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15:00, 12 июля 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось добиться увеличения расходов НАТО на оборону

Это решение он назвал «беспрецедентным», — передает агентство Рейтер. Ранее сообщалось, что Трамп созвал экстренное совещание лидеров стран-членов альянса, на котором раскритиковал участников НАТО из-за недостаточных расходов на оборону. Перед этим, президент США в Твиттере написал, что расходы на оборону должны быть немедленно подняты до 2% ВВП.

О расширении НАТО журналистам заявил и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Комментарии

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jjuddgge_ddrredd 12 июля 2018 | 15:04

Для Трампа встреча с Путей не первостепенно важна. В отличии от саммита НАТО. Цель встречи с Путей - потроллить свой истэблишмент в D.C. и поставить на место конгресс с сенатом. Ну а Путя просто подыграет Трампу. И все - довольны...хе-хе.
Молодец Трамп!
Показывает, кто здесь босс. #MAGA!
Лживая и лицемерная Европа хорошо устроилась. Паразитирует на Америке. US платят 70% бюджета НАТО, 4% на оборону, а Германия меньше 2% и ещё ведёт нечестную торговлю с Америкой (множество скрытых барьеров).
Официалы Ирана ОТКРЫТО угрожают нанести удар по US, а Европа, вместо того, чтобы поддержать Америку, лезет со своими инвестициями во враждебный Америке Иран. И это союзнички?! Европа ведёт себя как жадная и беспринципная проститутка. Зачем US такой "союзник", постоянно гадящий Америке!?
У Америке есть верные союзники - Израиль, Саудиты, Япония. Это надёжные союзники на все времена. Корея. Рокет мен в будущем станет надёжным партнёром US, гораздо более надёжным, чем лживая бабулька Меркель и французский Микрон, это напышенный самодовольный и глупый наполеончик, у которого жена старше его на 24 (!) года. А Европе давно надо было дать пинка.
Но шарлатан Барак Хуссейн Обама и его коррупционная банда были падки на европейскую лесть. Хуссейнича сделали лауреатом Нобелевки, например (позорище!)
А Трамп - патриот Америки, не лицемер, #AmericaFirst, и человек с йайцами, в отличии от трансгендера Обамки))
Отвечать придуркам всех мастей, пригожинским 11-рублёвым, бандеровским троллям и всяким пэнзионэрам маразматикам не собираюсь, так что сорри, бедолаги))..

jjuddgge_ddrredd 12 июля 2018 | 15:07

ЗЫ. Люблю Америку! Именно Америку, а не NYC. Недавно вернулся оттуда (у Меня там брат на ПМЖ, погостил немного). Самая комфортная, свободная и удобная страна в Мире для проживания, особенно т.н. одноэтажная Америка с преимущественно белым населением, где шерифы знают своё дело. Где чистота и порядок. Люди доброжелательны и искренние очень.
В Европе не так. Вроде и улыбаются, но лицемерно как-то. И постоянно ищут свой гешефт. Рассчитывали на дешёвую рабочую силу, поэтому неадекватная баьулька Меркель открыла по-сути границы муслимам, мол, ассимилируются и будут трудиться на благо Германии. Да, ща, будут работать муслимы на мануфактурах Мерседес и Бош)))
Они будут сидеть на корточках, делать харрасмент к немкам, и требовать повысить размер пособия. А иначе начнут жечь машины на улицах Берлина. Немногие будут работать - делать шаурму, но на заводах и сельхоз. работы - никогда.
Не нра мне Европа...хе-хе.

patrikk_1 12 июля 2018 | 15:07

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось добиться увеличения расходов НАТО на оборону...

