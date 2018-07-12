Пособие по безработице в России может быть повышено до прожиточного минимума
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовят соответствующий законопроект. Она добавила, что в правительстве решается вопрос, в какой период нужно выплачивать пособие по безработице. Ранее первый замминистра труда Алексей Вовченко заявил, что повышение пособия по безработица до уровня МРОТ может привести к незаинтересованности граждан в поиске работы.
Комментарии7
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danko1 12 июля 2018 | 15:37
Пособия выплачивают несколько месяцев.
Да и официальный прожиточный минимум такой, что его Голиковой, любительнице казино, на 1 ставку не хватит.
viktorova 12 июля 2018 | 15:58
danko1: Алексей Вовченко заявил, что повышение пособия по безработица до уровня МРОТ может привести к незаинтересованности граждан в поиске работы..//
Очередное подтверждение отношения власти к своим гражданам, как к ленивым, безмозглым животным, которые предпочтут жить на нищенский МРОТ, но не будут работать. Неужели это так?
astet 12 июля 2018 | 16:23
viktorova: помню,
стоял как-то на бирже:
получал 900 с копейками!
При этом чиновница предупредила,
что подрабатывать нельзя!!!
Очевидно по мнению Путина
и его вертикали власти
этого с избытком хватало
для безбедного существования!!!
И вот на тебе -
Путин вдруг озаботился!...
Хочет под шумок лишить пенсий?
Спасибо, отец родной!
yralez 12 июля 2018 | 15:40
За полгода можно будет собрать все справки и отстоять в очереди ?
platonnekafrin 12 июля 2018 | 15:50
Рогозин, на Луну хочу! В российскую колонию! Не меня, а вас всех!
plank1957 12 июля 2018 | 15:57
С приходом Путина российского обывателя только обдирают. При этом деградирует общество, экономика и самой большей мере власть.
old44 12 июля 2018 | 16:34
может быть повышено, а может быть понижено,