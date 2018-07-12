В комитете Совета Федерации возмущены словом «квест» в названиях мероприятий по патриотическому воспитанию.

Росмолодежи рекомендовали отказаться от этого термина. «Если это квест, значит, это что-то не наше», — сказал сенатор Алексей Кондратьев на заседании, посвященном выполнению программы по патриотическому воспитанию россиян. «Если мы вводим формулировки на импортных языках, мы воспитываем не людей, преданных родине, а живущих интересами других государств», — добавил Кондратьев. Глава Росмолодежи Александр Бугаев обещал прислушаться, — сообщает агентство Интерфакс.