Мосгорсуд отменил решение о принудительном лечении Геннадия Пирогова, задержанного с плакатом «Путина в императоры»

Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Согласно этим данным, прокурор встала на сторону защиты. Она сказала, что если человек вышел на одиночный пикет, его нельзя за это задерживать и помещать в психиатрическую больницу.

Геннадия Пирогова задержали в середине марта. Тогда полицейские заявили, что у мужчины шизофрения и мания величия, поскольку во время акции он был одет в костюм царя.