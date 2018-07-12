Суд в Перми отправил одного из двух подростков, обвиняемых в нападении на школу, в психиатрический стационар
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Второму обвиняемому продлили срок ареста, — сказал представитель суда.
Нападение на школу произошло в январе. Пострадали 15 человек. Самые тяжелые травмы были у учительницы, которая защищала школьников.
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