Пособие по безработице в России может быть повышено до прожиточного минимума

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовят соответствующий законопроект. Она добавила, что в правительстве решается вопрос, в какой период нужно выплачивать пособие по безработице. Ранее первый замминистра труда Алексей Вовченко заявил, что повышение пособия по безработица до уровня МРОТ может привести к незаинтересованности граждан в поиске работы.