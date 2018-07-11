Президент Франции Эммануэль Макрон и  его супруга приедут в Москву на финальный матч Чемпионата мира по футболу

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит приедут в Москву на финальный матч Чемпионата мира по футболу 15-го июля, – сообщает Франс-Пресс. На матче будет присутствовать и президент Путин. В Кремле не исключили возможность контактов Путина и Макрона во время матча.