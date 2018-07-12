Страны-члены НАТО увеличат расходы на оборону – каждое государство будет вносить 2% от своего ВВП

Такое решение было принято на экстренном совещании на саммите НАТО, которое созвал президент Дональд Трамп. Он заявил, что, в идеале, этот показатель должен составить 4% ВВП. Перевод телеканала РБК.

Все страны НАТО готовы решать проблему военных расходов и понимают такую необходимость. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО пообещал принять Грузию в ряды альянса. По словам Йенса Столтенберга, Тбилиси проделал большой путь к этой цели, но конкретную дату вступления страны в НАТО генсек не назвал.

В бельгийской столице сегодня впервые состоялась встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Грузии и Украины. На повестке дня стоял вопрос о статусе включения Грузии и Украины в альянс. Напомню, что с момента первого заседания комиссии НАТО-Грузия прошло 10 лет. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО «полностью поддерживает» евроатлантические устремления Тбилиси. «Грузия станет членом НАТО», подчеркнул он. Также генсек подчеркнул, что в организации впечатлены прогрессом, которого страна добилась на пути реформ и призвал Грузию следовать тем же курсом.

Кроме того, Столтенберг успел встретиться и с президентом Украины. На совместной пресс-конференции с генсеком Петр Порошенко заявил, что хочет закрепить трансатлантическую интеграцию Украины в Конституции. Также он выразил надежду на то, что двери альянса открыты для Киева.

По словам МИД Венгрии Петера Сийарто, Будапешт продолжит блокировать попытки Киева вступить в НАТО. Это связано с разногласиями вокруг ситуации с нацменьшинствами на Украине.

НАТО повышает расходы на оборону, чтобы справиться с вызовами безопасности стран-участниц. В том числе, это связано с действиями России, в которых альянс видит угрозу. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал старший советник НАТО по вопросам России Роберт Пшель.

Роберт Пшель добавил, что страны НАТО ни в коем случае не хотят инициировать агрессию, они просто забоятся о своей обороноспособности.

«Расширение НАТО и увеличение расходов стран альянса на оборону представляет угрозу для России.» Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член совета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«В случае возникновения серьезной опасности для России руководители стран НАТО должны понимать, что ответ нашей страны будет иметь серьезные последствия для самих этих государств», — добавил Франц Клинцевич.

«НАТО изначально создавалось как инструмент реализации американской политики в Европе, но сейчас Трамп ставит странам альянса трудновыполнимые условия.» Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Для многих стран НАТО вклад даже двух процентов ВВП в оборону – это гигантская сумма», — добавил Константин Косачев.

«В рядах стран-участниц НАТО есть дезориентация в стратегии дальнейших действий. Главной причиной этого служат действия американского руководства.» Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала ведущий научный сотрудник Института мировых экономических и международных отношений РАН Ирина Кобринская.

«Пошлины, которые вводит США для европейских компаний – элемент политики торга, и эти действия Трампа также вводят Европу в замешательство», — добавила Ирина Кобринская.