Эксперт: У США нет инструментов давления на европейские страны, которые могли бы помешать реализации Северного потока

Госдеп предупредил западных инвесторов «Северного потока – 2» о возможном введении санкций. У США нет таких инструментов давления на европейские страны, которые могли бы помешать реализации проекта «Северный поток – 2». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Михаил Беляев.

«Прямых рычагов воздействия у США в данной ситуации нет. Америка натолкнется на сопротивление со стороны стран Западной Европы, особенно Германии, которая все больше ощущает себя лидером на Европейском континенте», — сказал он.

М.Беляев отметил, что США пытаются оказывать на Россию «определенное давление по разным направлениям», однако, считает он, Америка не понимает, что «утрачивает свое безусловное лидерство в мире».

По мнению эксперта, Германия, все больше позиционирует себя «на глобальной площадке самостоятельной единицей» и у нее есть для этого все основания.

«Германия обладает эффективной экономикой, выступает сильным политическим игроком, и «Северный поток-2» имеет для нее критическую важность», — сказал М.Беляев.