Суд в ФРГ признал депортацию экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию правомерной

Пока что временно проживающий в Берлине политик останется на свободе.

Верховный суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн принял решение о том, что бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон может быть депортирован в Испанию по обвинению в коррупции и хищении государственных средств. В марте политик был задержан на германско-датской границе по европейскому приказу об аресте, выпущенному Мадридом.Испанская генпрокуратура обвиняла Пучдемона в подготовке восстания и организации путча. За это политику грозило бы до 30 лет лишения свободы. Однако теперь Мадрид не сможет осудить экс-президента Каталонии по этим статьям. Юстиция Испании должна будет придерживаться основания, признанного правомерным для депортации в ФРГ. Поскольку немецкий суд не последовал решению прокуратуры о признании

вины за «организацию тяжелых беспорядков», испанские органы юстиции смогут предъявить политику лишь обвинение в хищении и коррупции. Максимальное наказание за это – восемь лет лишения свободы. Суд аргументировал, что Пучдемон не был предводителем восстания, а лишь собирался проводить референдум. Политик потратил на него более полутора миллионов евро.

Генеральная прокуратура собирается в скором времени принять решение о депортации. Точная ее дата пока не известна.

Решение суда поставит испанскую юстицию в неудобное положение. Уже сейчас несколько экс-министров Каталонии ожидает приговор по обвинению в подготовке восстания. Бывший ее лидер, однако, освобожден от подозрения в этом преступлении.