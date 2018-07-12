Комитет Совета Федерации попросил не использовать слово «квест» в названиях мероприятий по патриотическому воспитанию
Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации попросил Росмолодежь не использовать слово «квест» в названиях мероприятий по патриотическому воспитанию. «Если это квест, значит, это что-то не наше. Если мы вводим формулировки, термины на импортных языках, мы воспитываем не людей, преданных нашей родине, а живущих формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств,» — заявил сенатор Алексей Кондратьев. Глава Росмолодежи Александр Бугаев в свое оправдание пояснил, что слово «квест» популярно у молодежи и пообещал убрать англицизмы из названий акций.
Комментарии14
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bozk 12 июля 2018 | 16:12
И всем быть в лаптях!
danko1 12 июля 2018 | 16:25
bozk: Плох тот "патриотизм", который воспитывают на поддержке преступной власти и омерзительной, преступной песней для детей, которые должны быть готовы за вору дядю Вову и завоевание для него новых земель.
Кроме отвращения ничего не вызывает.
А реальный патриотизм заключается в обличении преступлений власти, что даже в Конституции некоторых стран прописано.
honduras_na_colime 12 июля 2018 | 16:33
Пора и вместо слова компьютер употреблять электронно-вычислительная машина.
Правда, первое и последнее слово тоже притянуто от проклятых буржуев.
Может, попробовать шайтан-арба?
Для потенциально мусульманской страны в самый раз.
viktorova 12 июля 2018 | 16:13
/Заявил сенатор Алексей Кондратьев// - очередной интеллектуал. Заседанец, посаженец, кнопкодав, или как его ещё назвать, не используя слово сенатор.
viktorova 12 июля 2018 | 16:17
//Глава Росмолодежи Александр Бугаев в свое оправдание пояснил, что слово «квест» популярно у молодежи и пообещал убрать англицизмы из названий акций.//
Холуй, иди исполняй, даже самое глупейшее поручение руководителя. И не смей иметь больше свих мыслей никогда. Забыл поговорку про начальника и дурака?
holic 12 июля 2018 | 16:13
Кто бы этому придурку объяснил, что в выражении "Комитет Совета Федерации" два слова на импортных языках. На которых " мы воспитываем не людей, преданных нашей родине, а живущих формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств"
navsegda 12 июля 2018 | 16:16
holic: к тому же имя Александр греческое )
holic 12 июля 2018 | 16:18
navsegda: Кондрат - Кондратьев тоже даже не славянское...
rihard 12 июля 2018 | 16:13
Этому недоумку никто не сказал, что слова— сенатор и президент тоже не наши?
danko1 12 июля 2018 | 16:29
rihard: Ну эти не наши не только по названию, но и по тому, что творят, уничтожая Россию.
yralez 12 июля 2018 | 16:18
Бу-га-га.
Тряхните ка Кондратьева за мошну......он столько способов знает, как и где денег прятать.
Такой полиглот окажется..
murad_manapov 12 июля 2018 | 16:20
сенатор?
titushkin 12 июля 2018 | 16:22
Патриоты должны писать по русски, просто ПОИСК и покупка жилья в США или в Европе.
platonnekafrin 12 июля 2018 | 16:26
Сенатор, похоже, окончил специальную школу для у.о. чиновников. Причем старшие хулиганы, вырывая у будущего сенатора булочку в туалете, для быстрого отъёма использовали англицизмы. А это больно и обидно, и очень кушать хочется потом!