Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Путиным «не займет много времени»
«Мы посмотрим, что произойдет. Это просто встреча в свободном стиле. Это может привести к продуктивным результатам, а, может, нет», — сказал Трамп на пресс-конференции. Президент США добавил, что не считает Путина врагом. «Он – конкурент, но не мой враг. Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы называть другом. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды», — сказал Трамп. Напомню, встреча двух лидеров, как ожидается, пройдет в Хельсинки 16 июля.
Комментарии62
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sergirusso 12 июля 2018 | 15:33
Вангую - будет просто фотосессия...
andre_klimov 12 июля 2018 | 15:35
sergirusso:
Именно об этом Путин и мечтает.
sanisan 12 июля 2018 | 15:42
Окончание фразы Трампа так выглядит - "....Надеюсь, когда-нибудь он станет моим другом, это возможно.*
zmeelov_1 12 июля 2018 | 15:53
sanisan: Да кому нужно это чучело пиндоское? Пусть Европа шестерит - это в её традициях. Путин не прогнётся. Его вшивым блефом не проведёшь. Дашь на дашь не подпишешь.
kottigr1 12 июля 2018 | 15:57
zmeelov_1: Россиянам начхать на Путина вместе с РФ.. Нафига им нужно государство, где полицаи забив до смерти простого гражданина РФ получают за это штраф в 50 тысяч рублей ? .. Да гори эта воровская малина "синим пламенем".. !
fosst13 12 июля 2018 | 16:04
kottigr1: Кто-то тебя тут насильно держит? Вперёд, к лучшей жизни! Планета она большая и загранпаспорт получить нынче можно свободно.
kottigr1 12 июля 2018 | 16:10
fosst13: Мне нравится земля на которой я живу. Пусть лучше всякие засранцы уезжают в свой Рай в виде трудовых лагерей КНДР..
sjuzanna 12 июля 2018 | 16:53
fosst13: Полагаю, что для тебя 50 тысяч рублей астрономическая сумма.
gordy 12 июля 2018 | 16:07
"Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Путиным «не займет много времени»"
Уговоров не будет?
mavviomi 12 июля 2018 | 16:20
gordy: встреча с глазу на глаз продлится не больше чем нужно для хорошего миньета. На кого там санкции наложили?
serg4422 12 июля 2018 | 15:45
andre_klimov: это трамп мечтает постоять рядом с ВЕЛИКИМ ПУТИНЫМ.
kremlefurer 12 июля 2018 | 15:54
Трамп это жалкая фигурка в эпоху "Мой ник"
romashka__ 12 июля 2018 | 15:59
Да уж! Трамп прав. С таким другом и врагов не надо.
punyoshohlai 12 июля 2018 | 15:57
serg4422:
Путин рост 170, Трамп рост 190
Других показателей великости нет
lager23 12 июля 2018 | 16:36
punyoshohlai: Рост Берлускони 165, вес 77кг
" Я выше Путина и Саркози, я не гном на каблуках",- сказал Берлускони...
Так что дела обстоят гораздо хуже!
Путин 162/ вес 75кг Трамп рост 191/ вес 100кг
sjuzanna 12 июля 2018 | 16:55
punyoshohlai: gordy: Чтобы обляпать грязью, много времени не нужно.
sjuzanna 12 июля 2018 | 16:57
punyoshohlai: У Наполеона рост был 150 см
vezdehod 12 июля 2018 | 16:20
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Путиным «не займет много времени»
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Совсем янки оборзели - нашего царя батюшку презирают.
estamp 12 июля 2018 | 15:56
sergirusso: Вангую - будет просто фотосессия...
