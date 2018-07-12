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17:30, 12 июля 2018

Страны НАТО услышали послание президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить расходы на оборону

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, члены НАТО подтвердили готовность наращивать инвестиции. При этом конкретных цифр Столтенберг не привел.

Комментарии

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patrikk_1 12 июля 2018 | 17:41

Страны НАТО услышали послание президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить расходы на оборону...

В.Путин и Д.Трамп на одну руку работают - наш под психопата косит, рубаху на себе рвёт, а рыжий с шапкой по кругу ходит, пока фраера в панике.

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 12 июля 2018 | 17:45

patrikk_1: И мы в ответ пенсионку подтянем потому что Крымнаш !!

zemljanka 12 июля 2018 | 18:02

"Мир остается прежним..."

vezdehod 12 июля 2018 | 18:06

У стран НАТО хороший слух, поэтому они его и услышали. - другого не дано.

zemljanka 12 июля 2018 | 18:20

Миру - мир.
Разоружение.
Доброе соседство.

patrikk_1 12 июля 2018 | 18:02

russkiy_ukrainezh_v_krbimu:

Кто это "мы", ты же гамно украинское?

pravdatut 12 июля 2018 | 17:47

patrikk_1: Ваш в загоне. Куда ему, полный банкрот!

patrikk_1 12 июля 2018 | 18:05

pravdatut:

Зато ваш - душа компании, шары свои зальёт, анекдоты похабные расскажет, фокусы из пробок и вилок покажет, а потом обоссыться и уснёт мордой в салате.

varlam59 12 июля 2018 | 17:52

Вот дураки! Хотят выбросить огромные суммы на ветер. Никто с ЕС воевать не собирается. Поэтому только болваны могут тратить деньги впустую. Пусть лучше вложат эти миллиарды в борьбу с бедностью на планете.

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 12 июля 2018 | 17:56

varlam59: Как чп Озеро - в 20 лямов нищих россиян ?

varlam59 12 июля 2018 | 18:16

russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Как чп Озеро - в 20 лямов нищих россиян ?
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Причём тут какое-то, Озеро? Речь была о бессмысленных тратах натовцев на вооружения. Им всё мало? У США и так горы оружия. Больше всех других стран вместе взятых. Что, всё ещё мало? Ну не дураки ли те, кто думает что это оружие нужно на защиту от России? Скорее от инопланетян))

ara_1 12 июля 2018 | 17:59

Где там "эксперд" Макфол? Уже принес извинения Трампу?
Загонит Трамп Путина, как Союз загнали.. Не берусь судить к добру это или нет, поскольку, если Россия развалится, то не без крови, думаю, но позиция перед Встречей в Финляндии вырисовывается интересная.

neon999 12 июля 2018 | 18:05

Шума Трамп производит много, и Кремлевские СМИ включая ЭМ рады поводу поистерить.
Но в реальности Трамп ничего не делает для усиления НАТО.

aleksei123m 12 июля 2018 | 18:07

Странам НАТО давно пора выпустить и торжественно вручить путину медаль №1 за укрепления блока НАТО.
Согласитесь, что никто больше него для этого не сделал.

perestarok 12 июля 2018 | 18:07

"Страны НАТО услышали послание президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить расходы на оборону"

Это существенно повысит уровень жизни стран НАТО.

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