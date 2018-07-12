Обвиняемым во взрыве еврейского культцентра в Аргентине является советник лидера Ирана. С ним сегодня встречался Путин
Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти, принятый сегодня президентом Путиным, числится среди иранских официальных лиц, обвиняемых Аргентиной в организации взрыва еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе, отмечают зарубежные СМИ.
В результате теракта 18 июля 1994 года, признанного самым кровавым за всю историю Аргентины, погибло 85 человек и несколько сотен были ранены. Здание культурного центра было взорвано боевиком Хезболлы, который врезался в него на машине начиненной взрывчаткой. Как следует из опубликованного газетой Кларин письма аргентинского прокурора Каникобы Корраля, данное преступление носит вдвойне жестокий и циничный характер, поскольку в нем виден явный расистский и религиозный подтекст. В 2006 году прокуратура Аргентины выдала ордер на арест в отношении восьми высокопоставленных иранцев, среди которых – бывший президент страны Рафсанджани и бывший министр иностранных дел Велаяти, сообщала тогда Би-Би-Си, отмечая, что Интерпол на следующий год подтвердил международный розыск только для пяти человек, исключив из него, в том числе, упомянутых экс-президента и экс-министра. СМИ резко осудили это решение как политическое.
Аргентинская газета Кларин поясняет, что прокурор Корраль, не имея возможности опереться на ордер Интерпола, направил московским властям письмо с просьбой задержать и выслать Али Акбара Велаяти на основании существующего между Буэнос-Айресом и Москвой Соглашения об экстрадиции, однако судя по всему, письмо осталось без ответа. Велаяти сейчас совершает турне по разным странам в поисках поддержки позиции Ирана после выхода США из ядерной сделки и возвращения Вашингтона к приостановленному на несколько лет режиму санкций. Следующим пунктом в его поездках, предположительно, должен стать Пекин, пишут западные СМИ. Высокопоставленный источник Кларин заметил этому аргентинскому изданию, что значительное число официальных лиц, обвиняемых Буэнос-Айресом в причастности к теракту в еврейском культурном центре более двадцати лет назад, сейчас занимают в Иране важные государственные посты и даже баллотировались в президенты.
Мировые СМИ с некоторой иронией отмечают, что почти одновременно со спецпосланником Ирана Велаяти в Россию прибыл премьер-министр Израиля Нетаньяху, который обсудил с Путиным проблему военного присутствия Ирана и «Хезболлы» на сирийско-израильской границе.
Аргентина просит Россию задержать советника иранского лидера по международным вопросам Али Акбара Велаяти, прибывшего в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Он является одним из основных подозреваемых в организации взрыва в еврейском центре в Буэнос-Айресе в 1994 году. Россия имеет право вести переговоры, с кем посчитает необходимым, и выдавать никого не собирается. Так сказал «Эху Москвы» член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В результате взрыва в Буэнос-Айресе погибли 85 человек, еще около 300 были ранены.
Комментарии38
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banyi2 12 июля 2018 | 18:16
И чё? )
banyi2 12 июля 2018 | 18:20
banyi2: Ответ РФ - ИДИТЕ В ЖОПУ (слово разрешённое) , по одиночке или все в месте))) Что ответите?
compare 12 июля 2018 | 18:23
banyi2: ты,опарыш,теперь за всю страну отвечаешь? смотри,доиграешься и неровен час,придется тебе испытать т"радость вхождения скрепы",без вазелина. впереди паровоза не беги,раздавит,не глядя на холопское твое происхождение..
patrikk_1 12 июля 2018 | 18:28
Обвиняемым во взрыве еврейского культцентра в Аргентине является советник лидера Ирана. С ним сегодня встречался Путин...
В.Путин принял его как героя?
romashka__ 12 июля 2018 | 18:30
Рыбак рыбака.....
tvitov66 12 июля 2018 | 18:33
romashka__: "вот и встретились два одиночества"(с)
astet 12 июля 2018 | 18:46
patrikk_1: бандиты, террористы, жулики -
лучшие друзья Путина!
Он никогда и не скрывал этого.
vilingrad 12 июля 2018 | 18:48
patrikk_1: Неплохо бы сообщить об этом Трампу и его еврею-зятю. Тогда Вовка шлепанием по попе журналом со своим изображением на обложке не отделается:)
polikarpich 12 июля 2018 | 18:48
patrikk_1: Не, как офоршмаченный зашкваренного.
:-)
timwlad79 12 июля 2018 | 18:34
Ну вообще то compare, все наоборот,это к израильским военным и спецслужбам прилип статус государственного терроризма.
Так что за всеми массовым убийствами террора против евреев стоятвсегда евро столе раскошелился на содержание евреев.
Такова религия иудаизма.
Моисей всему голова.
