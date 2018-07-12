Роскомнадзор, по некоторым данным, разослал письма о репутационных рисках, связанных с использованием Телеграма
Об этом сообщает сайт «Медуза». Он ссылается на копию документа за подписью зам.главы ведомства Олега Иванова. В письме отмечается, что в апреле суд решил ограничить работу мессенджера и обязал сделать это не только Роскомнадзор, но и иные юридические лица.
Комментарии8
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aleksei123m 12 июля 2018 | 17:40
Да, теперь точно понимаю, что надо поставить Телеграмм.
viktorova 12 июля 2018 | 17:45
Правильно, к ногтю всех думцев и чиновников. Все на ICQ, или куда там ещё...
pmasel 12 июля 2018 | 18:11
Не сомневаюсь, что разослал он их через Телегу. )))
sasass 12 июля 2018 | 17:58
Роскомпозор продолжает дурить..
omantic 12 июля 2018 | 18:01
"Роскомнадзор, по некоторым данным, разослал письма о репутационных рисках, связанных с использованием Телеграма",- по некоторым данным эти письма были использованы в качестве туалетной бумаги !
sparky 12 июля 2018 | 18:04
Будешь пользоваться Телеграм, у тебя отрастут хвост и рога и потеряешь репутацию начальственного ангела.
croaker 12 июля 2018 | 18:05
Роскомнадзор повышает свою репутацию, хотят переплюнуть онищенковскую.
countzero 12 июля 2018 | 18:06
Ну это Гопстопнадзор просто прикололся, just for lulz, как говорится. Представляю, как хохотали получатели этого письма. Куда там Петросяну!