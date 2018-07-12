Владимир Путин уже месяц игнорирует тему повышения пенсионного возраста

На это обращает внимание Би-би-си. По поводу темы, которая вызвала бурное обсуждение и акции протеста во многих городах, глава государства не сказал ни слова.

Телерадиокомпания составила своего рода рейтинг тем, которых прежде долго избегал глава государства. Первым в списке идет решение пойти на третий срок, вторым – неупоминание фамилии оппозиционера Алексея Навального. Среди других вопросов преследование геев в Чечне, бегство Януковича из Киева и отравление Скрипалей.