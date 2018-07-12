Страны-члены НАТО увеличат расходы на оборону – каждое государство будет вносить 2% от своего ВВП
Такое решение было принято на экстренном совещании на саммите НАТО, которое созвал президент Дональд Трамп. Он заявил, что, в идеале, этот показатель должен составить 4% ВВП. Перевод телеканала РБК.
Все страны НАТО готовы решать проблему военных расходов и понимают такую необходимость. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО пообещал принять Грузию в ряды альянса. По словам Йенса Столтенберга, Тбилиси проделал большой путь к этой цели, но конкретную дату вступления страны в НАТО генсек не назвал.
В бельгийской столице сегодня впервые состоялась встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Грузии и Украины. На повестке дня стоял вопрос о статусе включения Грузии и Украины в альянс. Напомню, что с момента первого заседания комиссии НАТО-Грузия прошло 10 лет. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО «полностью поддерживает» евроатлантические устремления Тбилиси. «Грузия станет членом НАТО», подчеркнул он. Также генсек подчеркнул, что в организации впечатлены прогрессом, которого страна добилась на пути реформ и призвал Грузию следовать тем же курсом.
Кроме того, Столтенберг успел встретиться и с президентом Украины. На совместной пресс-конференции с генсеком Петр Порошенко заявил, что хочет закрепить трансатлантическую интеграцию Украины в Конституции. Также он выразил надежду на то, что двери альянса открыты для Киева.
По словам МИД Венгрии Петера Сийарто, Будапешт продолжит блокировать попытки Киева вступить в НАТО. Это связано с разногласиями вокруг ситуации с нацменьшинствами на Украине.
НАТО повышает расходы на оборону, чтобы справиться с вызовами безопасности стран-участниц. В том числе, это связано с действиями России, в которых альянс видит угрозу. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал старший советник НАТО по вопросам России Роберт Пшель.
Роберт Пшель добавил, что страны НАТО ни в коем случае не хотят инициировать агрессию, они просто забоятся о своей обороноспособности.
«Расширение НАТО и увеличение расходов стран альянса на оборону представляет угрозу для России.» Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член совета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
«В случае возникновения серьезной опасности для России руководители стран НАТО должны понимать, что ответ нашей страны будет иметь серьезные последствия для самих этих государств», — добавил Франц Клинцевич.
«НАТО изначально создавалось как инструмент реализации американской политики в Европе, но сейчас Трамп ставит странам альянса трудновыполнимые условия.» Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Для многих стран НАТО вклад даже двух процентов ВВП в оборону – это гигантская сумма», — добавил Константин Косачев.
«В рядах стран-участниц НАТО есть дезориентация в стратегии дальнейших действий. Главной причиной этого служат действия американского руководства.» Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала ведущий научный сотрудник Института мировых экономических и международных отношений РАН Ирина Кобринская.
«Пошлины, которые вводит США для европейских компаний – элемент политики торга, и эти действия Трампа также вводят Европу в замешательство», — добавила Ирина Кобринская.
Комментарии21
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romashka__ 12 июля 2018 | 18:11
Почему страны НАТО не исследуют фактические доходы Путина?
danko1 12 июля 2018 | 18:16
romashka__: Исследуют доходы его и его банды. Но больно запутанные схемы вывода денег.
И нужно участие России, чтобы доказать их незаконность, чего при той власти не будет.
А вот что будет, так это то, что "россияне станут жить более хуже".
romashka__ 12 июля 2018 | 18:23
danko1: Нужно участие России.
Боюсь, что даже в Америке жить небезопасно под чутким вниманием кремлевских "волонтеров".
