Законопроект о повышении пенсионного возраста был поддержан комитетом Совета Федерации

Комитет Совета Федерации по социальной политике концептуально поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста, но ко второму чтению в Госдуме предложит ряд поправок. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Валерий Рязанский. Во время обсуждения Рязанский заявил, что каждый третий мужчина в России не доживает до пенсии. У женщин, по его словам, ситуация более благоприятная. Среди них 92% доживают до пенсионного возраста.

Федерация независимых профсоюзов России выступает против существующей редакции законопроекта пенсионной реформы. Аргументы в пользу принятия проекта неубедительны. Такое мнение в эфире РБК высказал председатель организации Михаил Шмаков.

Законодательные изменения в пенсионной системе должны вноситься пакетом и касаться не только возраста выхода на пенсию, считает Михаил Шмаков.