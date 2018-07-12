Страны НАТО в ходе саммита решили поднять расходы на оборону
В идеале этот показатель должен достигнуть 4% ВВП в каждой стране-участнице альянса. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп.
Трамп подчеркнул, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО.
Комментарии57
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_viola 12 июля 2018 | 16:07
Путин виноват. Где старая неодекватка данко1 спец по расходам 4% по обороне НАТО?
danko_viola 12 июля 2018 | 16:09
danko_viola: выбивать деньги из старухи Меркель профессия Трампа. А она у простого народа выбьет. Все по закону!
zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:13
danko_viola: Трамп подчеркнул, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО.
Но намекнул на выход не слабо.. Пересцались все. Так этим педрикам: плюнули в морду и не давать утираться. Германия не согласится. Будут бодаться.
alehan15274 12 июля 2018 | 16:33
Отличные новости! Мощнейший военный союз планеты стал еще мощнее. Тут не стоит еще забывать что 2% и 4% ввп ЕС - это огромные суммы. Речь же не идет о всяких нищибродах типа ирана или путинской свиньи. США и З. Европа, повязанные в блоке НАТО - это наша гарантия безопасности надолго!
zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:42
alehan15274: Так в чём дело, херои сраные? Попробуйте вернуть хотя б Абхазию с Осетией. Или писдеть языком способны, болтуны отпиндосенные?
pit__heap 12 июля 2018 | 16:48
zmeelov_1: Вот ты где мой сладенький.Давно я тебя мацал.в своих украинских ладонях. Так что быстренька снимай штанишки и нагибайся.
mike_v 12 июля 2018 | 16:55
alehan15274:
Удвоение расходов = удвоение военных баз вокруг России?
vilingrad 12 июля 2018 | 17:07
zmeelov_1: Вовка- ведущий менеджер по продажам американской военной техники в страны НАТО.
chernyij 12 июля 2018 | 16:49
danko_viola: У простого народа в Рассее 30 процентов военный бюджет, засекречен и принимается единогласно.
igorkot____1 12 июля 2018 | 16:56
danko_viola: zmeelov_1: Портянки, вы живете в каком то своем выдуманном вами мире. Два дурака соревнуются кто еще большую ахинею отрыгнет на сайте эха.
banyi2 12 июля 2018 | 16:07
Ну до 4% до 24 года, а до 2 % сразу! ЕС надеется, что Трамп уйдёт до 24 года, но они наивные) Любой новый президент эту кабалу снижать не будет)
blindpew_33 12 июля 2018 | 16:40
banyi2: собственно, откуда такие выводы?
У Трампа перевыборы в 2022, и результат непредсказуем.
И насчёт "любого нового президента" тоже очень смелое утверждение.
mike_v 12 июля 2018 | 16:58
blindpew_33:
----------------------------
Перевыборы в 2020 году (¡No pasarán!). Но сможет ли Россия ответить удвоением военного бюджета или сольётся как СССР?
yralez 12 июля 2018 | 16:08
Понеслась......маловато будет лишение стариков пенсий.
Что то надо еще добавить.....в смысле оторвать, урезать, ограбить.
Не у ОПГ, разумеется.
archibald_dandy_esquire 12 июля 2018 | 16:56
yralez:
это точно - расейским пенсионерам приготовиться ходить без штанов и рыться в мусорках - военный бюджет РФ вырастет кратно, как и воровство из него
astet 12 июля 2018 | 16:08
Очевидно,
чтобы Путин продолжал выглядеть альфа-самцом,
россиян нужно вообще лишить пенсий
и забирать процентов 30 от зарплаты?!!
Россияне,
сплотимся вокруг Путина?
Отдадим ему свои зарплаты и пенсии?!!
danko_viola 12 июля 2018 | 16:12
astet: не пиши широко строчек не видишь? Сними очки. 30.
lager23 12 июля 2018 | 16:17
astet: еуй хму, а не сплочение! Главный враг народа не НАТО, а кремлепуты!
