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15:31, 12 июля 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Путиным «не займет много времени»

«Мы посмотрим, что произойдет. Это просто встреча в свободном стиле. Это может привести к продуктивным результатам, а, может, нет», — сказал Трамп на пресс-конференции. Президент США добавил, что не считает Путина врагом. «Он – конкурент, но не мой враг. Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы называть другом. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды», — сказал Трамп. Напомню, встреча двух лидеров, как ожидается, пройдет в Хельсинки 16 июля.

Комментарии

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sergirusso 12 июля 2018 | 15:33

Вангую - будет просто фотосессия...

andre_klimov 12 июля 2018 | 15:35

sergirusso:
Именно об этом Путин и мечтает.

sanisan 12 июля 2018 | 15:42

Окончание фразы Трампа так выглядит - "....Надеюсь, когда-нибудь он станет моим другом, это возможно.*

zmeelov_1 12 июля 2018 | 15:53

sanisan: Да кому нужно это чучело пиндоское? Пусть Европа шестерит - это в её традициях. Путин не прогнётся. Его вшивым блефом не проведёшь. Дашь на дашь не подпишешь.

kottigr1 12 июля 2018 | 15:57

zmeelov_1: Россиянам начхать на Путина вместе с РФ.. Нафига им нужно государство, где полицаи забив до смерти простого гражданина РФ получают за это штраф в 50 тысяч рублей ? .. Да гори эта воровская малина "синим пламенем".. !

fosst13 12 июля 2018 | 16:04

kottigr1: Кто-то тебя тут насильно держит? Вперёд, к лучшей жизни! Планета она большая и загранпаспорт получить нынче можно свободно.

kottigr1 12 июля 2018 | 16:10

fosst13: Мне нравится земля на которой я живу. Пусть лучше всякие засранцы уезжают в свой Рай в виде трудовых лагерей КНДР..

sjuzanna 12 июля 2018 | 16:53

fosst13: Полагаю, что для тебя 50 тысяч рублей астрономическая сумма.

gordy 12 июля 2018 | 16:07

"Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Путиным «не займет много времени»"

Уговоров не будет?

mavviomi 12 июля 2018 | 16:20

gordy: встреча с глазу на глаз продлится не больше чем нужно для хорошего миньета. На кого там санкции наложили?

(комментарий скрыт)

serg4422 12 июля 2018 | 15:45

andre_klimov: это трамп мечтает постоять рядом с ВЕЛИКИМ ПУТИНЫМ.

kremlefurer 12 июля 2018 | 15:54

Трамп это жалкая фигурка в эпоху "Мой ник"

romashka__ 12 июля 2018 | 15:59

Да уж! Трамп прав. С таким другом и врагов не надо.

punyoshohlai 12 июля 2018 | 15:57

serg4422:
Путин рост 170, Трамп рост 190
Других показателей великости нет

lager23 12 июля 2018 | 16:36

punyoshohlai: Рост Берлускони 165, вес 77кг
" Я выше Путина и Саркози, я не гном на каблуках",- сказал Берлускони...
Так что дела обстоят гораздо хуже!

Путин 162/ вес 75кг Трамп рост 191/ вес 100кг

sjuzanna 12 июля 2018 | 16:55

punyoshohlai: gordy: Чтобы обляпать грязью, много времени не нужно.

sjuzanna 12 июля 2018 | 16:57

punyoshohlai: У Наполеона рост был 150 см

vezdehod 12 июля 2018 | 16:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Путиным «не займет много времени»
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Совсем янки оборзели - нашего царя батюшку презирают.

estamp 12 июля 2018 | 15:56

sergirusso: Вангую - будет просто фотосессия...
---
Оближись! Фотосессию готовят полтора месяца. И посланники Трампа, включая конгрессменов уже раза три прилетали к Пу.

vilingrad 12 июля 2018 | 16:21

sergirusso: Сколько шуму из-за двух кусков говна:)

lvl100500 12 июля 2018 | 17:01

sergirusso: Вангую//

Вангую - ты просто дебил..

