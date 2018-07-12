Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции
Президент подписал соответствующий указ. Он будет действовать до конца следующего года.
Напомним, Россия в августе 2014-го запретила ввоз продуктов, в том числе сыров, мяса, фруктов, из ЕС, США и ряда других стран в ответ на санкции, введенные из-за присоединения Крыма. Санкционные продукты, конфискованные на границе, уничтожаются.
Комментарии31
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post_v 12 июля 2018 | 16:34
первая страна в списке - Россия ?
danko1 12 июля 2018 | 16:41
post_v: Президент ОПГ Озеро и глава кремлевской мафии продлил санкции в отношении россиян, которых презирает.
alger 12 июля 2018 | 17:03
danko1: и есть за что, как ни прискорбно
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:22
danko1: С кем поведешься с тем и наберешься.
Вчерась лепший друг Раши Хамас объявил эмбарго на поставки фруктов и овощей из Израиля.
Завтра заорут о гуманитарном кризисе в Газе.
compare 12 июля 2018 | 17:29
fig_vvam__: а может,если забудут "заорать",голодные "обиженные хамасята",притихнут и растворятся в песках? :)
fig_vvam__ 12 июля 2018 | 17:33
compare: нет, орать они не забывают. есть то хоцца.
vata_putya 12 июля 2018 | 16:36
сам то козел вкусняшки западные лопает
servelat 12 июля 2018 | 16:44
vata_putya: Судя по его фигуре, подсел на отечественную лебеду.
alger 12 июля 2018 | 17:05
servelat: не подсел, а присел и злобно поглядывает оттуда
yralez 12 июля 2018 | 16:36
Танками давить будет.
zavlabor 12 июля 2018 | 16:37
У торговцев пальмовым маслом продолжение банкета.
alger 12 июля 2018 | 17:07
zavlabor: и у наурцев должен быть празДДДДДДник
denisevropeets 12 июля 2018 | 16:40
Поганая тварь!
vedma2017 12 июля 2018 | 16:40
Чтоб ручонки отсохли !!
petrivanov 12 июля 2018 | 16:41
А точнее, Путин опять запретил россиянам есть вкусные продукты тех стран, которые громко не согласны с аннексией Россией части территории Украины.
vincenttt 12 июля 2018 | 16:42
Вот они, очередные понты гопника через которые он успешно продолжает травить российское население!...При этом сам жирно набивает "санкционкой" свои гэбистские кишки!
platonnekafrin 12 июля 2018 | 16:46
Молю, товарищ Президент, ослабь удавку на Европе с юга, а то лягушек и ракушки с нашей речки у белорусов закупаем.
nehoroshiy 12 июля 2018 | 16:49
Поэтому даю совет. При покупке сыра пробуйте (но очень осторожно) на вкус. Если зубы склеиваются, не покупайте.
buzukin1912 12 июля 2018 | 16:49
Так их, мля, с ихними пармезанами-камаберами и паленым вискарем! Полячишкам самое время переходить на производство кальвадоса, да то ли бочек, то ли умишка не хватает...
kindman_a 12 июля 2018 | 16:59
buzukin1912:
Обожрался пальмового масла под названием "Сыр Российский", патриотик? :-)))))
stariyperd 12 июля 2018 | 17:18
buzukin1912: ой. радость моя, бюзюкин. вам опять на ферме слабительного дали? или сами, без спросу, с дошираком откушали ? выслать бумажки "Бог в помощь" ?
grossalexis072018 12 июля 2018 | 17:27
buzukin1912: Не фиг заниматься дегустированием собственного продукта ;)) Я тебе сколько раз писал - проблема с переработкой яблок и картофеля была решена еще в год в ведения контрсанкций ;))
И не обращай внимание на этих дилетантов - они Нас не поймут. давно хотел спросить - можжевеловую водку делал ?
compare 12 июля 2018 | 17:32
buzukin1912: о! славно...ты.дол...ёб сказочный,хоть развеселил публику, ато непрятный осадок остается от сообщений о продолжении "великого дикарства",смазанного пальмовым маслом и соевым шротом,присыпанного...
grossalexis072018 12 июля 2018 | 16:52
Помните как в начале этой байды рашкозойды смеялись с польских яблок?;)) Ну типа - теперь то поляки просто завалятся яблоками по самую макушку ;)) А вы знаете чем это закончилось -яблоки были ввезены в виде сидра ;))
И что выгоднее - продавать просто яблоки или сидр ?
ramses333 12 июля 2018 | 17:04
Хорошо быть крутым за чужой счет.
vilingrad 12 июля 2018 | 17:05
Вова скушал устриц, шоте-лафитом запил;
И эмбарго продуктовое продлил.
sergo_25_26 12 июля 2018 | 17:06
дебил ........ь
abidas 12 июля 2018 | 17:13
А почему бы нам ещё годик не поесть королевскую креветку, мидий и осьминожек из Великого Белорусского моря ?
riots 12 июля 2018 | 17:13
Мощное решение. А главное действенное.
sasass 12 июля 2018 | 17:14
Разбомбил собственное государство...
hunterhead 12 июля 2018 | 17:18
"Владимир Путин продлил продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции"
Это суровый ответ Путена на повышение военных расходов стран НАТО...:-D