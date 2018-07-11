Европейские союзники увеличат расходы на оборону «перед лицом новых вызовов и угроз»
Европейские союзники увеличат расходы на оборону «перед лицом новых вызовов и угроз», — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Неформальная норма военных расходов для членов НАТО — 2% от ВВП, однако кроме США этот уровень обеспечивают всего семь стран – Великобритания, Греция, Польша, Румыния и страны Балтии.
Комментарии3
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danko1 11 июля 2018 | 14:40
Позор главному мафиози и бандиту Путину, сделавшего Россию угрозой миру.
kottigr1 11 июля 2018 | 14:44
danko1: Путин обещал догнать Португалию и вот уже почти дышит в затылок КНДР.. Слава великому комбинатору !
ramun 11 июля 2018 | 14:45
И какие же это новые угрозы?
А то,можно подумать,эти новые угрозы,раньше были не угрозами.