Власти Кургана предложили жильцам аварийного дома отдать детей в приют из-за небезопасных условий проживания

Взрослым предоставят квартиры маневренного фонда из расчета 6 квадратных метров на человека.

«Администрации города предпочтительней забрать детей у родителей, чем предоставить людям безопасное жилье», говорят жители разрушающегося дома в Кургане. Как пишет издание Znak.com, люди, которые подали иск к мэрии города с требованием о переселении, получили письма на бланке заместителя губернатора по социальной политике. В бумаге предлагалось отдать детей в приют, а взрослым переместиться в жилье маневренного фонда из расчета в шесть квадратных метров на человека. Курганцы отказались.

По данным Znak.com, жители бьются за расселение с позапрошлого года. Они говорят, что здание деформируется и разрушается: из-за перекосов рвутся обои и лопаются стекла в окнах. По их словам, администрация города старается угрозу обвала дома не замечать, а на все обращения граждан отвечает отписками.

Очередное заседание суда, рассматривающего иск курганцев, пройдет на следующей неделе.