Рекламные алгоритмы компании Google отметили 65 тысяч россиян, в интересах которых значилась «измена родине»...

После того, как это было преданно огласке, интернет-гигант поспешил убрать пункт из списка.

Представители Facebook рассказали британской газете The Guardian, что включили в перечень интересов пользователей соцсети «измену родине», исходя из того, что это исторически значимое понятие. Однако поняв, что такое явление по сути является уголовным преступлением, все же решили определение вычеркнуть. Тем не менее журналисты успели заметить, что подобный интерес приписывали более чем 60 тысячам аккаунтов из России. Хотя данные анализа, которые в автоматическом режиме получил специальный алгоритм, напрямую не могут получить третьи лица, узнать, кто якобы заинтересован в «измене родине» можно было через сторонние ресурсы для выявления целевой аудитории рекламы. Например, компания – рекламодатель могла запустить поиск исключительно среди россиян с соответствующим интересом и получить список IP-адресов тех людей, которые кликнули на баннер.

Как пишет The Gurdian, Facebook хотя и ненамеренно, но все же мог дать российским правоохранительным органам инструмент для отслеживания «потенциальных предателей».