Эксперт: У США нет инструментов давления на европейские страны, которые могли бы помешать реализации Северного потока
Госдеп предупредил западных инвесторов «Северного потока – 2» о возможном введении санкций. У США нет таких инструментов давления на европейские страны, которые могли бы помешать реализации проекта «Северный поток – 2». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Михаил Беляев.
«Прямых рычагов воздействия у США в данной ситуации нет. Америка натолкнется на сопротивление со стороны стран Западной Европы, особенно Германии, которая все больше ощущает себя лидером на Европейском континенте», — сказал он.
М.Беляев отметил, что США пытаются оказывать на Россию «определенное давление по разным направлениям», однако, считает он, Америка не понимает, что «утрачивает свое безусловное лидерство в мире».
По мнению эксперта, Германия, все больше позиционирует себя «на глобальной площадке самостоятельной единицей» и у нее есть для этого все основания.
«Германия обладает эффективной экономикой, выступает сильным политическим игроком, и «Северный поток-2» имеет для нее критическую важность», — сказал М.Беляев.
Комментарии5
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yralez 12 июля 2018 | 16:21
Вы еще Шрёдера спросите.....тот больше получает.
Наших денег..
danko1 12 июля 2018 | 16:21
С такими экспертами и "экономистами", как Путин, превратили богатейшую потенциально страну в нищую.
Только грабить умеют.
zmeelov_1 12 июля 2018 | 16:37
danko1: Старая, сожрёшь свою шляпу, если СП2 построят и запустят к концу 2019? Хотя можешь и не дожить, рухлядь - на погосте уж заждались тебя
volt76769 12 июля 2018 | 16:40
danko1: Ну не только с такими как Путин. С такими как Ельцин, Гайдар, Чубайс и т.д. и т.п. Ну и Путин конечно же тоже...
apels 12 июля 2018 | 16:57
У США уйма рычагов:) Если они всерьез задумают торпедироватьСеверный поток то ему трендец. Другое дело, насколько это надо :) За все надо платить.