Финансовый саботаж со стороны населения будет действенной мерой для компенсации государственных программ обнищания!
zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:21
lager23: Главный враг здесь - ты, полоумный либераст.
lager23 12 июля 2018 | 16:54
zmeelov_1: кастрюля, конечно я ваш враг, ведь вы путерастические мухи служите Вельзевулу!
Мы антагонизмы, где я с удовольствием представляю светлую сторону, не правда ли? :)
zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:17
astet: А что, это идея. Стариков должны содержать дети. Рожайте больше.И 30% мы и сейчас уже платим. 20+13=33. Нормально живём.
pit__heap 12 июля 2018 | 16:50
zmeelov_1: Рожать больше хочешь,плешивый патриот,это я тебе быстро устрою.
живо снимай штаны и нагибайся
omichka 12 июля 2018 | 17:01
zmeelov_1:
Не знаете ничего. 30% и 13%
stariyperd 12 июля 2018 | 17:00
astet: помнится лет 40-50 тому назад был такой анекдот.
мужик вступает в КПСС. спрашивают:
пьешь? пью. бросай
куришь? курю. бросай.
с женщинами как? пользую. бросай.
приходи через пол года.
приходит
пьешь? нет. куришь? нет. с женщинами как? никак.
жизнь за партию отдашь?
конечно. нахрена такая жизнь!
fazer22 12 июля 2018 | 16:09
О....ный успех путина. Он долго этого добивался.
hunterhead 12 июля 2018 | 16:45
fazer22: "О....ный успех путина. Он долго этого добивался."
Опять всех переиграл...:-D
lager23 12 июля 2018 | 16:12
Теперь главное, чтобы Володя не надорвался, а холопы и кремлеботы будут сдаиваться в три смены для осуществления ответных мер нацлидера!
blindpew_33 12 июля 2018 | 16:40
lager23: так надрываться-то не Володе, а нам.
lager23 12 июля 2018 | 17:01
blindpew_33: а, Вы не надравайтесь, попробуйте саботировать оброк всеми приемлемыми способами (неуплата, просрочка платежей, игнорирование уплаты пени и т.д.) поверьте, это даже в радость, когда получается заставить этих козлов выпрашивать деньги и посылать куда подальше!
platonnekafrin 12 июля 2018 | 16:17
Блин, мне только что долги по налогам простили, что с прошлого века росли и росли. Патриотически стыдно мне очень, особенно в свете решений Европы, но денег добровольно России не дам - не знаю даже почему. Возможно потому, что нету денег.
zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:23
platonnekafrin: Тогда пойдёшь дороги в тайге прокладывать. Даром. За пайку.
hunterhead 12 июля 2018 | 16:47
zmeelov_1: "Тогда пойдёшь дороги в тайге прокладывать. Даром. За пайку."
Опытом делишься, zmeelov_1? :-D
pit__heap 12 июля 2018 | 16:51
zmeelov_1: Зачем пайка,я тебя за спасибо ощасливлю,быстро снимай штаны и нагибайся
lager23 12 июля 2018 | 17:03
zmeelov_1: Вас кремлеботов освобождают от уплаты налогов или вы нтщеброды и так ничем не владеете, а з/п получаете в конвертах?
kb2 12 июля 2018 | 16:23
Если НАТО увеличит свои расходы до 4% ВВП, то до скольки должна увеличить свои Рфия чтоб быть способной чем-то там грозть НАТО и на сколько для этого надо будет поднять налоги? Путриоты, решите такую задачку?
zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:29
kb2: Да у нас вроде как второй год снижаются расходы, почти до 20% в общей сложности. Всё перевооружили. И нового вполне достаточно.
hunterhead 12 июля 2018 | 16:50
zmeelov_1: "И нового вполне достаточно."
Чего нового? Мультиков Путена? :-D
pit__heap 12 июля 2018 | 16:53
zmeelov_1: Что у тебя достаточно,вошь плешивая? Быстро скидывай портки и нагибайся,щас буду тебя наполнять до достаточности.
stariyperd 12 июля 2018 | 17:07
zmeelov_1: Всё перевооружили. И нового вполне достаточно.
