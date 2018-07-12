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17:00, 12 июля 2018

Президент США Дональд Трамп не ждет прорывных решений на встрече с российским лидером Владимиром Путиным

Об этом глава Белого дома заявил по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

«Я думаю, что на эту встречу мы идем с не очень большими ожиданиями. Мы будем обсуждать ситуацию в Сирии. Кроме того, я, конечно, снова задам любимый вопрос о вмешательстве в американские выборы. Все, что я могу здесь сделать — спросить, вмешивалась ли Россия в выборы в США, или предостеречь их от повторения таких действий. Но Путин может все отрицать. Мы также обсудим другие вещи, например, Украину. Интересно будет послушать, что нам скажет российская сторона».

Саммит Россия – США состоится в Хельсинки 16 июля.

Комментарии

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ku111ku 12 июля 2018 | 17:12

Конечно, прорыва не будет...будет разрыв...Готовься пиндос...

danko1 12 июля 2018 | 17:24

ku111ku: Отчитает нашего мафиози, но тот будет привычно врать и всё отрицать.
Судя по итоговому заявлению, которое подготовлено Кремлем, никаких решений принято не будет.
Пустое бла-бла.

equus 12 июля 2018 | 17:26

danko1:
В общем, все останутся довольны...
;-)

ku111ku 12 июля 2018 | 17:30

danko1: Так на доклад то вроде Трампушка едет к Боссу...агент лейтенант Рыжий будет доказывать, что внедрение прошло успешно...

vilingrad 12 июля 2018 | 17:12

Ну, удовлетворить Вовочку разными путями- разве это не прорыв? Вовка уже весь пахнет духами и вазелинчиком:)

poluputing 12 июля 2018 | 17:12

Трамп в курсе диагноза нацлидера?

equus 12 июля 2018 | 17:20

poluputing:
Конечно. Они из одной больнички...
;-))

varlam59 12 июля 2018 | 17:23

poluputing: Лучше подумайте о своём диагнозе.

henry52 12 июля 2018 | 17:19

"Правильно меркует"...

perestarok 12 июля 2018 | 17:19

Путин не Горбачёв, страну сдавать не будет.

equus 12 июля 2018 | 17:22

perestarok:
Так и Горбачёв не сдавал!.. А как всё обернулось...

danko1 12 июля 2018 | 17:27

perestarok: Путин страну давно сдал своим подельникам на разграбление.
Еще в первый срок. Сделал мелких бандитов миллиардерами в первый год своего правления.

perestarok 12 июля 2018 | 17:31

danko1: "Путин страну давно сдал своим подельникам на разграбление."

Страну на разграбление отдал Ельцин. В первый год его правления из страны вывезли 400 миллиардов долларов.

varlam59 12 июля 2018 | 17:21

А что Трамп называет прорывными решениями? Что Путин предаст выбор крымчан и отдаст Крым без их согласия Украине? Ещё чего! О таком "прорыве" Трамп может даже не мечтать.
И все остальные вопросы затрагивающие геополитические интересы России ответы давно даны. Путин может ещё раз их повторить и только.
Если Трамп хочет прорыва, пусть признает выбор крымчан, которые в основном русские. Он об этом знает и уже на эту тему высказывался. Так пусть будет последовательным. Без семи пятниц на неделе.

holic 12 июля 2018 | 17:26

varlam59: товарищ! "Выбор" т.н. "крымчан" такая же фигня, как и любые выборы в РФ. Неужто есть сомнения, когда потребуется, "выбор крымчан" будет организован 97 % "за Альфацентавру"?

hangman19 12 июля 2018 | 17:29

Дожил бы этот упырек до суда.)

tks 12 июля 2018 | 17:30

Ага!! Дохлобелка испугалась Крысогнома!!

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