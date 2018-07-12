Компания «Кино без границ» уходит с российского рынка

В августе она выпустит в прокат свой последний фильм. Об этом сообщил в Фейсбуке президент компании Сэм Клебанов. Он пояснил сайту «Кинопоиск», что на российском рынке независимым дистрибьюторам приходится все сложнее. Заниматься этим дистанционно невозможно. Кроме того, по словам Клебанова, он сейчас занимается другим проектом, который презентовал в мае в Каннах. Речь идет о видеосервисе, который Клебанов позиционирует как конкурента «Нетфликс». Как отмечает «Кинопоиск», в последнее время продюсер и президент компании «Кино без границ» живет в Швеции.