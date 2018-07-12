Зампред думского комитета по культуре назвала некрасивых женщин «страшными жабами»

Эти слова Елена Драпеко употребила в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва», когда рассуждала о рекомендации ФИФА сократить показ симпатичных болельщиц в трансляциях Чемпионата мира по футболу из-за антидискриминационной кампании. Драпеко назвал проблему высосанной из пальца, — пишет Знак.ком.

Депутат прокомментировала историю с Натальей Немчиновой, которую журналисты назвали самой красивой болельщицей России. Как выяснилось позднее, девушка снималась в порно. Драпеко напомнила о запрете распространения порнографии в России. «У нас порнография законом запрещена. Но то, что порнографы используют красивых женщин, а страшные жабы их меньше интересуют, это тоже норма», — сказала депутат.