banyi2 12 июля 2018 | 15:35

А о чем с Трампом до ноября договариваться можно? Чисто по понятиям на будущее)

nestor199 12 июля 2018 | 15:40

banyi2: Путин будет договариваться о чем-то с Трампом? А это Путину надо?

banyi2 12 июля 2018 | 15:44

nestor199: Я вот придумать не могу )

riots 12 июля 2018 | 15:49

nestor199: Это не столько Путину надо сколько вам.

nestor199 12 июля 2018 | 16:40

riots: А мне оно надо?

riots 12 июля 2018 | 17:18

nestor199: Может и не надо. Пока.

olegleon 12 июля 2018 | 15:37

ещё раз
"Instead, the U.S. leader calls Putin a “competitor” and says he is representing the best interests of the Russian people as he represents those of Americans."
представляет интересы народа. Путин российского, а Трамп американского. именно это сказал Трамп

kremlefurer 12 июля 2018 | 15:56

olegleon: Ладно тебе жалиться, вашего лахтинского он может и представляет, а мой интерес "Мой ник" явно игнорирует

rampa 12 июля 2018 | 15:58

olegleon: "представляет интересы народа. Путин российского ..... сказал Трамп" Вот старый уже Трамп, а такой наивный )))

student_ru_ru 12 июля 2018 | 16:28

olegleon: Ну если сам Трамп сказал, то да, представляет.)

gennady_77 12 июля 2018 | 15:38

что-то мне подсказывает, что на эту встречу владимир владимирович не опоздает, вопреки привычке. готов сделать ставку.

banyi2 12 июля 2018 | 15:42

gennady_77: 100$ ставлю, что опоздает! Ему это не так важно. Расчет через карты. Свяжемся по скайпу, я номер скину. Идёт?

gennady_77 12 июля 2018 | 16:19

banyi2: 100 долларов? это предел твоих мечтаний или оценка крутости ввп? не согласен.

lager23 12 июля 2018 | 16:39

banyi2: ставлю 200$ , что Путин не заставит Трампа ждать!

banyi2 12 июля 2018 | 15:49

gennady_77: Кто был инициатором встречи? Поэтому перед ставкой подумайте )))

zmeelov_1 12 июля 2018 | 15:57

banyi2: Как кто был? Пиндосня в Москву притащилась. Никто их не звал.

kottigr1 12 июля 2018 | 16:01

zmeelov_1: Это когда вся российская власть и депутаты российской Думы приветствовали пару американских сенаторов приехавших в Россию туристами овациями и стоя ?.. Фу.. Какое позорище и унижение для России..

banyi2 12 июля 2018 | 15:58

gennady_77: Ну отпишись, или ты фуфлыжник? )

avp235 12 июля 2018 | 16:21

gennady_77:
Если опоздает, Трамп ждать не будет, тоже уйдет.

old44 12 июля 2018 | 16:32

avp235: в этот раз он с ночи будет ждать, чтоб невзначай не опоздать

platonnekafrin 12 июля 2018 | 15:39

Тут на Эхе многие к Путину, минуя Пескова, обращаются. Наверно, линия прямая. Попробую я тоже: "Владимир Владимирович, не ехайте вы к этому обормоту Трампу, особливо, если уже отвыкли на коленках ползать или спина больная".

lvl100500 12 июля 2018 | 15:59

platonnekafrin: Я уверен Путин прочтёт твой коммент и последует твоему совету. Ползать перед Трампом не станет))) Посидят, поговорят. Потом пара фоток с натянутыми улыбками и по домам. И всё останется на своих местах. В 404-й парась будет и дальше хрюкать о российской агрессии, в Сирии Асад при помощи наших будет помаленьку давить игиловцев и прочую проамериканскую шушеру. Американцы будут придумывать новые санкции... В общем всё как обычно.