...
и когда начнем, heroюшка?
tks 12 июля 2018 | 16:27
Ура! ПТН снова всех переиграл!!
Где ПТН - там поБЕДА!!!!
fosst13 12 июля 2018 | 16:31
Как таааак?! Цивилизованный мир начинает тратить всё больше и больше на пушки, а не масло! Да что же это такое! Прямо нож в спину отечественной либеральной общественности! Это же они что делают то такое!
hunterhead 12 июля 2018 | 16:53
fosst13: "Цивилизованный мир начинает тратить всё больше и больше на пушки, а не масло!"
Цивилизованному миру хватит и на пушки и на масло. Что точно не грозит путенской России...:-D
sapiens17 12 июля 2018 | 16:33
У Шойгу и руководителей оборон. комплекса праздник!
sjuzanna 12 июля 2018 | 16:34
Страны-то решили, а вот президенты стран не согласны.
svetafor 12 июля 2018 | 16:34
Трамп хоть и шоумен, а понимает, что идет война цивилизаций - гибридная война. Платим сегодня, чтоб не умереть завтра.
krs_sk 12 июля 2018 | 16:35
Это норм, любой россиянец с радостью ляжет за вошьдя и наш особый путь, и детей своих отдаст, пошлые западные ценности благополучной жизни чужды великому народу!
sergo_25_26 12 июля 2018 | 16:35
Расчет Трампа прост. путину придется в таком случае тратить 95 процентов. Но русские к этому давно готовы. наивный америкашка.
mr_samgin 12 июля 2018 | 16:36
На НАТО кто-то собирается напасть? Именно по этому нужны расходы в полтора триллиона долларов?
Понято, что это не Россия, которая не может справиться даже с Украиной. И не Китай, который вообще не граничит со странами НАТО.
Кто же собирается захватить весь мир? ИГИЛ, которого мочит даже Асад?
motooppic 12 июля 2018 | 16:37
что евродуракам из за океана скажут, то они и будут делать. Рассуждают еще, болваны. Пусть с криком, "Во всем виновата Россия и Путин" бегут и выполняют приказы старшего товарища!
blindpew_33 12 июля 2018 | 16:37
Да, только вот не надо забывать: страны НАТО - не Россия и не ОПЕК, их руководители - не полновластные диктаторы и своей единоличной волей такие решения не принимают.
Это всего лишь заявление о намерениях.
Дальше им придётся долго и болезненно уламывать свои парламенты, разбираться с недовольством граждан, сражаться со СМИ и т.д.
Причём с неочевидным результатом.
Так что здесь даже не бабушка надвое сказала, это только начало большого бурления.
sagen 12 июля 2018 | 16:48
blindpew_33:
Преимущество России перед Западом налицо. Путин может хоть в дерьмо всех окунуть, ни с кем советоваться не надо. Мудрозвон добился своего.
agamasat 12 июля 2018 | 16:55
Ну, кто не верил, что путен - агент НАТО?)
spitac 12 июля 2018 | 16:58
Кто-то вновь запустил гонку вооружений. Ведь в 90-е НАТО сократилось в несколько раз по численности и расходам.
Кто же это был? Мы или Они?
poluputing 12 июля 2018 | 17:05
spitac: зато - Крым ваш. А потом и купоны с карточками будут ваши И деньги с депозита снимите, всё повторяется вновь
zik14 12 июля 2018 | 17:02
Оба на! Фсе на борьбу с красной угрозой!
П.С. Русофобия измеряется деньгами. Оказывается)))
agamasat 12 июля 2018 | 17:05
Никак, россея будет бодаться с претензией на мировое первенство, отстаивая свои скрепы: диды полегли и потомкам наказали, во славу кремлевского медвежонка?
compare 12 июля 2018 | 17:25
что же? паритет в вооружениях пойдет на пользу стабильности миропорядка...все будут понимать,что ситуация получается, как у морских котиков на камне: лишнее движение может привести к "смыву" волной всей "теплой" компании,греющейся на солнышке,в океан..вполне нормальная ситуация.ничего нового..