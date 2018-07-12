Соцсеть Фейсбук отнесла 65 тысяч россиян к категории «заинтересованных в госизмене»
Алгоритмы компании, анализирующие активность пользователей и на основании этих сведений составляющие детальные профили, сделали это в автоматическом режиме. После того, как об этом узнали журналисты, соцсеть убрала соответствующий инструмент. Представители Фейсбука пояснили, что включили измену родине в список интересов, потому что это исторически значимое понятие. Однако, поскольку по современным законам это преступление, критерий решили удалить из списка, — об этом пишет газета «Гардиан».
Комментарии10
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krs_sk 12 июля 2018 | 16:38
Государство - это просто управляющая компания нашего общего дома... и его основное дело убирать мусор, строить дороги, лечить, учить и раскрывать пасть только для отчета о потраченных деньгах общества...
Как можно изменить управляющей компании? ))
hastings 12 июля 2018 | 16:49
krs_sk: в США видимо так не думают. Уже ненадежных вычисляют. 37 год готовят...
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:04
hastings: Пидораша, так ты против Сталина оказывается?
Вот таких пидоров как ты вырастила родная Совецка власть.
И как тебя, мразь антисоветская, земля носит.
Небось совецкий хлебушек жрал, который для тебя, суки, в Канаде закупали.
И не ценишь.
danko1 12 июля 2018 | 16:39
ФБ путает измену Родине с презрением к власти, её уничтожающей.
nikolaitschi 12 июля 2018 | 16:52
Чего только не может умеючи добиться правящий режим от своего народа. Миллионы за измену родине были осуждены, а 1.2 миллиона вообще воевало против советской власти. Такого не знает ни одна страна в современную историю, простите, Пол Пот постарался тоже неплохо.
agamasat 12 июля 2018 | 16:53
я мафиозному государству никаких клятв в верности не давал, и даже более: считаю преступную власть страны оккупантом моей Родины.
poluputing 12 июля 2018 | 16:53
страна изменников, страна сексотов. дагноз точный, пора подлечиться. Пары Майданов может и хватит, хотя вряд ли.
sasass 12 июля 2018 | 16:59
Быть недовольным к ошибочной линии власти - это не значить измена , госизмена это тогда , когда власть изменяет народу....
dekadik 12 июля 2018 | 17:08
Изменить Родине нельзя, если ты только не уничтожил свой народ или сделал его несчастным, больным, бедным, например поднял пенсионный возраст и народ не до тянул, умер с голоду, или устроил экологическую катастрофу и люди заболели, отравились и стали умирать.....вот это измена Родине и вы все знаете прекрасно, кто у нас в Росии первые изменники, которых в ближайшем будущем ждет суд....а изменять этому режиму это нормально и чем больше измен тем он быстрее развалится к ебеней фене.,
perestarok 12 июля 2018 | 17:22
"Соцсеть Фейсбук отнесла 65 тысяч россиян к категории «заинтересованных в госизмене»"
Это как-то скромненько. Россия - страна предателей. Их 99%.