Не кинут? Это же гомики, бесстыжие и бессовестные еврогомики.

rom8883 12 июля 2018 | 15:12

patrikk_1: Что лайк себе не ставите?

polsan 12 июля 2018 | 15:14

patrikk_1: Хуже тебя и бессовестней твой банды троллей вряд ли кого найдёшь! )

danko1 12 июля 2018 | 15:22

polsan: Патрики и другие портянки, мягко говоря, русофобы-фашисты.
А вот беспрецедентным будет падение жизненного уровня у россиян в результате гонки вооружения.
Во власти ограничивать себя в грабежах не будут, а с россиян 8-ую шкуру снимут.

olegleon 12 июля 2018 | 15:43

danko1: а Вы сравните уровень жизни нынешний и в 90-е годы. а заодно и в 80-е., когда нынешний стойкий электорат Путина точно так голосовал за "нерушимый блок коммунистов и беспартийных".

ukov 12 июля 2018 | 15:38

polsan:
у нас уже был "Миша 2%"
в США только будет "Доня 2%"
Америка надолго отстала от России.

poluputing 12 июля 2018 | 15:20

patrikk_1: Слава Украине , патруся! Вас ещё не смыло?

hunterhead 12 июля 2018 | 15:27

patrikk_1: "Не кинут? Это же гомики, бесстыжие и бессовестные еврогомики."

Ну что ты, Путрик - они же не путены...:-D

putin_itogy 12 июля 2018 | 15:25

jjuddgge_ddrredd:Ай маладца!
Хорошо сказали!
Всё так!

ostapbey 12 июля 2018 | 15:34

jjuddgge_ddrredd: не нра??
А ты как неисправные часы, показываешь два правильных тезиса в сутки..
Но если и слушать кого, то лучше умного, пусть и с ошибочным мнением!
Чем тебя, балабола, с правильным мнением.
Пусть и два раза в сутки..
Даже..)))))

jjuddgge_ddrredd 12 июля 2018 | 15:49

ostapbey: Привет тебе, унылый и глупый бандеровский тролляка)))
Смотрю, у тебя неподеццки бомбит твоё многострадальное бандеровское очко при виде Моих комментов. Мне нра))
Иди, поскачи, и проори "Сала Украине" - тебе должно полегчать. Покрышки жечь уже не сможешь - нет покрышек уже в нэзалэжной - все закончились.
И не ешь на ночь сырых помидоров, местный Паниковский. Даже.
Хе-хе.

ostapbey 12 июля 2018 | 16:38

jjuddgge_ddrredd: на тебя поскакать??
А нафига,..
Ты и так обкакан по ухи. От сырых помидоров небось??
Так и не ешь раз тебе все мало.
Даже...))

banyi2 12 июля 2018 | 15:05

Ничего Трамп гениального не сделал! Обычная разводка лохов на рынке) Сколько стоит? 100 рублей. Дороговато ( Ну для тебя дорогой 80 рублей! А за углом взять за 30 можно )))

fig_vvam 12 июля 2018 | 15:11

banyi2: твы за углом обычно работаешь, да?
и недорого берешь?

Трамп действует нахрапом и часто у него получается то, на что другие не решаются.
Правда иногда болтает лишнее. Но не делает.
делать глупости ему окружение и Конгресс не позволяют.

archibald_dandy_esquire 12 июля 2018 | 15:23

fig_vvam:
давно уже замечено, что Пригожинские вербовщики набирают сотрудников либо с подзаборным воспитанием, либо отсидевших, либо с панели - жаргон выдаёт, также поневоле скатываются на привычные им половые ситуации при чем очень часто, что свидетельствует о незрелых умишках и неудовлетворенности... одно время здесь каждая четвертая портянка предлагала идти работать "на ленинградку" - видать, это основное место их "работы"
ну, и, разумеется, когда нет аргументов, то авто-переход на личности :)

honduras_na_colime 12 июля 2018 | 15:33

archibald_dandy_esquire: К вашему перечню ещё нужно добавить поварятам крайне низкий айкю, отсутствие логического мышления и эрудиции.
Аргументировать что-либо по существу у них может один из ста, и то по причине объективной неправоты такого можно легко загнать в угол несколькими каментами.

kolenval99 12 июля 2018 | 15:15

banyi2: Германия, по Вашему - лох? Сомневаюсь. Особенно сомневаюсь, вспоминая немецкую промышленность.

