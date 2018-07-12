Верховный суд Татарстана взыскал с МВД 50 тысяч рублей за смерть мужчины после пыток в отделе полиции
До этого Районный суд Казани взыскал с ведомства 10 тысяч рублей, — сообщает «Новая газета». Как заявил адвокат потерпевшей стороны Игорь Шолохов, такая ничтожная компенсация, присужденная на национальном уровне, станет дополнительным поводом для обращения в ЕСПЧ. Напомню, Павел Дроздов был задержан в 2012-ом году за шумное поведение в кафе. Его доставили в отдел полиции, и там связали в позе ласточки. Через 12 минут Дроздов скончался. Добиться возбуждения уголовного дела против сотрудников полиции брату погибшего удалось лишь через 8 месяцев, а за последние 5 лет расследование уголовного дела три раза прекращалось. В результате, в прошлом году трое сотрудников полиции были приговорены к условным срокам – от 3 с половиной до 4 лет.
Комментарии31
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atl 12 июля 2018 | 15:37
Не дорого.
danko1 12 июля 2018 | 15:40
atl: Жизнь рабов в России не ценится. Дешевле стоимости барана.
Но как дорого ценится скол эмали на зубе зверствующих садистов.
danko_viola 12 июля 2018 | 15:58
danko1: старая опущенная рабыня овца из маями сколько твоя жизнь цениться? 10 долларов?
poluputing 12 июля 2018 | 16:15
danko_viola: русачёк порченный, ты закончишь вендетту? Кто тебе виноват в твоей ранней импотенции, разборчивее надобно было быть
astet 12 июля 2018 | 16:16
danko_viola: а значит ли решение суда,
что за 50 тысяч штрафа
можно и полицаев пытать?
Хорошо!...
Пошёл, заплатил в казну и -
пытай на здоровье!!!
Вот за что я люблю Путина.
nikolaitschi 12 июля 2018 | 16:18
danko1: danko1: Жизнь раба в 12 веке стоила 5 гривен= 1 кг серебра, сейчас это 35 тысяч. Но серебро было дороже, на 1 гривну можно было купить 5 боевых коней (не дорогих легковушек), это 3 000 000 руб сегодня. Т.е жизнь раба сегодня в 60 раз дешевле, чем в 12 веке. Приехали!
danko1 12 июля 2018 | 16:35
nikolaitschi: Так тогда и к рабам лучше относились. Берегли их, поскольку они дорого стоили.
А у нас сейчас рабы не только бесплатные, но и ненужные, чтобы их содержание оплачивать.
ostapbey 12 июля 2018 | 15:41
atl: по шириату же судили.
Татарстан не подписал федеративрый договор и ему пофигу Басманное правосудие.
Даже..
seryj_wolk 12 июля 2018 | 15:59
ostapbey: Честь и достоинство Дерипаски и дерипаскоподобных стоит в рфии значительно дороже человеческой жизни.
rampa 12 июля 2018 | 15:40
за умышленное убийство человека (да еще групповое) у нас теперь 3-4 года дают? А за то, что, кто-то про тебя сказал, что ты каменного истукана хочешь взорвать - 20 лет?
pusin_patriot 12 июля 2018 | 15:53
rampa: Видео посмотрите. НЕсмотря на всю истерику по этому поводу, несмотря на то что он был преподавателем техникума, даже, нажрался - буянил. Менты его связали ласточкой на полу, после того как он в металлическую дверь там ломился, видимо было очень шумно.
Скончался все таки не от прямых побоев, а от хронических.
Хотя те безусловно превысили, положили со связанными ногами на пол, но никаких особых жестокостей.
Обычно получают много круче в таких ситуациях.
Ну интеллигент, что скажешь, перебрал спиртного и невдомек, что попав в милицию это условия сопряженные с риском для жизни, нужно быть вообще.
Как на одном последнем видео в обзорах от КамикадзеДида, гайцы с Татарстана, стац. пост, обыск. Там задержанный вот буквально в прямом смысле снимает трусы по требованию гаишников на проверку-обыск. Звучит и выглядит жутко, но вот тот парень был в курсе, что эти люди могут его убить прямо там и на месте, не шутка, просто вот прямо там нафиг будут забивать насмерть и никто, и он спасал свою жизнь таким образом, попавшись в руки гайцев Татарстана на стационарном посту. Снимая трусы на проверку возможных зашитых закладок в резинку и бельё.
sparky 12 июля 2018 | 15:56
rampa: у нас теперь 3-4 года дают?
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Не-а, дают 3 - 4 УСЛОВНО.
