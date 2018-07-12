Руководитель Роструда: Повышение пенсионного возраста снизит потребность в мигрантах и увеличит занятость в стране
Пенсионную реформу надо было провести уже давно. Об этом заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов в эфире телеканала РБК.
По словам Вуколова, нужно провести анализ и выявить сферы, в которых работники в возрасте будут наиболее эффективны.
Комментарии17
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kottigr1 12 июля 2018 | 17:13
Живо представил себе 60-ти летних российских разнорабочих, грузчиков, дорожных рабочих.. У гастарбайтеров после этого нет никаких шансов.. !
kindman_a 12 июля 2018 | 17:19
"...снизит потребность в мигрантах..."
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Ого, уже козырные доводы - таджики и киргизы! :-))))))))))))))))))))))))))))
yralez 12 июля 2018 | 17:15
Идиот или прикидывается ?
По моему, дебил, прикидывающийся идиотом.
hz6691 12 июля 2018 | 17:16
yralez: Подлец и не прикидывается.
archibald_dandy_esquire 12 июля 2018 | 17:26
yralez:
Пудов & Вуколов - два дебила - это сила!
только в РФ дебилов на министерских и прочих командных местах - и не пересчитать! как донов педров в Бразилии, где очень много диких обезъян - примерно 86% - они как прыгнут! (с)
henry52 12 июля 2018 | 17:15
О как!
odobryam_s 12 июля 2018 | 17:15
Это потому, что старики сразу ломанутся строить тротуары, ставить бордюры и массово устраиваться на стройки каменщиками, штукатурами и малярами. Вуколов - голова!
henry52 12 июля 2018 | 17:22
odobryam_s: Вуколов - голова!
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Между ног...
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:15
В сортире на унитазе работники в возрасте имеют наибольшую эффективность.
Заполняемость сортиров резко повысится.
Господи за что ты таких идиотов во главе России поставил?
Чем она так сильно провинилась перед Тобой?
valtameri 12 июля 2018 | 17:18
Если он похоронные услуги имел в виду, так их ещё никто не миновал и без реформ. Мимо кассы опять. Дайте другое оправдание.
rampa 12 июля 2018 | 17:22
сам-то Вуколов пойдет на стройку дешевым маляром или хотя бы дворником?
borhudarov 12 июля 2018 | 17:22
Спасибо партии родной! Чтобы поддерживать себя в хорошей форме, после 60-ти работать на свежем воздухе! Физическая активность, свежий воздух, прекрасные коллеги, что еще можно в старости пожелать? Может, сразу в концентрационные лагеря? Так, по-моему, и дешевле и проще будет. Да и являться надо самим, не дожидаясь повести, как призывникам.
sasass 12 июля 2018 | 17:24
Руководитель Роструда отрван от жизни - Россияне в 65 летнем возрасте не только бетон таскать не смогут , но и свои ноги нести не смогут...
henry52 12 июля 2018 | 17:30
sasass: Ошибаетесь -- это простые люди в РФ оторваны от жизни...
fikus74 12 июля 2018 | 17:27
дядя, ты что дурак?!
vpoiskahdna 12 июля 2018 | 17:28
То есть люди предпенсионного возраста, отчаявшись найти работу, будут браться за грошовую работу вместо таджиков и киргизов, а потом получать такую же грошовую пенсию, если доживут. Вуколов голова. Судя по всему, в нашем правительстве все такие, так что скоро заживем.
nezaputin2018 12 июля 2018 | 17:28
Повышение пенсионного возраста приведёт к глобальной безработице. Уже сейчас предприниматели не желают иметь дело с 45-летними, а что говорить о человеке, перешедшего 60-летний рубеж?