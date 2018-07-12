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18:00, 12 июля 2018

Руководитель Роструда: Повышение пенсионного возраста снизит потребность в мигрантах и увеличит занятость в стране

Повышение пенсионного возраста снизит потребность в мигрантах и увеличит занятость в стране. Пенсионную реформу надо было провести уже давно. Об этом заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов в эфире телеканала РБК.

По словам Вуколова, нужно провести анализ и выявить сферы, в которых работники в возрасте будут наиболее эффективны.

Федерация независимых профсоюзов России выступает против существующей редакции законопроекта пенсионной реформы. Аргументы в пользу принятия проекта неубедительны. Такое мнение в эфире РБК высказал председатель организации Михаил Шмаков.

«Законодательные изменения в пенсионной системе должны вноситься пакетом и касаться не только возраста выхода на пенсию», — считает Михаил Шмаков.

Московским центрам соцзащиты поручили найти активных работающих пенсионеров для пропаганды повышения пенсионного возраста. Речь идет о съемках телепередачи для «Первого канала».

Съемки передачи Елены Малышевой пройдут 13-15 июля, и центры соцзащиты столицы получили разнарядку найти по 10 пенсионеров для участия в телешоу. Об этом порталу «Каспаров.Ru» рассказала муниципальный депутат Александра Андреева. По ее словам, для съемок ищут именно работающих, активных пенсионеров, которые расскажут о том, как им удается вести интересную жизнь в свои годы. Подбор гостей, разумеется, не случаен – темой передачи станет повышение пенсионного возраста.
Желательно также, чтобы отобранные пенсионеры принимали участие в проекте «Активное долголетие». Речь идет о московской программе, которая, как утверждается, помогает пожилым людям получать новые знания и заниматься творчеством. Каждый московский округ должен предоставить для съемок не менее чем по три человека.
О повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти лет для мужчин было объявлено в июне. После этого стало известно о резком падении рейтингов президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева. По всей стране начались акции протеста против пенсионной реформы.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека составляет 120 лет, а в мире наблюдается тренд увеличения «взрослого активного периода».

Комментарии

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post_v 12 июля 2018 | 18:22

Рост до 120 лет продолжительности жизни согласно заявлению министра Скворцовой позволит поднять пенсионный возраст до 99 лет

nns33 12 июля 2018 | 18:50

post_v: Только тот,кто большую часть жизни просидел в кресле и не держал в руках ничего тяжелее ручки,может до такого додуматься.

oneoretwo 12 июля 2018 | 18:56

post_v: для начала хотелось бы попробовать ЭТО на самой скворцовой, если нет возражений....

elzbeta 12 июля 2018 | 18:23

Во врут! Как зеленые лошади!

sadda 12 июля 2018 | 18:24

В провинции безработица. И что, по мнению этого дебила пожилые люди рванут в Москву и Питер и вместе с пожилыми людьми Москвы и Питера будут конкурировать с мигрантами за рабочие места?! Скоты путинские.

seryj_wolk 12 июля 2018 | 18:25

В мире много чего наблюдается, чего в отсталой рфии нет и в помине!

shpuntik63 12 июля 2018 | 18:30

seryj_wolk: расскажи нам про развитую украину, а особенно про то, чего есть в украине и нет в РФ

plidurok Андрей Филимонов 12 июля 2018 | 18:26

Вот не знал, что руководит Рострудом "Сивый Мерин".

vincenttt 12 июля 2018 | 18:26

Ещё один путинский выкормыш и падаль пылит что-то дешёвое и пыжится прикрыть какой-то галиматьёй геноцид его хозяином гопником российского населения!

croaker 12 июля 2018 | 18:30

Лукавят, не приводят реальные данные доли работающих (неработающих) россиян от количества всего трудоспособного населения.

glotov 12 июля 2018 | 18:37

Это означает: будете вместо таджиков улицы подметать!

klar_01 12 июля 2018 | 19:00

glotov: Это означает: будете вместо таджиков улицы подметать!
===========================
Именно так!

askol2016 12 июля 2018 | 18:38

Прекрасно! Всех, кому за 60 - на стройки, кирпичи таскать, траншеи для замены труб копать, интеллигенцию - за руль автобуса...

nehoroshiy 12 июля 2018 | 18:40

Со строек выгонят 30 летних узбеков и наберут 60 лет россиян. Кто-нибудь -остановите этот маразм

jou20 12 июля 2018 | 18:41

что за **здешь все скажут лишь бы властям лизнуть . наобещают нам что будут плотно руководить этими вопросами а лет так через 2 все войдет в стагнацию как и всегда

(комментарий скрыт)

oneoretwo 12 июля 2018 | 18:44

...с "руководителем" роструда, что вполне очевидно, тоже "повезло" - Асёл редкостный...
...рф пенсионеры - 60 лет, трудовые мигранты в среднем 30 лет: как уравнять
физ.нагрузку ?
...как мин 50% пенсионеры рф - специалисты с квалификационными документами, а хлопкоробы и козлопасы ?
(...песок - не лучшая замена овсу..)
...какой-то плюгавый "гарант" гарантировал 25 млн рабочих мест....

registrator 12 июля 2018 | 18:51

Повышение пенсионного возраста снизит потребность в мигрантах? Это как понимать, что старые и больные люди станут работать на стройках и дворниками?

(комментарий скрыт)

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