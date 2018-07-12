Руководитель Роструда: Повышение пенсионного возраста снизит потребность в мигрантах и увеличит занятость в стране

Повышение пенсионного возраста снизит потребность в мигрантах и увеличит занятость в стране. Пенсионную реформу надо было провести уже давно. Об этом заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов в эфире телеканала РБК.

По словам Вуколова, нужно провести анализ и выявить сферы, в которых работники в возрасте будут наиболее эффективны.

Федерация независимых профсоюзов России выступает против существующей редакции законопроекта пенсионной реформы. Аргументы в пользу принятия проекта неубедительны. Такое мнение в эфире РБК высказал председатель организации Михаил Шмаков.

«Законодательные изменения в пенсионной системе должны вноситься пакетом и касаться не только возраста выхода на пенсию», — считает Михаил Шмаков.

Московским центрам соцзащиты поручили найти активных работающих пенсионеров для пропаганды повышения пенсионного возраста. Речь идет о съемках телепередачи для «Первого канала».

Съемки передачи Елены Малышевой пройдут 13-15 июля, и центры соцзащиты столицы получили разнарядку найти по 10 пенсионеров для участия в телешоу. Об этом порталу «Каспаров.Ru» рассказала муниципальный депутат Александра Андреева. По ее словам, для съемок ищут именно работающих, активных пенсионеров, которые расскажут о том, как им удается вести интересную жизнь в свои годы. Подбор гостей, разумеется, не случаен – темой передачи станет повышение пенсионного возраста.

Желательно также, чтобы отобранные пенсионеры принимали участие в проекте «Активное долголетие». Речь идет о московской программе, которая, как утверждается, помогает пожилым людям получать новые знания и заниматься творчеством. Каждый московский округ должен предоставить для съемок не менее чем по три человека.

О повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти лет для мужчин было объявлено в июне. После этого стало известно о резком падении рейтингов президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева. По всей стране начались акции протеста против пенсионной реформы.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека составляет 120 лет, а в мире наблюдается тренд увеличения «взрослого активного периода».