В российском МИДе раскритиковали американо-украинские учения «Си Бриз»
Как считает официальный представитель министерства Мария Захарова, это попытка спровоцировать напряженность на востоке Украины и на Черном море, — сообщает агентство Интерфакс.
Активная фаза учений началась накануне. В них участвует около 2-х тысяч военнослужащих и 30 морских судов. Учения продлятся до конца следующей недели.
Комментарии10
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poluputing 12 июля 2018 | 16:39
Слава Украине! Обтекайте, Машенька!
poluputing 12 июля 2018 | 16:42
poluputing: и не только Машенька, но и Рейхс Рашенька. " Смерть ворогам"
golevan 12 июля 2018 | 16:47
То есть масштабные учения РФ-РБ это нормально а когда другие проводят - это ненормально.
boseal 12 июля 2018 | 16:54
golevan: Абсолютно нормальная практика - РФ беспокоят учения НАТО и Украины, а НАТО и Украина в свою очередь беспокоятся во время проведения учений РФ и Белоруссии. Одним словом военные учения это такой раздражитель для НАТО, РФ, Украины и т.д.
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:12
boseal: а о чем РФ беспокоиться? НАТА это такая слабая и бессмысленная организация,0 только вчера об этом писали во всех газетах.
А США вообще завтра копыта откинут, у них вона долг какой.
boseal 12 июля 2018 | 17:16
fig_vvam__: а о чем РФ беспокоиться?/// Этот вопрос можете задать госпоже Захаровой, ибо это она выразила беспокойство.
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:26
boseal: Захарова молодец, она и Трампа от нападок американцев защищает и насчет НАТЫ волнуется.
Хотя причем тут она и кто ее спрашивает. Дура, однако.
Лучше бы голову мыла чаще.
vilingrad 12 июля 2018 | 17:10
На хозяйстве осталась одна Маша. Где шеф, непонятно; сам Путин пудрит носик и мажется вазелином перед долгожданной встречей с суженым:)
riots 12 июля 2018 | 17:15
Спровоцировать напряженность ?
Так не надо было самим напрягаться.
radionews 12 июля 2018 | 17:30
Расслабьтесь, Маня, уж кого-кого, а вас это не касается.
Там у вас тридцать пять свежих тушек ихтамнетов в Сирии образовалось, вот о них похлопочите.