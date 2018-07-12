Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатов в мэры
Все представленные им подписи муниципальных депутатов признали действительными. Избирком забраковал лишь три десятых процента подписей избирателей.
Сегодня же Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом бизнесмену Михаилу Балакину.
Комментарии9
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zemljanka 12 июля 2018 | 16:39
"Слуга царю. Отец..."
danko1 12 июля 2018 | 16:46
zemljanka: Ну еще бы не признали.
Выдвиженцу Путина, его главному и единственному в реальности избирателю, наверняка в паспортных столах подписи собирали.
В последнее время где только не была в Москве, но ни на выходах из метро, нигде никто подписи не собирал.
Административный ресурс- это сила. Могли и на рабочих местах собирать, плюя на закон.
kindman_a 12 июля 2018 | 16:50
Ошарашиваюшая новость про первого кандидата, сравнимая с прилетем инопланетян. :-))))))))))
tks 12 июля 2018 | 16:51
danko1: Вот интересно. С "муниципальным фильтром" фактически отменены прямые выборы, прямое голосование уже превращено в косвенное. Конституционный суд, ау?
Почему бы например, Гудкову не обратиться в КС по этому поводу?
kindman_a 12 июля 2018 | 16:53
tks:
Питерский КС - это уже о многом говорит.... :-))))))))
romashka__ 12 июля 2018 | 16:53
Дачный сезон в разгаре до ноября. Дорогие москвичи выращивают картошку, морковку, капусту и лук на случай боооооооольших успехов нового-старого-мэра.
feder 12 июля 2018 | 16:47
Кто бы мог представить
tks 12 июля 2018 | 16:48
Ах, какая Интрига!! Какая неожиданность!!!
dekadik 12 июля 2018 | 16:53
А вдруг получится так как в игре сборная Испании сборная России на ЧМ, вдруг Собянин вылетит по пенальти...нет рыбята к сожалению чудеса бывают только в футболе...