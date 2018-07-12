Зампред думского комитета по культуре назвала некрасивых женщин «страшными жабами»
Эти слова Елена Драпеко употребила в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва», когда рассуждала о рекомендации ФИФА сократить показ симпатичных болельщиц в трансляциях Чемпионата мира по футболу из-за антидискриминационной кампании. Драпеко назвал проблему высосанной из пальца, — пишет Знак.ком.
Депутат прокомментировала историю с Натальей Немчиновой, которую журналисты назвали самой красивой болельщицей России. Как выяснилось позднее, девушка снималась в порно. Драпеко напомнила о запрете распространения порнографии в России. «У нас порнография законом запрещена. Но то, что порнографы используют красивых женщин, а страшные жабы их меньше интересуют, это тоже норма», — сказала депутат.
Комментарии18
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post_v 12 июля 2018 | 17:10
видимо, саму себя депутат Елена Драпеко считает "красивой жабой"?
viktorova 12 июля 2018 | 17:13
Нк так этож комитет по культуре, епть. Фуячечная!
danko1 12 июля 2018 | 17:17
viktorova Это просто обычное презрение депутатов к россиянам.
Патрушев вообще назвал себя и тех, кто во власти, неодворянами.
Остальных считают рабами, которых можно не только грабить, но и унижать.
zemljanka 12 июля 2018 | 17:28
danko1: Бедолага Елена. Попалась.
zemljanka 12 июля 2018 | 17:31
"Чушь культурную несла..."
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:31
danko1: Ну что к Драпеке пристали, актрисы редко когда умными бывают.
Как и актеры, впрочем.
Ее же не за ум в Думу пристроили.
archibald_dandy_esquire 12 июля 2018 | 17:22
post_v: danko1:
когда Драпеко последний раз на себя в зеркало смотрела-то?
или у неё вроде сказошного, как у мачехи Белоснежки - всё время ей врёт: " ...ты, Драпека, всех милее, всех красивей и жабее..."
vilingrad 12 июля 2018 | 17:14
Культурка российская, порнушная:)
А Драпеко не снимается?
b054026 12 июля 2018 | 17:28
vilingrad:А Драпеко не снимается?
Кто же ее снимет?
Eсли только с ее доплатой.
smm 12 июля 2018 | 17:15
Так может, надо страшных жаб целовать и тогда они превратятся в красивых девушек?
popov_m 12 июля 2018 | 17:16
Видел эту "даму" на Московском вокзале в сопровождении двух молодых красавцев, вот где ЖАБА так ЖАБА!!!
bozk 12 июля 2018 | 17:17
Депутат одним словом...
yralez 12 июля 2018 | 17:17
Страшнее жаб, чем поклонская, мизуллина, яровая, , трудно найти.
И это только в ГД.
lawyer12 12 июля 2018 | 17:20
да она сама на джабу из звёздных войн похожа, самая страшная из тех кто снимался с зорях.....
gregor 12 июля 2018 | 17:21
Зампред думского комитета по культуре назвала некрасивых женщин «страшными жабами»
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Можно только поблагодарить Дропеко за самокритичность в оценке .
hangman19 12 июля 2018 | 17:27
Ей и самой далеко до красавицы. Видимо старческий маразм одолел.
motooppic 12 июля 2018 | 17:30
демократически с этим высказыванием согласимся, хотя, как говорим мы, демократы: Не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки!
apels 12 июля 2018 | 17:31
Драпеко на себя в зеркало давно смотрелась? Та еще жаба :)