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Оближись! Фотосессию готовят полтора месяца. И посланники Трампа, включая конгрессменов уже раза три прилетали к Пу.
vilingrad 12 июля 2018 | 16:21
sergirusso: Сколько шуму из-за двух кусков говна:)
lvl100500 12 июля 2018 | 17:01
sergirusso: Вангую//
Вангую - ты просто дебил..
banyi2 12 июля 2018 | 15:35
А о чем с Трампом до ноября договариваться можно? Чисто по понятиям на будущее)
nestor199 12 июля 2018 | 15:40
banyi2: Путин будет договариваться о чем-то с Трампом? А это Путину надо?
banyi2 12 июля 2018 | 15:44
nestor199: Я вот придумать не могу )
riots 12 июля 2018 | 15:49
nestor199: Это не столько Путину надо сколько вам.
nestor199 12 июля 2018 | 16:40
riots: А мне оно надо?
riots 12 июля 2018 | 17:18
nestor199: Может и не надо. Пока.
olegleon 12 июля 2018 | 15:37
ещё раз
"Instead, the U.S. leader calls Putin a “competitor” and says he is representing the best interests of the Russian people as he represents those of Americans."
представляет интересы народа. Путин российского, а Трамп американского. именно это сказал Трамп
kremlefurer 12 июля 2018 | 15:56
olegleon: Ладно тебе жалиться, вашего лахтинского он может и представляет, а мой интерес "Мой ник" явно игнорирует
rampa 12 июля 2018 | 15:58
olegleon: "представляет интересы народа. Путин российского ..... сказал Трамп" Вот старый уже Трамп, а такой наивный )))
student_ru_ru 12 июля 2018 | 16:28
olegleon: Ну если сам Трамп сказал, то да, представляет.)
gennady_77 12 июля 2018 | 15:38
что-то мне подсказывает, что на эту встречу владимир владимирович не опоздает, вопреки привычке. готов сделать ставку.
banyi2 12 июля 2018 | 15:42
gennady_77: 100$ ставлю, что опоздает! Ему это не так важно. Расчет через карты. Свяжемся по скайпу, я номер скину. Идёт?
gennady_77 12 июля 2018 | 16:19
banyi2: 100 долларов? это предел твоих мечтаний или оценка крутости ввп? не согласен.
lager23 12 июля 2018 | 16:39
banyi2: ставлю 200$ , что Путин не заставит Трампа ждать!
banyi2 12 июля 2018 | 15:49
gennady_77: Кто был инициатором встречи? Поэтому перед ставкой подумайте )))
zmeelov_1 12 июля 2018 | 15:57
banyi2: Как кто был? Пиндосня в Москву притащилась. Никто их не звал.
kottigr1 12 июля 2018 | 16:01
zmeelov_1: Это когда вся российская власть и депутаты российской Думы приветствовали пару американских сенаторов приехавших в Россию туристами овациями и стоя ?.. Фу.. Какое позорище и унижение для России..
banyi2 12 июля 2018 | 15:58
gennady_77: Ну отпишись, или ты фуфлыжник? )
avp235 12 июля 2018 | 16:21
gennady_77:
Если опоздает, Трамп ждать не будет, тоже уйдет.
old44 12 июля 2018 | 16:32
avp235: в этот раз он с ночи будет ждать, чтоб невзначай не опоздать
platonnekafrin 12 июля 2018 | 15:39
Тут на Эхе многие к Путину, минуя Пескова, обращаются. Наверно, линия прямая. Попробую я тоже: "Владимир Владимирович, не ехайте вы к этому обормоту Трампу, особливо, если уже отвыкли на коленках ползать или спина больная".
lvl100500 12 июля 2018 | 15:59
platonnekafrin: Я уверен Путин прочтёт твой коммент и последует твоему совету. Ползать перед Трампом не станет))) Посидят, поговорят. Потом пара фоток с натянутыми улыбками и по домам. И всё останется на своих местах. В 404-й парась будет и дальше хрюкать о российской агрессии, в Сирии Асад при помощи наших будет помаленьку давить игиловцев и прочую проамериканскую шушеру. Американцы будут придумывать новые санкции... В общем всё как обычно.
