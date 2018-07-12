Комитет Совета Федерации попросил не использовать слово «квест» в названиях мероприятий по патриотическому воспитанию

Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации попросил Росмолодежь не использовать слово «квест» в названиях мероприятий по патриотическому воспитанию. «Если это квест, значит, это что-то не наше. Если мы вводим формулировки, термины на импортных языках, мы воспитываем не людей, преданных нашей родине, а живущих формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств,» — заявил сенатор Алексей Кондратьев. Глава Росмолодежи Александр Бугаев в свое оправдание пояснил, что слово «квест» популярно у молодежи и пообещал убрать англицизмы из названий акций.