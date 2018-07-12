Руководитель Роструда: Повышение пенсионного возраста снизит потребность в мигрантах и увеличит занятость в стране

Пенсионную реформу надо было провести уже давно. Об этом заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов в эфире телеканала РБК.

По словам Вуколова, нужно провести анализ и выявить сферы, в которых работники в возрасте будут наиболее эффективны.