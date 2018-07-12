"Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Путиным «не займет много времени»"

«Мы посмотрим, что произойдет. Это просто встреча в свободном стиле. Это может привести к продуктивным результатам, а, может, нет», — сказал Трамп на пресс-конференции. Президент США добавил, что не считает Путина врагом. «Он – конкурент, но не мой враг. Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы называть другом. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды», — сказал Трамп. Напомню, встреча двух лидеров, как ожидается, пройдет в Хельсинки 16 июля.