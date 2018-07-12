"Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции"

Президент подписал соответствующий указ. Он будет действовать до конца следующего года.

Напомним, Россия в августе 2014-го запретила ввоз продуктов, в том числе сыров, мяса, фруктов, из ЕС, США и ряда других стран в ответ на санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Санкционные продукты, конфискованные на границе, уничтожаются.