Мосгорсуд отменил решение о принудительном лечении Геннадия Пирогова, задержанного с плакатом «Путина в императоры»
Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Согласно этим данным, прокурор встала на сторону защиты. Она сказала, что если человек вышел на одиночный пикет, его нельзя за это задерживать и помещать в психиатрическую больницу.
Геннадия Пирогова задержали в середине марта. Тогда полицейские заявили, что у мужчины шизофрения и мания величия, поскольку во время акции он был одет в костюм царя.
Комментарии16
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bozk 12 июля 2018 | 17:37
86 процентов
danko1 12 июля 2018 | 17:40
bozk: Какой император, когда этот мафиози давно сам себя царем считает?
Да и полномочий у него намного больше царских.
Правда, подданных он презирает и рабами считает.
mag_1 12 июля 2018 | 17:47
danko1: так император -то больше царя!!!!!!!!
viktorova 12 июля 2018 | 17:49
Предполагаю, что этот прокурор не долго продержится на своём месте. Мафия не потерпит оправдательных приговоров.
seryj_wolk 12 июля 2018 | 18:21
viktorova: Так ведь человек является истинным путинистом и хочет просто соединить де факто и де юре. Таких надо в думу, а не в дурку.
koshkaedu 12 июля 2018 | 17:48
Путина - в императоры, Пирогова - в цари! Разделение властей.
kokapu 12 июля 2018 | 17:51
Тогда полицейские заявили, что у мужчины шизофрения и мания величия, поскольку во время акции он был одет в костюм царя.
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Давайте и на Новый год задержания проведём! Это сколько же маленьких и больших шизофреников в костюмах зайчиков, пиратов, снежинок, суперменов...
student_ru_ru 12 июля 2018 | 17:54
Ну и чё такого. В Дед Мороза, Которого нет, вон сколько мужиков на Новый Год переодевается. Сколько служителей всяких культов переодеваются в Слуги Господни, Которого на самом деле нет. Почему их всех не кладут на обследование? Император хоть реально когда-то был. А актёров чего не лечат? Они в кого только не переодеваются и не перевоплощаются.
fikus74 12 июля 2018 | 17:55
а за плакатик "путина на нары" - двушечка обеспечена
jamba 12 июля 2018 | 17:55
Ничего удивительного! Читать мысли президента и его окружения, а потом трубить об этом на перекрестках, никому не дозволено;)
sadda 12 июля 2018 | 17:56
Принудительное лечение надо назначить обитателям Кремля и Думы. Там сплошь дебилы, к тому же воровитые.
countzero 12 июля 2018 | 18:03
sadda: Серьезная ошибка, sadda! Правильное написание "вороватые", конечно же.
doctornauk 12 июля 2018 | 18:02
Даже если у человека действительно имеется бред, его нельзя только из-за этого недобровольно госпитализировать. Неплохо бы знать закон о психиатрии (в той части, который касается недобровольной или принудительной госпитализации), Мне кажется, что в полицейском раже силовые структуры, подогреваемые судебным попустительством, все в большей степени "переступают через флажки". Но думаю, что попытка реставрировать карательную психиатрию, несмотря на все ухищрения, окажется безуспешной.
croaker 12 июля 2018 | 18:19
Если бы он Навального в императоры предлагал, дали бы реальный срок, если бы Явлинского или Зюганова, то точно бы в психушку определили. А Путина в цари у нас многие высокомедийные и высокоидейные граждане предлагают,начиная от Михалкова и Жириновского.
srk2658lu 12 июля 2018 | 18:36
Прокурору - респект!
nenepaletz 12 июля 2018 | 18:44
Тогда полицейские заявили, что у мужчины шизофрения и мания величия ...
И что сделали с полицейскими — возомнившими себя врачами? На психиатрическую экспертизу хотя бы направили?