Но все-таки много нарыли Немцов, Навальный, Илларионов и все-все-все, кто умеет это делать.
ross1930 12 июля 2018 | 18:24
danko1: И кто только придумал эти оффшоры и, интересно, для чего?
minerr 12 июля 2018 | 18:45
ross1930: Оффшоры придумали в америке, но придумали их для Путина - это ведь ясно. Вот какая хитрая схема.
ukraina_biomusor 12 июля 2018 | 18:19
romashka__: Потому что Путин им не разрешил !) Запомни убогое , на этой планете ни что не происходит без его согласия , ты или смирись или убейся апстену !))))))))
ukov 12 июля 2018 | 18:20
romashka__:
Почему страны НАТО не исследуют фактические доходы Путина?
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вы,право, как Незнайка в Солнечном городе:
"На самом деле, когда хочешь о чем-нибудь не думать, так обязательно только о том и думаешь."(с)
boldu1n 12 июля 2018 | 18:24
romashka__: Почему страны НАТО не исследуют фактические доходы Путина?
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Займись с danko1 этим....
kremlefurer 12 июля 2018 | 18:30
romashka__: У"смотри ник" Дворники так получают, мы смеемся над их потугами.
sagen 12 июля 2018 | 18:53
romashka__:
Потому что они озабочены своей безопасностью. Чем больше украли дружбаны и он сам, чем больше потрачено на олимпиады и ЧМ, тем меньше остается на военные заказы. Это объективно служит делу мира.
banyi2 12 июля 2018 | 18:13
Ну для шпрот это фигня ) Хоть 10 % ))))
heklya 12 июля 2018 | 18:15
Все притихли.... Ждите внутренний займ на оборону, которым бюджетникам будут выдавать зарплату. И поделом....
polsan 12 июля 2018 | 18:16
«Расширение НАТО и увеличение расходов стран альянса на оборону представляет угрозу для России.» Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член совета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Клинцевич, хватит пугать!!
Правильно сказал ОрехЪ: " А если мы все-таки опасаемся натовцев, то чего конкретно мы боимся? Ну, проводят они своим маневры – и пускай проводят. Выделяют еще больше денег на оборону – да ради бога! Это даже хорошо! Потому что деньги на оборону – это деньги, глобально зарытые в землю.
Военно-промышленный комплекс больше не является двигателем прогресса и технологий. Тратя деньги на танки, вы отнимаете эти средства у полезных производств. Вот и пусть НАТО тратит деньги на танки. Тогда наше отставание от Запада будет расти хотя бы не так быстро, как сейчас. И в этом смысле от НАТО будет большая польза и никакого вреда.
mozhem_povtorit 12 июля 2018 | 18:22
Трамп красавчик всех нагнул, на очереди Пу
fikus74 12 июля 2018 | 18:23
а наше ввп 0,7 или 0.5. чё там про коленки вова вякал?!
zorkin75 12 июля 2018 | 18:27
Мало 2%,Пуйле надо ещё аннексировать Белорусь,чтоб давали 20%.
croaker 12 июля 2018 | 18:37
В соответствии с третьим законом Ньютона-Путина правительству будет дано указание изыскать средства на увеличение военных расходов в адекватном количестве.
varangian2011 12 июля 2018 | 18:39
Точно так наркоманов подсаживают на иглу. Сначала бесплатно угощают (как хохлов джавелинами), а потом уже приходится покупать у наркоторговца за большие деньги.
diximania1948 12 июля 2018 | 18:55
Мечта Путина сбылась!
kp6ic 12 июля 2018 | 18:58
хоспади, что ж это такое получается-то? царь опять повысит пенсионный возраст, плату за жкх и налоги? нельзя ведь отствать от них!!!
don_ballon 12 июля 2018 | 19:10
Действия Трампа (пошлины) вводят Европу в замешательство. Мадам Кобринская (надо же, чья-то тёща с такой фамилией), а Россия не испытывает замешательства от пошлин США? Островок стабильности, да? Германия, вернее, автоконцерны, потеряли из-за пошлин процент продаж в США, но компенсировали его втрое, заключив договор с Китаем. Почему и отчего? Есть конкурентноспособная продукция.