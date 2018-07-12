Президент США Дональд Трамп не ждет прорывных решений на встрече с российским лидером Владимиром Путиным

Об этом глава Белого дома заявил по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

«Я думаю, что на эту встречу мы идем с не очень большими ожиданиями. Мы будем обсуждать ситуацию в Сирии. Кроме того, я, конечно, снова задам любимый вопрос о вмешательстве в американские выборы. Все, что я могу здесь сделать — спросить, вмешивалась ли Россия в выборы в США, или предостеречь их от повторения таких действий. Но Путин может все отрицать. Мы также обсудим другие вещи, например, Украину. Интересно будет послушать, что нам скажет российская сторона».

Саммит Россия – США состоится в Хельсинки 16 июля.