение нелегальной экскурсии. При этом сами преподаватели утверждали, что просто обменивались мнениями о картинах. Истфак МГУ поддержал в этом вопросе галерею, сказав, что его преподаватели вели себя некорректно не соблюдая правила Третьяковки. Кроме того, в ВУЗе отметили, что хотят сохранить дружеские отношения с музеем.

Между тем ряд посетителей ранее также жаловались на то, что их подчас в невежливой форме просят покинуть залы галереи, поскольку их принимают за гидов.