Законопроект о пенсионной реформе может быть смягчен

Для женщин пенсионный возраст предлагается повысить до 60 лет вместо 63, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в Госдуме.

По словам собеседника агентства, поправки могут быть предложены ко второму чтению. Впрочем, окончательного решения пока нет.

Между тем, Министерство труда предупредило, что в случае смягчения правительственного варианта не удастся добиться обещанного увеличения пенсий на тысячу рублей в год.