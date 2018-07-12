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16:00, 12 июля 2018

Законопроект о повышении пенсионного возраста был поддержан комитетом Совета Федерации

Комитет Совета Федерации по социальной политике концептуально поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста, но ко второму чтению в Госдуме предложит ряд поправок. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Валерий Рязанский. Во время обсуждения Рязанский заявил, что каждый третий мужчина в России не доживает до пенсии. У женщин, по его словам, ситуация более благоприятная. Среди них 92% доживают до пенсионного возраста.

Федерация независимых профсоюзов России выступает против существующей редакции законопроекта пенсионной реформы. Аргументы в пользу принятия проекта неубедительны. Такое мнение в эфире РБК высказал председатель организации Михаил Шмаков.

Законодательные изменения в пенсионной системе должны вноситься пакетом и касаться не только возраста выхода на пенсию, считает Михаил Шмаков.

Комментарии

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gordy 12 июля 2018 | 16:09

"Комитет Совета Федерации политике поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста, но предложит ряд поправок"

Досрочную пенсию будут разыгрывать в лотерею?

ignachio 12 июля 2018 | 16:42

Особенно возмущаются граждане предпенсионного возраста, работающие на двух-трех работах и не собирающиеся увольняться по достижению статуса пенсионера.
Неужели у этих, из правительства так и не хватит ума сообразить, что граждане с приличным доходом не подпадают под категорию нуждающихся в социальной поддержке государством? Тогда освободятся средства для увеличения пенсии тем, кто действительно нуждается.

yralez 12 июля 2018 | 16:13

Жирные мыльные пузыри из СФ хоть что то знают об пенсиях ?
Как дон Педро о своей зарплате, складывают в стол не считая.

sjuzanna 12 июля 2018 | 16:43

yralez: А вот интересно, осмелится ли хоть кто-то попроситьу Путина оплату за обед в ресторане или завтрак в трактире?

astet 12 июля 2018 | 16:13

Значит, и Валя-стакан
за лишение россиян пенсий?
И правильно!
Поддержим идею Путина
об ограблении крепостного быдла!!!
Холоп, который выбрал Путина 18 марта,
должен работать за баланду и место возле параши!
Пусть в веках гремит имя великого Путина!!!

(комментарий скрыт)

sjuzanna 12 июля 2018 | 16:41

Нато и СовФед, чтобы народ не дремал.

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