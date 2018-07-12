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15:00, 12 июля 2018

Власти Кургана предложили жильцам аварийного дома отдать детей в приют из-за небезопасных условий проживания

Взрослым предоставят квартиры маневренного фонда из расчета 6 квадратных метров на человека.

«Администрации города предпочтительней забрать детей у родителей, чем предоставить людям безопасное жилье», говорят жители разрушающегося дома в Кургане. Как пишет издание Znak.com, люди, которые подали иск к мэрии города с требованием о переселении, получили письма на бланке заместителя губернатора по социальной политике. В бумаге предлагалось отдать детей в приют, а взрослым переместиться в жилье маневренного фонда из расчета в шесть квадратных метров на человека. Курганцы отказались.

По данным Znak.com, жители бьются за расселение с позапрошлого года. Они говорят, что здание деформируется и разрушается: из-за перекосов рвутся обои и лопаются стекла в окнах. По их словам, администрация города старается угрозу обвала дома не замечать, а на все обращения граждан отвечает отписками.

Очередное заседание суда, рассматривающего иск курганцев, пройдет на следующей неделе.

Комментарии

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rampa 12 июля 2018 | 15:07

может все же дно?

patrikk_1 12 июля 2018 | 15:10

rampa:

А где, в какой стране раздают квартиры, если разрушенное жильё не застраховано? Может только в КНДР.

pmasel 12 июля 2018 | 15:15

patrikk_1: А че, Россия теперь не правопреемник СССР? Готова выйти из совбеза? Почему государство - собственник не страхует свое жилой фонд?

ivfn 12 июля 2018 | 16:19

pmasel:
Почему государство - собственник не страхует свое жилой фонд?//
Не для этого мы погибали в 91 на баррикадах,чтобы государство о нас беспокоилось.

danko1 12 июля 2018 | 15:17

А я предлагаю не травмировать детей, а переселить их вместе с родителями в многочисленные пустующие дворцы Путина, построенные за счет бюджета, а значит, и за их счет.

tvitov66 12 июля 2018 | 15:25

danko1: "Это не наш метод"(с)

nikolaitschi 12 июля 2018 | 15:25

patrikk_1: Социальное жилье для бедных предоставляют в любой уважающей себя стране. Пересчитайте путинские дворцы и поймете, что места хватит для всех., а детей отбирают из человеконенавистничества.

poluputing 12 июля 2018 | 15:25

patrikk_1: м нехай назло жидобандеровцам руины поглотят ентих курганцев с дитями. Бабы ещё нарожают( тем более после ЧМ). Правда патруся? Фарша на очередную гибридку хватит?

pusin_patriot 12 июля 2018 | 15:26

patrikk_1:

1) Италия.
Сицилийский город Ганджи имеет население около 7 000 и избыток домов, которые не видели человеческого лица на протяжении десятилетий. Италия предоставит вам бесплатно дом, если вы обещаете остаться и отремонтировать его.

2) США.
Когда-то шумный город Гэри, сегодня имеет около 10 000 заброшенных домов. Новый закон в штате Индиана дает возможность принять пустующее имущество всего за 1 символический доллар

3) Зимбабве.
Южноафриканское государство раздает бесплатно дома только для своих бедных граждан.

4) Венесуэла.
На сегодняшний день в этой стране построено 630 330 единиц бесплатного жилья. Есть два условия для его получения - ваша заработная плата не должна превышать 676 американских долларов

5) Чили.
Государство Южной Америки предоставляет жилье своему нижнему эшелону населения.

6) Канада.
Правительство Медисин Хет, провинция Альберта, приняло решение обеспечить жильем всех своих бездомных, чтобы ликвидировать беспризорность и сэкономить деньги налогоплательщиков

pusin_patriot 12 июля 2018 | 15:31

Кроме того, социальное жильё (предоставляется с сохранением собственности за государством-муниципалитетом).

Австралия,
Великобритания,
Германия,
Россия,
Гонконг,
Сингапур,
Швеция.

