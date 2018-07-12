Президент США Дональд Трамп не ждет прорывных решений на встрече с российским лидером Владимиром Путиным
Об этом глава Белого дома заявил по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
«Я думаю, что на эту встречу мы идем с не очень большими ожиданиями. Мы будем обсуждать ситуацию в Сирии. Кроме того, я, конечно, снова задам любимый вопрос о вмешательстве в американские выборы. Все, что я могу здесь сделать — спросить, вмешивалась ли Россия в выборы в США, или предостеречь их от повторения таких действий. Но Путин может все отрицать. Мы также обсудим другие вещи, например, Украину. Интересно будет послушать, что нам скажет российская сторона».
Саммит Россия – США состоится в Хельсинки 16 июля.
Комментарии17
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ku111ku 12 июля 2018 | 17:12
Конечно, прорыва не будет...будет разрыв...Готовься пиндос...
danko1 12 июля 2018 | 17:24
ku111ku: Отчитает нашего мафиози, но тот будет привычно врать и всё отрицать.
Судя по итоговому заявлению, которое подготовлено Кремлем, никаких решений принято не будет.
Пустое бла-бла.
equus 12 июля 2018 | 17:26
danko1:
В общем, все останутся довольны...
;-)
ku111ku 12 июля 2018 | 17:30
danko1: Так на доклад то вроде Трампушка едет к Боссу...агент лейтенант Рыжий будет доказывать, что внедрение прошло успешно...
vilingrad 12 июля 2018 | 17:12
Ну, удовлетворить Вовочку разными путями- разве это не прорыв? Вовка уже весь пахнет духами и вазелинчиком:)
poluputing 12 июля 2018 | 17:12
Трамп в курсе диагноза нацлидера?
equus 12 июля 2018 | 17:20
poluputing:
Конечно. Они из одной больнички...
;-))
varlam59 12 июля 2018 | 17:23
poluputing: Лучше подумайте о своём диагнозе.
henry52 12 июля 2018 | 17:19
"Правильно меркует"...
perestarok 12 июля 2018 | 17:19
Путин не Горбачёв, страну сдавать не будет.
equus 12 июля 2018 | 17:22
perestarok:
Так и Горбачёв не сдавал!.. А как всё обернулось...
danko1 12 июля 2018 | 17:27
perestarok: Путин страну давно сдал своим подельникам на разграбление.
Еще в первый срок. Сделал мелких бандитов миллиардерами в первый год своего правления.
perestarok 12 июля 2018 | 17:31
danko1: "Путин страну давно сдал своим подельникам на разграбление."
Страну на разграбление отдал Ельцин. В первый год его правления из страны вывезли 400 миллиардов долларов.
varlam59 12 июля 2018 | 17:21
А что Трамп называет прорывными решениями? Что Путин предаст выбор крымчан и отдаст Крым без их согласия Украине? Ещё чего! О таком "прорыве" Трамп может даже не мечтать.
И все остальные вопросы затрагивающие геополитические интересы России ответы давно даны. Путин может ещё раз их повторить и только.
Если Трамп хочет прорыва, пусть признает выбор крымчан, которые в основном русские. Он об этом знает и уже на эту тему высказывался. Так пусть будет последовательным. Без семи пятниц на неделе.
holic 12 июля 2018 | 17:26
varlam59: товарищ! "Выбор" т.н. "крымчан" такая же фигня, как и любые выборы в РФ. Неужто есть сомнения, когда потребуется, "выбор крымчан" будет организован 97 % "за Альфацентавру"?
hangman19 12 июля 2018 | 17:29
Дожил бы этот упырек до суда.)
tks 12 июля 2018 | 17:30
Ага!! Дохлобелка испугалась Крысогнома!!