lager23 12 июля 2018 | 16:45

lvl100500:
Трамп может выкинуть суммы и номера "странных" банковских счётов и спросить у Вовы с улыбкой: "Ну, что накладываем арест на эти счета?". Володя ничего не ответит, но попробует впоследствии разобраться в цифрах и названиях фирм, и станет ему грустно...

lvl100500 12 июля 2018 | 16:49

lager23: Так что ж не выкидывает? У Вовы даже если какие то счета и есть, то Трампу дор них добраться мозгов не хватит. Наш Вова такой Вова...

om7 12 июля 2018 | 15:41

Трампнаш просто издевается над луноликим Ху. Россия должна срочно надуть губы и обидеться.

riots 12 июля 2018 | 15:51

В общем - посмотрим на поведение пациента .

lvl100500 12 июля 2018 | 15:53

Отношения России и Штатов в ужасном "загоне"... Встреча президентов ничего координально не изменит. Геополитические противоречия слишком велики.

zemljanka 12 июля 2018 | 15:53

Два сапога...
Одного поля...
И т.д.

(комментарий скрыт)

motooppic 12 июля 2018 | 15:58

Когда Путин разрешит Трампу уйти, тогда и закончится встреча. Ибо Путин, как говорим мы, демократы, это Президент всего мира, а все остальные-его помощники!

poluputing 12 июля 2018 | 16:28

motooppic: ваш диагноз трудно определить, но это- что-то летальное

byaka50 12 июля 2018 | 15:59

Болтун.

radionews 12 июля 2018 | 16:03

Путин как объект бизнес-интересов Трампа не существует.
А больше трампу с ним говорить не о чем.
Он уже порешал вопросы с НАТО и ЕС. Ну, по приколу можно и на Путина поглядеть.
Пока не в прицел. А там посмотрим - сказал Трамп.
А рашки только на его избрание минимум 16 миллиардов упалили.

margosher 12 июля 2018 | 16:05

Ребята! Всё станет ясно с первых минут. Если Путин опоздает, как всегда, то... А вот, если не посмеет опоздать, тогда -да...

irinakingsize1 12 июля 2018 | 16:15

На эту новость опять лахтинские правой рукой заработали. Уймитесь, бешеные-в кровь сотрете!
Конгрессмены приехали, Госдума опять вскочила и захлопала, в ответ конгрессмены назвали власть мафией и отбыли. После такого диагноза Трамп и заявил, что ненадолго приедет. Кому хочется пачкаться?

kryimzdick 12 июля 2018 | 16:18

Долго ли умеючи?

sergo_25_26 12 июля 2018 | 16:32

путин просто развешивает у себя фотки в спальне с американскими президентами. И перед сном говорит - где теперь они и где Я.

poluputing 12 июля 2018 | 16:32

Трамп выделил Порошенко 20 минут, поэтому Путину выделит чуть больше, что бы не обидеть. Иначе нельзя , душевнобольные очень обидчивы. А с ядерной кнопкой , мало ли что. В отличие от россиянцев, американцы хотят жить.

grossalexis072018 12 июля 2018 | 16:32

Это будет очередной бизнес-проект Трампа - Вывод американских войск из Сирии;)) Топтание сирийской пустыни сапогами рашкозойдов и отсутствие "Корпуса стражей Ислама" на юге страны - это единственная замануха, коротая есть у ВВП ;))

aler_il1 12 июля 2018 | 16:42

Короче, попи*деть едет. Уже понятно, что ни о чем не договорятся, да и проект резолюции уже есть. Если в стратегических местах вставить "стремительным домкратом", то от бессмертного творения Остапа Бендера и не отличить будет.

sjuzanna 12 июля 2018 | 16:51

Жаль Юрий Никулин умер,а то неплохо б вместо Путина его отправить в Хельсинки на встречу Трампом.

sasass 12 июля 2018 | 17:31

Говорить -то будет не о чем - разные весовые категории по всем направлениям жизни и развитии.....

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