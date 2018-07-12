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16:00, 12 июля 2018

Комитет Совета Федерации попросил не использовать слово «квест» в названиях мероприятий по патриотическому воспитанию

Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации попросил Росмолодежь не использовать слово «квест» в названиях мероприятий по патриотическому воспитанию. «Если это квест, значит, это что-то не наше. Если мы вводим формулировки, термины на импортных языках, мы воспитываем не людей, преданных нашей родине, а живущих формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств,» — заявил сенатор Алексей Кондратьев. Глава Росмолодежи Александр Бугаев в свое оправдание пояснил, что слово «квест» популярно у молодежи и пообещал убрать англицизмы из названий акций.

Комментарии

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bozk 12 июля 2018 | 16:12

И всем быть в лаптях!

danko1 12 июля 2018 | 16:25

bozk: Плох тот "патриотизм", который воспитывают на поддержке преступной власти и омерзительной, преступной песней для детей, которые должны быть готовы за вору дядю Вову и завоевание для него новых земель.
Кроме отвращения ничего не вызывает.
А реальный патриотизм заключается в обличении преступлений власти, что даже в Конституции некоторых стран прописано.

honduras_na_colime 12 июля 2018 | 16:33

Пора и вместо слова компьютер употреблять электронно-вычислительная машина.
Правда, первое и последнее слово тоже притянуто от проклятых буржуев.
Может, попробовать шайтан-арба?
Для потенциально мусульманской страны в самый раз.

viktorova 12 июля 2018 | 16:13

/Заявил сенатор Алексей Кондратьев// - очередной интеллектуал. Заседанец, посаженец, кнопкодав, или как его ещё назвать, не используя слово сенатор.

viktorova 12 июля 2018 | 16:17

//Глава Росмолодежи Александр Бугаев в свое оправдание пояснил, что слово «квест» популярно у молодежи и пообещал убрать англицизмы из названий акций.//

Холуй, иди исполняй, даже самое глупейшее поручение руководителя. И не смей иметь больше свих мыслей никогда. Забыл поговорку про начальника и дурака?

holic 12 июля 2018 | 16:13

Кто бы этому придурку объяснил, что в выражении "Комитет Совета Федерации" два слова на импортных языках. На которых " мы воспитываем не людей, преданных нашей родине, а живущих формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств"

navsegda 12 июля 2018 | 16:16

holic: к тому же имя Александр греческое )

holic 12 июля 2018 | 16:18

navsegda: Кондрат - Кондратьев тоже даже не славянское...

rihard 12 июля 2018 | 16:13

Этому недоумку никто не сказал, что слова— сенатор и президент тоже не наши?

danko1 12 июля 2018 | 16:29

rihard: Ну эти не наши не только по названию, но и по тому, что творят, уничтожая Россию.

yralez 12 июля 2018 | 16:18

Бу-га-га.
Тряхните ка Кондратьева за мошну......он столько способов знает, как и где денег прятать.
Такой полиглот окажется..

murad_manapov 12 июля 2018 | 16:20

сенатор?

titushkin 12 июля 2018 | 16:22

Патриоты должны писать по русски, просто ПОИСК и покупка жилья в США или в Европе.

platonnekafrin 12 июля 2018 | 16:26

Сенатор, похоже, окончил специальную школу для у.о. чиновников. Причем старшие хулиганы, вырывая у будущего сенатора булочку в туалете, для быстрого отъёма использовали англицизмы. А это больно и обидно, и очень кушать хочется потом!

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