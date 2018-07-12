Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось добиться увеличения расходов НАТО на оборону...

Это решение он назвал «беспрецедентным», — передает агентство Рейтер. Ранее сообщалось, что Трамп созвал экстренное совещание лидеров стран-членов альянса, на котором раскритиковал участников НАТО из-за недостаточных расходов на оборону. Перед этим, президент США в Твиттере написал, что расходы на оборону должны быть немедленно подняты до 2% ВВП.

О расширении НАТО журналистам заявил и генсек альянса Йенс Столтенберг.