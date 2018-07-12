Верховный суд Татарстана взыскал с МВД 50 тысяч рублей за смерть мужчины после пыток в отделе полиции

До этого Районный суд Казани взыскал с ведомства 10 тысяч рублей, — сообщает «Новая газета». Как заявил адвокат потерпевшей стороны Игорь Шолохов, такая ничтожная компенсация, присужденная на национальном уровне, станет дополнительным поводом для обращения в ЕСПЧ. Напомню, Павел Дроздов был задержан в 2012-ом году за шумное поведение в кафе. Его доставили в отдел полиции, и там связали в позе ласточки. Через 12 минут Дроздов скончался. Добиться возбуждения уголовного дела против сотрудников полиции брату погибшего удалось лишь через 8 месяцев, а за последние 5 лет расследование уголовного дела три раза прекращалось. В результате, в прошлом году трое сотрудников полиции были приговорены к условным срокам – от 3 с половиной до 4 лет.