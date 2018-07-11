Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга приедут в Москву на финальный матч Чемпионата мира по футболу
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит приедут в Москву на финальный матч Чемпионата мира по футболу 15-го июля, – сообщает Франс-Пресс. На матче будет присутствовать и президент Путин. В Кремле не исключили возможность контактов Путина и Макрона во время матча.
Комментарии6
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danko1 11 июля 2018 | 14:37
А известную песенку Путину споют?
kamen_12 11 июля 2018 | 14:44
danko1: Хорват уже спел, уволили.
serg4422 11 июля 2018 | 14:39
ну куда деваться,приедут.
parasuk_ 11 июля 2018 | 14:44
Не правда, пьяный порошенко сказал, что он организовал бойкот и никто не приехал. Это актеры с мосфильма
delovoy_podolsk 11 июля 2018 | 14:45
Рискует Эммануэль Макрон. Путин мужик неженатый, а вдруг он эту кочергу, - жену Макрона, отбъёт? Рискует Эмми... Рискует. А Путину это надо бы сделать! А то ему всяких там гимнасток приписывают, а он первую леди Франции жахнет... А может лучше у Трампа попробовать его дочь?
sskull 11 июля 2018 | 14:48
Такой вот бойкот ЧМ...