banyi2 12 июля 2018 | 15:21

kolenval99: Лох - это не образованность и промышленность, это состояние души )))

hunterhead 12 июля 2018 | 15:35

banyi2: "Лох - это не образованность и промышленность, это состояние души )))"

Ну, тебе лучше знать свое состояние души, banyi2...:-D

hunterhead 12 июля 2018 | 15:32

banyi2: "Сколько стоит? 100 рублей. Дороговато ( Ну для тебя дорогой 80 рублей! А за углом взять за 30 можно )))"

Проституцией занимаешься, banyi2? :-D

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 12 июля 2018 | 15:12

Перевожу на доступный:
-Американское дорогущее оружие действительно неплохо продается в странах НАТО. И нас, американцев, очень радует тот факт, что военные расходы стран НАТО увеличиваются в соответствии требованиями США.

perestarok 12 июля 2018 | 15:17

abuvgrobu: "-Американское дорогущее оружие действительно неплохо продается в странах НАТО. И нас, американцев, очень радует тот факт, что военные расходы стран НАТО увеличиваются в соответствии требованиями США."

Производство этого дорогостоящего оружия - неплохой способ обворовывать народы.

point3d 12 июля 2018 | 16:12

abuvgrobu: Дорогущее оно, потому что, работать как с России за копейки инженеры не будут. Чай не холопы.

perestarok 12 июля 2018 | 15:14

"Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось добиться увеличения расходов НАТО на оборону"

Самый миролюбивый военный блок, на который все постоянно нападают.

rom8883 12 июля 2018 | 15:14

Это сколько же Кузей можно построить на их 2 % ?

(комментарий скрыт)

nikolaitschi 12 июля 2018 | 15:20

Немцы боятся только одного: не оказаться бы им, при следующем правительстве, дружеском России, как когда-то опять на берегах великой реки. Именно по этому вводились ограничения по Бундесверу и военному бюджету. Да, Германия стала другой, но мы-то те же!

student_ru_ru 12 июля 2018 | 15:21

Ну щас наши в ответ кааак возьмутся тоже беспрецедентно увеличивать расходы на оборону и кааак распилят и кааак свалят и вывезут беспрецедентно дензнаков за рубеж! Ух и выгода будет Западу - двойная. Чем больше увеличат на оборону, тем больше им вернётся.)

tararabumbia 12 июля 2018 | 15:24

Дональд два процента))) Бугага)

vasya_von_smetankin 12 июля 2018 | 15:28

Ничего, ничего.
Мы ответим проклятому НАТО повышением пенсионного возраста до 80 лет!
Скажем старости "НЕТ!"
И это ещё куча дивизий, кстати.
Попляшете у нас, америкосы!

andre_klimov 12 июля 2018 | 15:32

vasya_von_smetankin:
Замена "пушечного мяса" на пушечные "кожа да кости"?

ostapbey 12 июля 2018 | 15:37

andre_klimov: тут не до масла..
Мослы вместо пушек..
Даже)))

apels 12 июля 2018 | 15:33

Беспрецендентно! Аж до 2%! А раньше какие обязательство были зафиксированны? - ой, те-же 2% :)))

blindpew_33 12 июля 2018 | 15:39

Это он тренируется к встрече с ВВП?
Тоже будет нагибать на увеличение оборонных расходов?
Так его и нагибать не надо, и так скоро до советского уровня дойдёт.

farmer1984 12 июля 2018 | 15:48

Результат: 2% ВВП и прекращение строительства "Северного потока-2", как источника финансирования членами НАТО перевооружения армии потенциального противника.

komiccap_nkvd 12 июля 2018 | 15:54

пока страны НАТО воруют деньги пенсионеров на вооружение, в России увеличивают пособия по безработице

profi1962 12 июля 2018 | 16:00

Мужик сказал, мужик сделал.

(комментарий скрыт)

lvl100500 12 июля 2018 | 16:05

Трамп приказал - шестёрки выполнять! Молодец Трамп, знает как говорить с малохольными.

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