Госдума отклонила во втором чтении законопроект о гендерном равенстве

Документ, разработанный Вячеславом Володиным, находится на рассмотрении с 2003 года. Законопроект предлагает ввести одинаковую зарплату для мужчин и женщин, выполняющих идентичную работу, предлагается также ввести отдельную квоту для женщин в руководстве государственных органов, а мужчинам дать право на декретный отпуск.

В феврале этого года зам.главы Комитета по делам семьи Оксана Пушкина заявила, что планирует внести в законопроект поправки об ответственности за сексуальные домогательства. 13-го июня профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект.