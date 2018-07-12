Рекламные алгоритмы компании Google отметили 65 тысяч россиян, в интересах которых значилась «измена родине»
После того, как это было преданно огласке, интернет-гигант поспешил убрать пункт из списка.
Представители Facebook рассказали британской газете The Guardian, что включили в перечень интересов пользователей соцсети «измену родине», исходя из того, что это исторически значимое понятие. Однако поняв, что такое явление по сути является уголовным преступлением, все же решили определение вычеркнуть. Тем не менее журналисты успели заметить, что подобный интерес приписывали более чем 60 тысячам аккаунтов из России. Хотя данные анализа, которые в автоматическом режиме получил специальный алгоритм, напрямую не могут получить третьи лица, узнать, кто якобы заинтересован в «измене родине» можно было через сторонние ресурсы для выявления целевой аудитории рекламы. Например, компания – рекламодатель могла запустить поиск исключительно среди россиян с соответствующим интересом и получить список IP-адресов тех людей, которые кликнули на баннер.
Как пишет The Gurdian, Facebook хотя и ненамеренно, но все же мог дать российским правоохранительным органам инструмент для отслеживания «потенциальных предателей».
Комментарии18
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fikus74 12 июля 2018 | 17:09
"РОДИНА" которая грабит из года в год своих граждан - для меня не родина.
lvl100500 12 июля 2018 | 17:11
fikus74: А что для тебя РОДИНА, сынок?
noxepy_7_40_ 12 июля 2018 | 17:13
lvl100500: Сломанный туалет на заднем дворе американского посольства.
lvl100500 12 июля 2018 | 17:15
noxepy_7_40_: Даже там оно никому не нужно. В американском посольстве нужны предатели с ИМЕНЕМ, а на это чмо никто своего внимания не обратит))
cattt 12 июля 2018 | 17:19
lvl100500: Когда государству от тебя надо что то, то оно называет себя родиной!
mamiluk 12 июля 2018 | 17:23
cattt: не путай государство и обычных самозванцев,которые дорвались до власти и живут для себя и своей братвы.
grashupfer 12 июля 2018 | 17:33
mamiluk: Да походу вся история власти нашей, извиняюсь за выражение, родины, состоит из таких вот банд. Самозванцев или нет, но главное - исключительных подонков с мерзотными душами. Поэтому такое вот, пардон, гнилое государство.
poluputing 12 июля 2018 | 17:19
noxepy_7_40_: выгребная яма на заднем дворе- прерогатива рассейская, а изменники - это коррупционеры и подхалимы за толику малую
cattt 12 июля 2018 | 17:16
lvl100500: Я изменил родине еще в 60е, на фиг мне такая коммуняжья родина.
patrikk_1 12 июля 2018 | 17:19
Рекламные алгоритмы компании Google отметили 65 тысяч россиян, в интересах которых значилась «измена родине»...
Это "фейсбучная" жидобандера. Их легко отследить, они небритые, в нестираной одежде и от них прёт смесью человеческого говна и жареной рыбы.
lvl100500 12 июля 2018 | 17:21
cattt: Честь тебе и хвала, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Да вот что то тебя бывшая Родина не отпускает, сидишь ты тут, говном плюёшься. Зачем? Какое тебе дело до нас? Живи себе в хорошей стране, наслаждайся жизнью, внуков расти.
Чего ты тут забыл?
putin_itogy 12 июля 2018 | 17:18
lvl100500: Природа.
Для меня это всё.
И "путин"(пища для быдла), и "родина"(для Золотовых), и "держава"(для таможеников)..
А при чём здесь чиновники, укравшие много, боящиеся потерять тёплые кабинеты и удобные Ауди с Мерседесами, и определившие для себя защиту, в виде "патриотизма"..?
lvl100500 12 июля 2018 | 17:26
putin_itogy: На твоём аватаре написано Путин.. Ты живёшь Путиным? Ты быдло?
putin_itogy 12 июля 2018 | 17:33
lvl100500: Немцов,
тоже, был быдлом..?
poluputing 12 июля 2018 | 17:09
рекорд не побит, чепуха против 4000000 доносов при предыдущем нацлидере. Колокольцев зовёт
nikolaitschi 12 июля 2018 | 17:14
Наверное численность примерно соответствует числу крупных собственников имущества за рубежом, гл образом в оффшорах.
kokapu 12 июля 2018 | 17:28
nikolaitschi: Наверное численность примерно соответствует числу крупных собственников имущества за рубежом, гл образом в оффшорах.
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Нет, те все как один - профессиональные патриоты и путинофилы.
varlam59 12 июля 2018 | 17:27
65 тысяч предателей? Пятая колонна отметилась? Но судя по процентам западных прихвостней на выборах, изменщиков Родины несколько больше. Но хорошо, что ничтожно мало от общего количества граждан России.