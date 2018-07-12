Z Архив новостей новости
5 57 6 2535
16:00, 12 июля 2018

Страны НАТО в ходе саммита решили поднять расходы на оборону

В идеале этот показатель должен достигнуть 4% ВВП в каждой стране-участнице альянса. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп.
Трамп подчеркнул, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО.

Комментарии

57

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko_viola 12 июля 2018 | 16:07

Путин виноват. Где старая неодекватка данко1 спец по расходам 4% по обороне НАТО?

danko_viola 12 июля 2018 | 16:09

danko_viola: выбивать деньги из старухи Меркель профессия Трампа. А она у простого народа выбьет. Все по закону!

zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:13

danko_viola: Трамп подчеркнул, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО.

Но намекнул на выход не слабо.. Пересцались все. Так этим педрикам: плюнули в морду и не давать утираться. Германия не согласится. Будут бодаться.

alehan15274 12 июля 2018 | 16:33

Отличные новости! Мощнейший военный союз планеты стал еще мощнее. Тут не стоит еще забывать что 2% и 4% ввп ЕС - это огромные суммы. Речь же не идет о всяких нищибродах типа ирана или путинской свиньи. США и З. Европа, повязанные в блоке НАТО - это наша гарантия безопасности надолго!

zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:42

alehan15274: Так в чём дело, херои сраные? Попробуйте вернуть хотя б Абхазию с Осетией. Или писдеть языком способны, болтуны отпиндосенные?

pit__heap 12 июля 2018 | 16:48

zmeelov_1: Вот ты где мой сладенький.Давно я тебя мацал.в своих украинских ладонях. Так что быстренька снимай штанишки и нагибайся.

mike_v 12 июля 2018 | 16:55

alehan15274:
Удвоение расходов = удвоение военных баз вокруг России?

vilingrad 12 июля 2018 | 17:07

zmeelov_1: Вовка- ведущий менеджер по продажам американской военной техники в страны НАТО.

chernyij 12 июля 2018 | 16:49

danko_viola: У простого народа в Рассее 30 процентов военный бюджет, засекречен и принимается единогласно.

igorkot____1 12 июля 2018 | 16:56

danko_viola: zmeelov_1: Портянки, вы живете в каком то своем выдуманном вами мире. Два дурака соревнуются кто еще большую ахинею отрыгнет на сайте эха.

banyi2 12 июля 2018 | 16:07

Ну до 4% до 24 года, а до 2 % сразу! ЕС надеется, что Трамп уйдёт до 24 года, но они наивные) Любой новый президент эту кабалу снижать не будет)

blindpew_33 12 июля 2018 | 16:40

banyi2: собственно, откуда такие выводы?
У Трампа перевыборы в 2022, и результат непредсказуем.
И насчёт "любого нового президента" тоже очень смелое утверждение.

mike_v 12 июля 2018 | 16:58

blindpew_33:
----------------------------
Перевыборы в 2020 году (¡No pasarán!). Но сможет ли Россия ответить удвоением военного бюджета или сольётся как СССР?

yralez 12 июля 2018 | 16:08

Понеслась......маловато будет лишение стариков пенсий.
Что то надо еще добавить.....в смысле оторвать, урезать, ограбить.
Не у ОПГ, разумеется.

archibald_dandy_esquire 12 июля 2018 | 16:56

yralez:
это точно - расейским пенсионерам приготовиться ходить без штанов и рыться в мусорках - военный бюджет РФ вырастет кратно, как и воровство из него

astet 12 июля 2018 | 16:08

Очевидно,
чтобы Путин продолжал выглядеть альфа-самцом,
россиян нужно вообще лишить пенсий
и забирать процентов 30 от зарплаты?!!
Россияне,
сплотимся вокруг Путина?
Отдадим ему свои зарплаты и пенсии?!!

danko_viola 12 июля 2018 | 16:12

astet: не пиши широко строчек не видишь? Сними очки. 30.

lager23 12 июля 2018 | 16:17

astet: еуй хму, а не сплочение! Главный враг народа не НАТО, а кремлепуты!
Финансовый саботаж со стороны населения будет действенной мерой для компенсации государственных программ обнищания!

zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:21

lager23: Главный враг здесь - ты, полоумный либераст.

lager23 12 июля 2018 | 16:54

zmeelov_1: кастрюля, конечно я ваш враг, ведь вы путерастические мухи служите Вельзевулу!
Мы антагонизмы, где я с удовольствием представляю светлую сторону, не правда ли? :)

zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:17

astet: А что, это идея. Стариков должны содержать дети. Рожайте больше.И 30% мы и сейчас уже платим. 20+13=33. Нормально живём.

