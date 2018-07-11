Законопроект о пенсионной реформе может быть смягчен
Для женщин пенсионный возраст предлагается повысить до 60 лет вместо 63, — сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в Госдуме.
По словам собеседника агентства, поправки могут быть предложены ко второму чтению. Впрочем, окончательного решения пока нет.
Между тем, Министерство труда предупредило, что в случае смягчения правительственного варианта не удастся добиться обещанного увеличения пенсий на тысячу рублей в год.
Комментарии3
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sarbus 11 июля 2018 | 14:46
Красиво. И поимели и копеечку не дали.
dekadik 11 июля 2018 | 14:47
Классический развод...мужиков вообще ниже плинтуса опустили...
znajka 11 июля 2018 | 14:49
Не иначе добрый царь распорядился.