lager23 12 июля 2018 | 16:45
lvl100500:
Трамп может выкинуть суммы и номера "странных" банковских счётов и спросить у Вовы с улыбкой: "Ну, что накладываем арест на эти счета?". Володя ничего не ответит, но попробует впоследствии разобраться в цифрах и названиях фирм, и станет ему грустно...
lvl100500 12 июля 2018 | 16:49
lager23: Так что ж не выкидывает? У Вовы даже если какие то счета и есть, то Трампу дор них добраться мозгов не хватит. Наш Вова такой Вова...
om7 12 июля 2018 | 15:41
Трампнаш просто издевается над луноликим Ху. Россия должна срочно надуть губы и обидеться.
riots 12 июля 2018 | 15:51
В общем - посмотрим на поведение пациента .
lvl100500 12 июля 2018 | 15:53
Отношения России и Штатов в ужасном "загоне"... Встреча президентов ничего координально не изменит. Геополитические противоречия слишком велики.
zemljanka 12 июля 2018 | 15:53
Два сапога...
Одного поля...
И т.д.
motooppic 12 июля 2018 | 15:58
Когда Путин разрешит Трампу уйти, тогда и закончится встреча. Ибо Путин, как говорим мы, демократы, это Президент всего мира, а все остальные-его помощники!
poluputing 12 июля 2018 | 16:28
motooppic: ваш диагноз трудно определить, но это- что-то летальное
byaka50 12 июля 2018 | 15:59
Болтун.
radionews 12 июля 2018 | 16:03
Путин как объект бизнес-интересов Трампа не существует.
А больше трампу с ним говорить не о чем.
Он уже порешал вопросы с НАТО и ЕС. Ну, по приколу можно и на Путина поглядеть.
Пока не в прицел. А там посмотрим - сказал Трамп.
А рашки только на его избрание минимум 16 миллиардов упалили.
margosher 12 июля 2018 | 16:05
Ребята! Всё станет ясно с первых минут. Если Путин опоздает, как всегда, то... А вот, если не посмеет опоздать, тогда -да...
irinakingsize1 12 июля 2018 | 16:15
На эту новость опять лахтинские правой рукой заработали. Уймитесь, бешеные-в кровь сотрете!
Конгрессмены приехали, Госдума опять вскочила и захлопала, в ответ конгрессмены назвали власть мафией и отбыли. После такого диагноза Трамп и заявил, что ненадолго приедет. Кому хочется пачкаться?
kryimzdick 12 июля 2018 | 16:18
Долго ли умеючи?
sergo_25_26 12 июля 2018 | 16:32
путин просто развешивает у себя фотки в спальне с американскими президентами. И перед сном говорит - где теперь они и где Я.
poluputing 12 июля 2018 | 16:32
Трамп выделил Порошенко 20 минут, поэтому Путину выделит чуть больше, что бы не обидеть. Иначе нельзя , душевнобольные очень обидчивы. А с ядерной кнопкой , мало ли что. В отличие от россиянцев, американцы хотят жить.
grossalexis072018 12 июля 2018 | 16:32
Это будет очередной бизнес-проект Трампа - Вывод американских войск из Сирии;)) Топтание сирийской пустыни сапогами рашкозойдов и отсутствие "Корпуса стражей Ислама" на юге страны - это единственная замануха, коротая есть у ВВП ;))
aler_il1 12 июля 2018 | 16:42
Короче, попи*деть едет. Уже понятно, что ни о чем не договорятся, да и проект резолюции уже есть. Если в стратегических местах вставить "стремительным домкратом", то от бессмертного творения Остапа Бендера и не отличить будет.
sjuzanna 12 июля 2018 | 16:51
Жаль Юрий Никулин умер,а то неплохо б вместо Путина его отправить в Хельсинки на встречу Трампом.
sasass 12 июля 2018 | 17:31
Говорить -то будет не о чем - разные весовые категории по всем направлениям жизни и развитии.....