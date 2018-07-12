В российском МИДе раскритиковали американо-украинские учения «Си Бриз»

Как считает официальный представитель министерства Мария Захарова, это попытка спровоцировать напряженность на востоке Украины и на Черном море, — сообщает агентство Интерфакс.

Активная фаза учений началась накануне. В них участвует около 2-х тысяч военнослужащих и 30 морских судов. Учения продлятся до конца следующей недели.