pit__heap 12 июля 2018 | 16:50

zmeelov_1: Рожать больше хочешь,плешивый патриот,это я тебе быстро устрою.
живо снимай штаны и нагибайся

omichka 12 июля 2018 | 17:01

zmeelov_1:
Не знаете ничего. 30% и 13%

stariyperd 12 июля 2018 | 17:00

astet: помнится лет 40-50 тому назад был такой анекдот.
мужик вступает в КПСС. спрашивают:
пьешь? пью. бросай
куришь? курю. бросай.
с женщинами как? пользую. бросай.
приходи через пол года.
приходит
пьешь? нет. куришь? нет. с женщинами как? никак.
жизнь за партию отдашь?
конечно. нахрена такая жизнь!

fazer22 12 июля 2018 | 16:09

О....ный успех путина. Он долго этого добивался.

hunterhead 12 июля 2018 | 16:45

fazer22: "О....ный успех путина. Он долго этого добивался."

Опять всех переиграл...:-D

lager23 12 июля 2018 | 16:12

Теперь главное, чтобы Володя не надорвался, а холопы и кремлеботы будут сдаиваться в три смены для осуществления ответных мер нацлидера!

blindpew_33 12 июля 2018 | 16:40

lager23: так надрываться-то не Володе, а нам.

lager23 12 июля 2018 | 17:01

blindpew_33: а, Вы не надравайтесь, попробуйте саботировать оброк всеми приемлемыми способами (неуплата, просрочка платежей, игнорирование уплаты пени и т.д.) поверьте, это даже в радость, когда получается заставить этих козлов выпрашивать деньги и посылать куда подальше!

platonnekafrin 12 июля 2018 | 16:17

Блин, мне только что долги по налогам простили, что с прошлого века росли и росли. Патриотически стыдно мне очень, особенно в свете решений Европы, но денег добровольно России не дам - не знаю даже почему. Возможно потому, что нету денег.

zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:23

platonnekafrin: Тогда пойдёшь дороги в тайге прокладывать. Даром. За пайку.

hunterhead 12 июля 2018 | 16:47

zmeelov_1: "Тогда пойдёшь дороги в тайге прокладывать. Даром. За пайку."

Опытом делишься, zmeelov_1? :-D

pit__heap 12 июля 2018 | 16:51

zmeelov_1: Зачем пайка,я тебя за спасибо ощасливлю,быстро снимай штаны и нагибайся

lager23 12 июля 2018 | 17:03

zmeelov_1: Вас кремлеботов освобождают от уплаты налогов или вы нтщеброды и так ничем не владеете, а з/п получаете в конвертах?

kb2 12 июля 2018 | 16:23

Если НАТО увеличит свои расходы до 4% ВВП, то до скольки должна увеличить свои Рфия чтоб быть способной чем-то там грозть НАТО и на сколько для этого надо будет поднять налоги? Путриоты, решите такую задачку?

zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:29

kb2: Да у нас вроде как второй год снижаются расходы, почти до 20% в общей сложности. Всё перевооружили. И нового вполне достаточно.

hunterhead 12 июля 2018 | 16:50

zmeelov_1: "И нового вполне достаточно."

Чего нового? Мультиков Путена? :-D

pit__heap 12 июля 2018 | 16:53

zmeelov_1: Что у тебя достаточно,вошь плешивая? Быстро скидывай портки и нагибайся,щас буду тебя наполнять до достаточности.

stariyperd 12 июля 2018 | 17:07

zmeelov_1: Всё перевооружили. И нового вполне достаточно.
...
и когда начнем, heroюшка?

tks 12 июля 2018 | 16:27

Ура! ПТН снова всех переиграл!!
Где ПТН - там поБЕДА!!!!

fosst13 12 июля 2018 | 16:31

Как таааак?! Цивилизованный мир начинает тратить всё больше и больше на пушки, а не масло! Да что же это такое! Прямо нож в спину отечественной либеральной общественности! Это же они что делают то такое!

hunterhead 12 июля 2018 | 16:53

fosst13: "Цивилизованный мир начинает тратить всё больше и больше на пушки, а не масло!"