А за песенку или перепост - двушечку с отсидкой.
poluputing 12 июля 2018 | 16:17
rampa: у вас за мыслепреступление 20 лет в Лабытнанге сидят вообще то. А холопа забить, святое дело . И обратите внимание, 50 тыс - такса
sparky 12 июля 2018 | 15:41
Вот и вся стоимость жизни по мнению ВС Татарстана :((
petrivanov 12 июля 2018 | 15:43
Итак, если группа ментов задерживает гражданина России, от скуки, пытает его для развлечения, и убивает, то члены этой группы рискуют получить условное наказание.
А замученный-убитый, точнее, его родственники, могут расситывать на компенсацию в размере менее одной тысячи долларов.
profi1962 12 июля 2018 | 15:58
petrivanov: Может Дальневосточные бандюганы были не согласны.
galina6837 12 июля 2018 | 16:38
petrivanov:
а вот жизнь мента и судьи суд по другому оценивает
platonnekafrin 12 июля 2018 | 15:43
10 тыс + 50 тыс + 4 года условно... У помощника судьи Верховного суда кальян дороже стоит.
sadda 12 июля 2018 | 15:44
Здорово как. За митинги людям суды дают штрафы по 150-300 тыс. рублей, а за смерть человека взыскали всего лишь 50 тыс. руб. Путинский суд.
riots 12 июля 2018 | 15:44
Можно ознакомиться со всем прейскурантом ?
viktorova 12 июля 2018 | 15:47
И после этого Колокольцев просит бесплатной помощи от волонтеров...
yralez 12 июля 2018 | 15:51
Премии лишили полицая......остальным наука.
Т.е. можно за год убить 12 человек.....без больших материальных затрат.
zavlabor 12 июля 2018 | 15:52
"Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддерживает законопроект, предлагающий наказание в виде административного ареста до 15 суток и штраф до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги."
Только недоумкам, ещё надо что-то объяснять.
profi1962 12 июля 2018 | 15:56
Позорище,где эти адвокаты Резник и прочие поменьше, давно бы закатали в асфальт все руководство и исполнителей МВД Татарстана, где этот консультант Федоров , язык в ...опу забил или ждет обращений граждан из Татарстана не согласных граждан, где эта Москалькова генеральша? Позорище!!!!!!!!!
vladimirgornitsky 12 июля 2018 | 16:00
Жизни человека в России государство ценит в полторы средних зарплаты... При крепостном строе Чичиков примерно за такие деньги, по-моему, мертвые души скупал. А тут - живой человек, которого государство убило руками своих "правоохранителей", оставшихся фактически безнаказанными. И, главное, никто ведь не удивляется, все, кому до этого вообще дело есть, воспринимают это как должное. Так было, так есть, и, похоже, будет. Поскольку если люди безропотно позволяют безнаказанно грабить и убивать себя, стало быть, так тому и быть. Желающие грабить и убивать всегда найдутся, если их никто не останавливает.
ed10075 12 июля 2018 | 16:14
Хочется этим судьям пожелать, при случае, такой же компенсации.
kb2 12 июля 2018 | 16:15
Надежда на ЕСПЧ, но к сожалению он не может арестовывать и сажать подонков
poluputing 12 июля 2018 | 16:21
Хрен бы властьпридержащие позволили бы такие штуки в Украине. Побоялись бы. Слава Украине!
irinakingsize1 12 июля 2018 | 16:23
Правоохранители как бы намекаю: а не пора ли легализовать пытки? Кстати, вчера об этом говорил Орхан Джемаль, который лучше погружен в проблему.
Так что, говорить надо спасибо, что не с потерпевших истребовали деньги. У этой власти станет
galina6837 12 июля 2018 | 16:33
надо было Протокол пыток составлять. Тогда по логике Мытищинского и Мособлсуда вообще отвечать не пришлось бы.
Мне районное управление ПФР Протоколом Комиссии незаконно отказало в досрочной пенсии. Суд не согласился с решением Комиссии и предписал назначить пенсию.
Второй иск был о компенсациях после такого незаконного Протокола ПФР. Суд выдал феноменальное обоснование - ответственности ПФР быть не может, так как в своих незаконных !!! действиях он реализовывал публично-властные полномочия.
Если перевести на русский бытовой - если госконтора официально нарушает права граждан, то можно. Главное, чтобы официально было оформлено (Протокол, сдал-принял, отпечатки пальцев...)
mihvol_61 12 июля 2018 | 17:01
А за царапины на ментовских дубинках - успокоителях. кто платить будет? Вдова или дети убитого.
Ведь в рашке, сами знаете какой, ментяру сподобились предъявить ИСК к УЖЕ отсидевшему за митинг с возмещение за расколотый шлем космонавта.
Правда за "скол эмали зуба" эта же самая рашка САМА ыдает подонку-менту - КВАРТИРУ в Москве, стоимостью в несколько МИЛЛИОНОВ.