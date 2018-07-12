Владимир Путин уже месяц игнорирует тему повышения пенсионного возраста
На это обращает внимание Би-би-си. По поводу темы, которая вызвала бурное обсуждение и акции протеста во многих городах, глава государства не сказал ни слова.
Телерадиокомпания составила своего рода рейтинг тем, которых прежде долго избегал глава государства. Первым в списке идет решение пойти на третий срок, вторым – неупоминание фамилии оппозиционера Алексея Навального. Среди других вопросов преследование геев в Чечне, бегство Януковича из Киева и отравление Скрипалей.
Комментарии37
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andreykochnev 12 июля 2018 | 17:38
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
viktorova 12 июля 2018 | 17:41
Игнорирует, говорите?
А с кем разговаривать? Из близких никто не жалуется...
danko1 12 июля 2018 | 17:43
viktorova: Он вообще уже 19 лет россиян игнорирует, как и свои обещания что-либо исполнить.
Всё его внимание направлено на обогащение своей банды и на узурпацию власти.
doc10_vikt 12 июля 2018 | 17:49
Уверен,что царь срок немного уменьшит.
vezdehod 12 июля 2018 | 18:08
Не царское это дело в ХОЛОПАХ ковыряться - у него есть дела поважнее.
pmasel 12 июля 2018 | 18:02
danko1: Его двойника Тимченко с Роттенбергом пытают, каленым железом жгут, а ВВП заставляют смотреть на это дело. )))
romashka__ 12 июля 2018 | 18:04
Он уже месяц игнорирует тему повышения пенсионного возраста и не упоминает фамилию оппозиционера Алексея Навального,
ВОПРЕКИ Конституции пошёл на 3-й президентский срок, не выпуская штурвал почти 20 лет.
ГКЧП №2 правит, не обращая внимания на критику и протест, тасуя колоду ближнего круга так, что мыслящие люди ни видеть, ни слышать этих товарищей не могут.
Мы живём в 21 веке после того, как в стране произошла Перестройка, Когда были открыты архивы и люди узнали правду о прошлом страны, шоковая терапия - рыночные реформы в 90-е годы после запрета КПСС и развала СССР.
К сожалению, многих мыслящих людей уже нет, а те далече. Остальные болеют из-за прекрасных достижений ОПГ "Озеро" во всех сферах жизнедеятельности. Как можно Голикову и Скворцову оставить на здравоохранении и социалке?
А образование - это предмет бесконечной неразберихи. В итоге нет хороших специалистов во всех областях.
За Навального! Свободу политзаключенным!
Свободу Сенцову! НЕТ войне!
luger_max_otto 12 июля 2018 | 18:07
А что ему делать как не игнорировать? Все равно на него все замыкается, просто ситуация- любое решение ведет к ухудшению. Цуцванг. Так что- Хутина на пуй!
honduras_na_colime 12 июля 2018 | 18:09
Как сказали бы в украинском городе Одессе - старик Кабаев хитрый поц, ему почти 66, и пенсия у него в кармане.
Плюс зарплата, размера которой он не знает.
Можно смело встречать старость!
bozk 12 июля 2018 | 17:39
Некогда. Нужно каблуки подобрать для встречи с Трампом.
proxozhij 12 июля 2018 | 17:51
bozk: И тубаретку! :)
cattt 12 июля 2018 | 17:53
proxozhij: Пукину не нужна пенсия, у него вся страна в пенсионных накоплениях.
chapter_2 12 июля 2018 | 18:24
cattt: Россия для него не только объект управления, но и объект собственности. Делает с ней, всё, что хочет, потому как собственник...
radionews 12 июля 2018 | 17:40
Путин уже и повышенный пенсионный возраст преодолел, пора дедушке на заслуженный отдых.
Куда смотрит профсоюз??
croaker 12 июля 2018 | 17:58
radionews: Вероника Игоревна ему наобещала, что народ в России будет жить до 100 лет, благодаря развитию медицины под её руководством,ну а ему - как незаменимому вождю - не менее, чем до 120 лет.
romashka__ 12 июля 2018 | 18:08
croaker: Боток потёк. Какие 100 лет? Не дай бог!
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:40
Просто Путин об пенсионной реформе ничего не знает. Интернета у него нет, радио не слушает, по телевизору - только футбол.
А о пенсионной реформе помощники не доложили.
Вот он узнает, когда закон на подпись принесут, то он им покажет.
Если прочтет, конечно.
А может и так подмахнуть.
sbk 12 июля 2018 | 17:41
Так он не в курсе просто...
Он же хороший. Это же все какие-то силы затеяли.
seva1223 12 июля 2018 | 17:45
Обещал, обещаю и впредь буду обещать - Путин В.В.
podwodnik 12 июля 2018 | 17:49
"...И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Промолчи - попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!" (Александр Галич).
addi 12 июля 2018 | 17:53
Выжидает, чья возьмёт: улица или администрация, холодильник или кисель-ТВ....
croaker 12 июля 2018 | 17:53
А у него тактика такая: брать молча,измором, типа пошумят,пошумят и надоест,съедят. Тем более, особого шума не наблюдается.
tks 12 июля 2018 | 17:53
После отставки пошел ПТН устраиваться на работу в цирк. Его спрашивают:
- А что вы умеете делать?
ПТН:
- А я на контраста работаю!
- ???!
- Да всё просто! На зрителей вываливается чан с дерьмом, все в шоке... и тут на арену выхожу Я: весь в белом...
fikus74 12 июля 2018 | 17:57
вова путин?!? а кто это?
stakanoff 12 июля 2018 | 18:04
fikus74: Бог шумеров.
nata_roo 12 июля 2018 | 17:59
Верно. А Алеша Навальный игнорирует эту тему с 14-го года. Отдых важнее.
Хомячки яростно поддерживают. ТАК победим!
countzero 12 июля 2018 | 18:01
110 лет назад, 17 (30) июня 1908 года в 7 часов утра в районе реки Подкаменная Тунгуска произошел взрыв метеорита мощностью 40-50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Казалось бы, при чем здесь Владимир Путин?!
А он всегда не при чем.
Задумайтесь над этим.
sandeni 12 июля 2018 | 18:01
Так Путин уже на пенсии!
Его повышенгие пенсионного возраста уже не коснется, что ему об этом разговаривать.
sasass 12 июля 2018 | 18:05
Может не он правит страной...?
netnadegdy 12 июля 2018 | 18:06
Деньги любят тишину... весь ПФ разворован, что он скажет? Зачем он содержит прокуратуру полицию и пр, если государственные фонды разграблены?
chapter_2 12 июля 2018 | 18:09
Разве что-нибудь делается в России без босса ? Без сомнений, что повышение пенсионного возраста затеял лично он, поскольку денег не хватает на борьбу с внешними и внутренними врагами.
yralez 12 июля 2018 | 18:10
Крыса.
neon999 12 июля 2018 | 18:14
Если население не готово задницу от дивана оторвать, когда их грабят, то почему бы Путину и не воровать ?
gregor 12 июля 2018 | 18:15
Владимир Путин уже месяц игнорирует тему повышения пенсионного возраста
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Он .... стесняется ... .
babich174 12 июля 2018 | 18:20
//Владимир Путин уже месяц игнорирует//
Он уже 18 лет игнлртрует
avk7874 12 июля 2018 | 18:20
Он стадион ищет, не как доехать не может.
elzbeta 12 июля 2018 | 18:25
Ну, ну ей-бо, как маленькие! Вам же серым объясняют: не может президент страны ассоциироваться с отрицательным информфоном. Чистый бизнес, ничего личного...