К стати санкции ООН тоже всегда против Израиля .
pyfrjvsqfldjrfn 12 июля 2018 | 18:45
timwlad79: Когда же ты по-русски научишься писать, патриотичнейший ты наш.
timwlad79 12 июля 2018 | 18:50
Ну так вркжьихакеры недремлют.так тоpyfrjvsqfldjrfn:
Ну чё не не дополнял объясню,евреи все в матрас рут,не инвестируя никуда.
Потому и Моисей регулярно перетрахивает все еврейское стадо.
Ну евреи при этом вопят о заговоре против евреев на кого укажет тот у кого спёрли.
Потому все начиная в Израиле в США проходят подготовку.
Так что или евреи орут отомстить обобрали и поубивали.тоэто евреи наказали тех кто спёр не по статусу.
plidurok Андрей Филимонов 12 июля 2018 | 18:22
banyi2: Как че? "Рыбак рыбака видит издалека", - гласит народная мудрость.
apels 12 июля 2018 | 18:29
banyi2: Ничё. Радоваться! Они достойны друг-друга.
banyi2 12 июля 2018 | 18:35
apels: Т.е Трамп теперь с Путиным встречаться не должен? ))) Я вас правильно понял?
vilingrad 12 июля 2018 | 18:45
banyi2: какая сволочь еще не встречалась с подонком-чекистом?
polikarpich 12 июля 2018 | 18:54
banyi2: А змей-горыныч через плечо! Можно теперь всяко обижать Путена и его приспешников и отсиживаться в Буэнос-Айресе. Не выдадут.
evgenitsk 12 июля 2018 | 18:59
banyi2: «И че?»
Через плечо!
Враги злейших врагов человечества- наши друзья!
Юдофобы всех стран,
ОБЬЕБИНЯЙТЕСЬ!
danko1 12 июля 2018 | 18:18
Так и принял Путин духовно близкого ему бандита и террориста.
Орденом, по своему обычаю, наградил его?
oxlomon 12 июля 2018 | 18:59
Старуха Изергиль:
Менахем Бегин тоже, сказывают, был террористом. Он и сам от этого “звания” не открещивался.
Однако, поди ж ты, и Премьером государства при этом стал, и высокопоставленным лицам других государств с ним не впадлу встречаться было!
maverick60089 12 июля 2018 | 18:20
Своих не выдают. Значит, они духовно и социально близкие - российские и иранские террористы.
nigelliri56 12 июля 2018 | 18:22
Шпана тянется к шпане.
apels 12 июля 2018 | 18:23
Отличная компания наш и этот иранский террорист! Скажи мне кто твой друг....
plidurok Андрей Филимонов 12 июля 2018 | 18:24
Думаю, в ближайшее время Аргентина может потеснить Украину в списке врагов России.
tvitov66 12 июля 2018 | 18:38
plidurok: да еще эти жулики подменили мукой весьма качественный товар!
ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 18:25
еврейского культцентра .... А у жидяр есть культура!? Это даже смешнее чем многовековая история украины !)))))) Я похоже обоссался от смеха ,пойду штаны поменяю !
heklya 12 июля 2018 | 19:08
ukraina_biomusor: Ты просто поезжай в Ленобласть и спроси , чем отличаются практически бесплатные дома оды ха для детей под патронажем Израиля и Правительства высокодуховноскрепной Ленинградской Области....
oneoretwo 12 июля 2018 | 18:27
...тема не раскрыта: где и кто обучал чебурека так эффективно устраивать взрывы ?
neyexo 12 июля 2018 | 18:33
oneoretwo: слово эффективно не подходит.
Только кустарные СВУ
Качественные устройства умеют делать только представители другой цивилизации. За ними и рекорд в жертвах, исчисляемых десятками миллионов (мв1, мв2)
heklya 12 июля 2018 | 19:10
neyexo: Это Злодей Иосиф - представитель другой цивилизации ?? Да ну вас....
aleksei123m 12 июля 2018 | 18:34
И что удивительного? С такой репутацией можно встречаться хоть с людоедом.
martin5660 12 июля 2018 | 18:36
Россия своих не сдает.
plank1957 12 июля 2018 | 18:37
Путин всю шваль по миру собирает.
naxal3333 12 июля 2018 | 18:52
Я знаю известного на весь мир убийцу тысяч палестинских детей, по его приказу и в данный момент продолжаются убийства безоружных палестинских детей в, созданном по образцу варшавского, ГЕТТО ГАЗА! А неразборчивый Путин принимал этого убийцу-маньяка в Кремле и не побрезговал пожать кровавую руку Нетаньяху!
polikarpich 12 июля 2018 | 18:57
naxal3333: У этих "безоружных палестинских детей" борода, как лопата и взрывчатка даже из дупла торчит?
fikus74 12 июля 2018 | 18:54
эх ты , алладин, сын али аль маруха, что же ты не знал , что путин - ........
i_c_e 12 июля 2018 | 19:08
Наш человек. Как можно выдать? Он с нами опытом поделится.
heklya 12 июля 2018 | 19:12
Ворон ворону глаз не выклюет...