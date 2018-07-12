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16:31, 12 июля 2018

Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции

Президент подписал соответствующий указ. Он будет действовать до конца следующего года.
Напомним, Россия в августе 2014-го запретила ввоз продуктов, в том числе сыров, мяса, фруктов, из ЕС, США и ряда других стран в ответ на санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Санкционные продукты, конфискованные на границе, уничтожаются.

Комментарии

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post_v 12 июля 2018 | 16:34

первая страна в списке - Россия ?

danko1 12 июля 2018 | 16:41

post_v: Президент ОПГ Озеро и глава кремлевской мафии продлил санкции в отношении россиян, которых презирает.

alger 12 июля 2018 | 17:03

danko1: и есть за что, как ни прискорбно

fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:22

danko1: С кем поведешься с тем и наберешься.
Вчерась лепший друг Раши Хамас объявил эмбарго на поставки фруктов и овощей из Израиля.
Завтра заорут о гуманитарном кризисе в Газе.

compare 12 июля 2018 | 17:29

fig_vvam__: а может,если забудут "заорать",голодные "обиженные хамасята",притихнут и растворятся в песках? :)

fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:33

compare: нет, орать они не забывают. есть то хоцца.

vata_putya 12 июля 2018 | 16:36

сам то козел вкусняшки западные лопает

servelat 12 июля 2018 | 16:44

vata_putya: Судя по его фигуре, подсел на отечественную лебеду.

alger 12 июля 2018 | 17:05

servelat: не подсел, а присел и злобно поглядывает оттуда

yralez 12 июля 2018 | 16:36

Танками давить будет.

zavlabor 12 июля 2018 | 16:37

У торговцев пальмовым маслом продолжение банкета.

alger 12 июля 2018 | 17:07

zavlabor: и у наурцев должен быть празДДДДДДник

denisevropeets 12 июля 2018 | 16:40

Поганая тварь!

vedma2017 12 июля 2018 | 16:40

Чтоб ручонки отсохли !!

petrivanov 12 июля 2018 | 16:41

А точнее, Путин опять запретил россиянам есть вкусные продукты тех стран, которые громко не согласны с аннексией Россией части территории Украины.

vincenttt 12 июля 2018 | 16:42

Вот они, очередные понты гопника через которые он успешно продолжает травить российское население!...При этом сам жирно набивает "санкционкой" свои гэбистские кишки!

platonnekafrin 12 июля 2018 | 16:46

Молю, товарищ Президент, ослабь удавку на Европе с юга, а то лягушек и ракушки с нашей речки у белорусов закупаем.

nehoroshiy 12 июля 2018 | 16:49

Поэтому даю совет. При покупке сыра пробуйте (но очень осторожно) на вкус. Если зубы склеиваются, не покупайте.

buzukin1912 12 июля 2018 | 16:49

Так их, мля, с ихними пармезанами-камаберами и паленым вискарем! Полячишкам самое время переходить на производство кальвадоса, да то ли бочек, то ли умишка не хватает...

kindman_a 12 июля 2018 | 16:59

buzukin1912:

Обожрался пальмового масла под названием "Сыр Российский", патриотик? :-)))))

stariyperd 12 июля 2018 | 17:18

buzukin1912: ой. радость моя, бюзюкин. вам опять на ферме слабительного дали? или сами, без спросу, с дошираком откушали ? выслать бумажки "Бог в помощь" ?

grossalexis072018 12 июля 2018 | 17:27

buzukin1912: Не фиг заниматься дегустированием собственного продукта ;)) Я тебе сколько раз писал - проблема с переработкой яблок и картофеля была решена еще в год в ведения контрсанкций ;))
И не обращай внимание на этих дилетантов - они Нас не поймут. давно хотел спросить - можжевеловую водку делал ?

compare 12 июля 2018 | 17:32

buzukin1912: о! славно...ты.дол...ёб сказочный,хоть развеселил публику, ато непрятный осадок остается от сообщений о продолжении "великого дикарства",смазанного пальмовым маслом и соевым шротом,присыпанного...

grossalexis072018 12 июля 2018 | 16:52

Помните как в начале этой байды рашкозойды смеялись с польских яблок?;)) Ну типа - теперь то поляки просто завалятся яблоками по самую макушку ;)) А вы знаете чем это закончилось -яблоки были ввезены в виде сидра ;))
И что выгоднее - продавать просто яблоки или сидр ?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

ramses333 12 июля 2018 | 17:04

Хорошо быть крутым за чужой счет.

vilingrad 12 июля 2018 | 17:05

Вова скушал устриц, шоте-лафитом запил;
И эмбарго продуктовое продлил.

sergo_25_26 12 июля 2018 | 17:06

дебил ........ь

abidas 12 июля 2018 | 17:13

А почему бы нам ещё годик не поесть королевскую креветку, мидий и осьминожек из Великого Белорусского моря ?

riots 12 июля 2018 | 17:13

Мощное решение. А главное действенное.

sasass 12 июля 2018 | 17:14

Разбомбил собственное государство...

hunterhead 12 июля 2018 | 17:18

"Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции"

Это суровый ответ Путена на повышение военных расходов стран НАТО...:-D

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