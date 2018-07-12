Обвиняемым во взрыве еврейского культцентра в Аргентине является советник лидера Ирана. С ним сегодня встречался Путин...

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти, принятый сегодня президентом Путиным, числится среди иранских официальных лиц, обвиняемых Аргентиной в организации взрыва еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе, отмечают зарубежные СМИ.

В результате теракта 18 июля 1994 года, признанного самым кровавым за всю историю Аргентины, погибло 85 человек и несколько сотен были ранены. Здание культурного центра было взорвано боевиком Хезболлы, который врезался в него на машине начиненной взрывчаткой. Как следует из опубликованного газетой Кларин письма аргентинского прокурора Каникобы Корраля, данное преступление носит вдвойне жестокий и циничный характер, поскольку в нем виден явный расистский и религиозный подтекст. В 2006 году прокуратура Аргентины выдала ордер на арест в отношении восьми высокопоставленных иранцев, среди которых – бывший президент страны Рафсанджани и бывший министр иностранных дел Велаяти, сообщала тогда Би-Би-Си, отмечая, что Интерпол на следующий год подтвердил международный розыск только для пяти человек, исключив из него, в том числе, упомянутых экс-президента и экс-министра. СМИ резко осудили это решение как политическое.

Аргентинская газета Кларин поясняет, что прокурор Корраль, не имея возможности опереться на ордер Интерпола, направил московским властям письмо с просьбой задержать и выслать Али Акбара Велаяти на основании существующего между Буэнос-Айресом и Москвой Соглашения об экстрадиции, однако судя по всему, письмо осталось без ответа. Велаяти сейчас совершает турне по разным странам в поисках поддержки позиции Ирана после выхода США из ядерной сделки и возвращения Вашингтона к приостановленному на несколько лет режиму санкций. Следующим пунктом в его поездках, предположительно, должен стать Пекин, пишут западные СМИ. Высокопоставленный источник Кларин заметил этому аргентинскому изданию, что значительное число официальных лиц, обвиняемых Буэнос-Айресом в причастности к теракту в еврейском культурном центре более двадцати лет назад, сейчас занимают в Иране важные государственные посты и даже баллотировались в президенты.

Мировые СМИ с некоторой иронией отмечают, что почти одновременно со спецпосланником Ирана Велаяти в Россию прибыл премьер-министр Израиля Нетаньяху, который обсудил с Путиным проблему военного присутствия Ирана и «Хезболлы» на сирийско-израильской границе.

Аргентина просит Россию задержать советника иранского лидера по международным вопросам Али Акбара Велаяти, прибывшего в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Он является одним из основных подозреваемых в организации взрыва в еврейском центре в Буэнос-Айресе в 1994 году. Россия имеет право вести переговоры, с кем посчитает необходимым, и выдавать никого не собирается. Так сказал «Эху Москвы» член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В результате взрыва в Буэнос-Айресе погибли 85 человек, еще около 300 были ранены.