См. Вики - Социальное жильё.

koltak76_ 12 июля 2018 | 16:39

pusin_patriot: догоним и перегоним Зимбабву!
Для ускорения процесса пошлем Марьяшку к Крокодилу опыт перенимать!!!

virgenu 12 июля 2018 | 15:34

patrikk_1: Полный идиот! В США целая система субсидированного жилья, когда неимущий квартиросъёмщик платит не более одной трети своего дохода за рент, независимо от стоимости квартиры, остальное доплачивает город.Такого подлого отношения к детям нет ни в одной стране.

viktorova 12 июля 2018 | 15:34

patrikk_1: в англи, если человеку негде жить и нет работы ему государство бесплатно даёт жильё из расчета 1 спальня на человека. Это 2 комнатная квартира по российским меркам. Также этот человек получает пособие, на которое он может прожить сам и отдельно существуют пособия на детей.

sparky 12 июля 2018 | 15:47

patrikk_1: Тебе бы, дебилу, промолчать, но ты обязательно высунешься, чтобы доказать твою дебильность.

platonnekafrin 12 июля 2018 | 16:00

sparky: Если бы дебил мог такие вещи понимать, он бы не был патрикком.

koltak76_ 12 июля 2018 | 16:51

sparky: Главное здесь понимать, что наш дебил любит путена за денюшку.
Знай наших! Бойся, проклятая Америка!! Россия встает с колен!!!

hz6691 12 июля 2018 | 15:52

patrikk_1: При средней пенсии 13 тыс. можно застраховать только бачок от унитаза.

koltak76_ 12 июля 2018 | 16:42

patrikk_1: Верно, говорите, товарищ!!!
Проклятые гейропейцы сжигают своих малоимущих граждан, а их детишек съедают.
Россия - вперед!!! Урррррраааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!

byaka50 12 июля 2018 | 15:23

rampa: пропасть бездонная...

(комментарий скрыт)

punyoshohlai 12 июля 2018 | 15:16

Единая Россия? Риторический вопрос

blindpew_33 12 июля 2018 | 15:19

Ровно по сюжету фильма "Дурак", только несколько оптимистичнее.

sapiens17 12 июля 2018 | 15:23

blindpew_33: пока оптимистичнее

blindpew_33 12 июля 2018 | 15:26

sapiens17: Ну да.
По крайней мере детей пытаются спасти, и не мочат тех, кто предупреждает о катастрофе.
А так всё точно по фильму.

rampa 12 июля 2018 | 15:35

blindpew_33: детей пытаются спасти? Отправив их в наши дет.дома? И оставив их там навсегда после того, как их родителей завалит обломками дома?

blindpew_33 12 июля 2018 | 16:42

rampa: Детдома бывают разные. В том числе и относительно приличные.
Уж всяко лучше, чем погибнуть под обломками.
Но конечно, выглядит эта новость, как из зазеркалья. Сюр полнейший и кафка.

clandestino 12 июля 2018 | 15:22

Детей в приют, жён в бордель, самим в тюрьму или психушку, деньги и ценности, если таковые имеются, сдать на хранение властям Кургана. Временно, до реализации майских указов.

virgenu 12 июля 2018 | 15:29

Характерное решение для путинского режима! Даже для детей нет денег- скотство запредельное!От живых родителей отобрать детей! Вместо одного стадиона можно было построить целый посёлок.

poluputing 12 июля 2018 | 15:36

virgenu: на стоимость питерского - больше, но смердам нужны зрелища

klar_01 12 июля 2018 | 15:35

Ни стыда, ни совести у курганских властей. Подлецы. Даже животные и птицы, кроме кукушек, своих детей не бросают, бывает, что и чужих растят и кормят.

vedma2017 12 июля 2018 | 15:55

klar_01:
А что, думаете, из путинских назначенцев есть кто-нибудь лучше ?

agriment 12 июля 2018 | 15:41


Власти Кургана пусть своих детей сдадут в приют, как пример для подражания.

Совсем сбрендили, от обжорства на государственных(народонаселения) харчах..

orein51 12 июля 2018 | 15:42

а в это время в МОСКВЕ СОБЯКИН перекладывает очередную мраморную плитку...

hz6691 12 июля 2018 | 15:50

Можно выселить на оставшиеся от мундиаля стадионы, или разместить под крымским мостом.

ed10075 12 июля 2018 | 16:24

Может лучше эти власти в тюрьму? Было бы логичней.

koltak76_ 12 июля 2018 | 16:30

Вот это по нашенски! вот это по Путенски!!
Россия, вставшая с колен, заберет ваших детей,
потому что власть не может выполнить свои обещания,
и расселить людей из аварийного жилья!
Закон Димы Яковлева в квадрате..
Россия - вперед! Слава вошдю!!! Уррррааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!

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