Цивилизованному миру хватит и на пушки и на масло. Что точно не грозит путенской России...:-D

sapiens17 12 июля 2018 | 16:33

У Шойгу и руководителей оборон. комплекса праздник!

sjuzanna 12 июля 2018 | 16:34

Страны-то решили, а вот президенты стран не согласны.

svetafor 12 июля 2018 | 16:34

Трамп хоть и шоумен, а понимает, что идет война цивилизаций - гибридная война. Платим сегодня, чтоб не умереть завтра.

krs_sk 12 июля 2018 | 16:35

Это норм, любой россиянец с радостью ляжет за вошьдя и наш особый путь, и детей своих отдаст, пошлые западные ценности благополучной жизни чужды великому народу!

sergo_25_26 12 июля 2018 | 16:35

Расчет Трампа прост. путину придется в таком случае тратить 95 процентов. Но русские к этому давно готовы. наивный америкашка.

mr_samgin 12 июля 2018 | 16:36

На НАТО кто-то собирается напасть? Именно по этому нужны расходы в полтора триллиона долларов?
Понято, что это не Россия, которая не может справиться даже с Украиной. И не Китай, который вообще не граничит со странами НАТО.
Кто же собирается захватить весь мир? ИГИЛ, которого мочит даже Асад?

motooppic 12 июля 2018 | 16:37

что евродуракам из за океана скажут, то они и будут делать. Рассуждают еще, болваны. Пусть с криком, "Во всем виновата Россия и Путин" бегут и выполняют приказы старшего товарища!

blindpew_33 12 июля 2018 | 16:37

Да, только вот не надо забывать: страны НАТО - не Россия и не ОПЕК, их руководители - не полновластные диктаторы и своей единоличной волей такие решения не принимают.
Это всего лишь заявление о намерениях.
Дальше им придётся долго и болезненно уламывать свои парламенты, разбираться с недовольством граждан, сражаться со СМИ и т.д.
Причём с неочевидным результатом.
Так что здесь даже не бабушка надвое сказала, это только начало большого бурления.

sagen 12 июля 2018 | 16:48

blindpew_33:
Преимущество России перед Западом налицо. Путин может хоть в дерьмо всех окунуть, ни с кем советоваться не надо. Мудрозвон добился своего.

agamasat 12 июля 2018 | 16:55

Ну, кто не верил, что путен - агент НАТО?)

spitac 12 июля 2018 | 16:58

Кто-то вновь запустил гонку вооружений. Ведь в 90-е НАТО сократилось в несколько раз по численности и расходам.
Кто же это был? Мы или Они?

poluputing 12 июля 2018 | 17:05

spitac: зато - Крым ваш. А потом и купоны с карточками будут ваши И деньги с депозита снимите, всё повторяется вновь

zik14 12 июля 2018 | 17:02

Оба на! Фсе на борьбу с красной угрозой!
П.С. Русофобия измеряется деньгами. Оказывается)))

(комментарий скрыт)

agamasat 12 июля 2018 | 17:05

Никак, россея будет бодаться с претензией на мировое первенство, отстаивая свои скрепы: диды полегли и потомкам наказали, во славу кремлевского медвежонка?

compare 12 июля 2018 | 17:25

что же? паритет в вооружениях пойдет на пользу стабильности миропорядка...все будут понимать,что ситуация получается, как у морских котиков на камне: лишнее движение может привести к "смыву" волной всей "теплой" компании,греющейся на солнышке,в океан..вполне нормальная ситуация.ничего нового..

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 462 6 30814 07:10
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 177 6 20998 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 745 6 59609 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Новости

Вуколов: Люди старшего возраста, оставшиеся на рынке труда, станут серьезным ресурсом для развития экономики Это заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов…

5 69 6 6345
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Две стороны одной монеты Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...

5 67 6 9948 05.07
Kинтернет, общество, конфликты, события
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 100 6 9747 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 260 6 25814 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 65 6 6670 09.07
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 187 6 19571 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 111 6 11518 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

«Тинькофф банк» признал наличие инструкции, запрещающей брать на работу геев и кавказцев Документ написал его сотрудник, который руководствовался «неясными причинами», сообщили в пресс-службе компании по итогам расследования…

5 51 6 9268 05.07
Kбанки, происшествия, интернет, общество, национальности, лгбт, события
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 372 6 40298 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 74 6 8267 10.07
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 129 6 14802 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 119 6 13766 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 110 6 12977 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Армия Израиля нанесла удары по трем военным постам в Сирии Это стало ответом на перелет сирийского беспилотника на израильскую территорию и  перехваченного израильскими силами.

5 13 6 13810
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кто-то уже сказал, что англичане это сделали нарочно, чтобы испортить нам чемпионат мира по футболу. Ну понятно: нас не любят, потому что мы духовные, а не материальные…

5 110 6 131868 07.07
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Уместно ли  теперь подтрунивать над российской сборной по футболу?
5 48 6 11456 08.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1045 6 754575 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Боевые бараны Кремля Боевые бараны Кремля В интернет впорхнуло прошение министра культуры РФ Мединского о предоставлением молитвенного отпуска…

5 48 6 127560 05.07
Kмединский, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7108255
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3566343

Сегодня в эфире