В комитете Совета Федерации возмущены словом «квест» в названиях мероприятий по патриотическому воспитанию.
Росмолодежи рекомендовали отказаться от этого термина. «Если это квест, значит, это что-то не наше», — сказал сенатор Алексей Кондратьев на заседании, посвященном выполнению программы по патриотическому воспитанию россиян. «Если мы вводим формулировки на импортных языках, мы воспитываем не людей, преданных родине, а живущих интересами других государств», — добавил Кондратьев. Глава Росмолодежи Александр Бугаев обещал прислушаться, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии15
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starokozlovicky2gus 12 июля 2018 | 16:37
В повседневной жизни сенатор, надо полагать, хлебает щи лаптем и подтирается еловой шишкой. Или все же низкопоклонствует перед Западом, употребляя не только иностранные слова, но и товары?
post_v 12 июля 2018 | 16:39
starokozlovicky2gus:
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а слово "федерация" их не смущает ?!
equus 12 июля 2018 | 16:43
post_v:
Равно как и слово "патриотическое"....
;-))
nitinol 12 июля 2018 | 16:53
post_v: А слово "сенатор" их не смущает?
zavlabor 12 июля 2018 | 16:42
starokozlovicky2gus: А ещё отправляет детей за границу, учиться в импортных школах и университетах на чуждых языках.
ostapbey 12 июля 2018 | 16:47
starokozlovicky2gus: тут дело в застое власти..
При предыдущем застое было в запрете слово:
-..сиськимасиськи..
.
Из-за дефектной челюсти лидера.
Даже..
equus 12 июля 2018 | 16:41
Помню, ещё классе в четвёртом или в пятом некоторые учителя выгоняли нас с уроков за то, что пришли с "не нашей" шариковой ручкой, а не перьевой чернильной -- нашей!..
Через год эту тему уже никто не поднимал...
post_v 12 июля 2018 | 17:04
equus:
======
это в каком городе и в какие годы работали в школе такие патриоты?
equus 12 июля 2018 | 17:05
post_v:
В Ижевске. Год, думаю, 1969-1970...
stariyperd 12 июля 2018 | 17:32
post_v: например в моем. в моей школе. в моем классе. год 1965-й. запрещали шариковые ручки.
eternity88 12 июля 2018 | 16:51
Сказочный долбо... Духовность и патриотизьм со всех дыр так и прут в силу пробелов в образовании. Никогда никакая вещь, вражьим словом именуемая, не сможет спокойно по русской земле ходить, ездить, работать и т.п.! Хрен вам, а не квест! Х... вам, а не прогресс! Ни автомобиль, ни компьютер али ещё какой "робот" ничего кроме смерти здесь не найдет!
Теперь понятно, почему у нас дороги рельефом из трещин и ям на мозг патриота походят - колбасит русского патриота при должности и деньгах от одного слова вражьего "шоссе" или "асфальт", он скорее украдет да сядет, чем копейку народную в эти вражьи следы на земле русской позволит превратить!
maverick60089 12 июля 2018 | 16:52
Все российское руководство живет интересами других государств, вкладывая незаработанные доллары в их экономику, отправляя туда жить и учиться своих детей и покупая там недвижимость. Эти лицемерные кретины учат идиотскому патриотизму население, устраивая свою жизнь вне России.
sasass 12 июля 2018 | 16:54
Разве такие пещерные государственные деятели смогут Россию поставить на правильный путь и вывести из прорыва..
plidurok Андрей Филимонов 12 июля 2018 | 17:00
Жалко, что нет сейчас Петра I, а то Кондратьев оказался бы в заспиртованном виде в Кунсткамере.
macron21 12 июля 2018 | 17:11
Сначала не поверил что данный тип аж целый сенатор,проверил точно.Ну ладно немного идиотизма присутствует повсюду в мире,это нормально,но то что у нас творится в высшей законодательной власти это просто уже отделение Кащенко.