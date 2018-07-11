Карачаево-Черкесия и Чечня впервые станут участниками программы переселения соотечественников из-за рубежа, — сообщил премьер Медведев. Он подписал соответствующее распоряжение правительства. Как ожидает Медведев, в ближайшие два года в Чечню приедет 150 человек, а в Карачаево-Черкесию 375 – это высококвалифицированные специалисты и рабочие, специальности которых востребованы на региональном рынке труда, — добавил премьер-министр.