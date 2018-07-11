Карачаево-Черкесия и Чечня впервые станут участниками программы переселения соотечественников из-за рубежа
Карачаево-Черкесия и Чечня впервые станут участниками программы переселения соотечественников из-за рубежа, — сообщил премьер Медведев. Он подписал соответствующее распоряжение правительства. Как ожидает Медведев, в ближайшие два года в Чечню приедет 150 человек, а в Карачаево-Черкесию 375 – это высококвалифицированные специалисты и рабочие, специальности которых востребованы на региональном рынке труда, — добавил премьер-министр.
Комментарии2
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bozk 11 июля 2018 | 14:40
Переселение добровольное будит?
lisitsa1962 11 июля 2018 | 14:44
Луган-Донских беженцев туда.