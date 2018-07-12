Законопроект о повышении пенсионного возраста был поддержан комитетом Совета Федерации
Комитет Совета Федерации по социальной политике концептуально поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста, но ко второму чтению в Госдуме предложит ряд поправок. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Валерий Рязанский. Во время обсуждения Рязанский заявил, что каждый третий мужчина в России не доживает до пенсии. У женщин, по его словам, ситуация более благоприятная. Среди них 92% доживают до пенсионного возраста.
Федерация независимых профсоюзов России выступает против существующей редакции законопроекта пенсионной реформы. Аргументы в пользу принятия проекта неубедительны. Такое мнение в эфире РБК высказал председатель организации Михаил Шмаков.
Законодательные изменения в пенсионной системе должны вноситься пакетом и касаться не только возраста выхода на пенсию, считает Михаил Шмаков.
Комментарии6
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gordy 12 июля 2018 | 16:09
"Комитет Совета Федерации политике поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста, но предложит ряд поправок"
Досрочную пенсию будут разыгрывать в лотерею?
ignachio 12 июля 2018 | 16:42
Особенно возмущаются граждане предпенсионного возраста, работающие на двух-трех работах и не собирающиеся увольняться по достижению статуса пенсионера.
Неужели у этих, из правительства так и не хватит ума сообразить, что граждане с приличным доходом не подпадают под категорию нуждающихся в социальной поддержке государством? Тогда освободятся средства для увеличения пенсии тем, кто действительно нуждается.
yralez 12 июля 2018 | 16:13
Жирные мыльные пузыри из СФ хоть что то знают об пенсиях ?
Как дон Педро о своей зарплате, складывают в стол не считая.
sjuzanna 12 июля 2018 | 16:43
yralez: А вот интересно, осмелится ли хоть кто-то попроситьу Путина оплату за обед в ресторане или завтрак в трактире?
astet 12 июля 2018 | 16:13
Значит, и Валя-стакан
за лишение россиян пенсий?
И правильно!
Поддержим идею Путина
об ограблении крепостного быдла!!!
Холоп, который выбрал Путина 18 марта,
должен работать за баланду и место возле параши!
Пусть в веках гремит имя великого Путина!!!
sjuzanna 12 июля 2018 | 16:41
Нато и СовФед, чтобы народ не дремал.