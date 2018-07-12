Руководство Читы признало, что не предупредило всех жителей города о мощном паводке

В результате многим читинцам пришлось спасаться от стихии самостоятельно.

Жители дачных кооперативов Читы остались без предупреждений о паводке, поэтому многих затем пришлось спасать с крыш их затопленных домов на лодках. Об этом рассказал руководитель администрации Читы Максим Курьянов, его слова приводит РЕН ТВ. Причины плохого оповещения населения чиновник не назвал.

По словам собеседников портала «Чита.ру», многим людям пришлось самим позаботиться о своем спасении из зоны паводка. Так, например, одна из очевидиц рассказала, что люди из затопленных квартир подавали фонариками сигналы SOS. Позже свидетели передали эту информацию спасателям. Люди утверждают, что не были предупреждены о стихии ни по телефону, ни по телевизору, а об угрозе затопления узнали от знакомых.

Наводнение в Забайкалье началось 8 июля, но мэр Читы и руководитель администрации города в это время были в отъезде и вышли на работу лишь спустя несколько дней. При этом глава города Анатолий Михалев утверждает, что в это время «был на связи» и «владел ситуацией».

В Гидрометцентре Читы заявили, что настолько серьезный паводок случается в регионе раз в 100 лет. Стихия привела и к человеческим жертвам – известно как минимум об одной утонувшей женщине.