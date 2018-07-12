Роскомнадзор, по некоторым данным, разослал письма о репутационных рисках, связанных с использованием Телеграма

Об этом сообщает сайт «Медуза». Он ссылается на копию документа за подписью зам.главы ведомства Олега Иванова. В письме отмечается, что в апреле суд решил ограничить работу мессенджера и обязал сделать это не только Роскомнадзор, но и иные юридические лица.