Европейские союзники увеличат расходы на оборону «перед лицом новых вызовов и угроз», — заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Неформальная норма военных расходов для членов НАТО — 2% от ВВП, однако кроме США этот уровень обеспечивают всего семь стран – Великобритания, Греция, Польша, Румыния и страны Балтии.